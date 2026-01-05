অনাথ শিশুদের জন্য ২৬৮ কোটি টাকা দিয়ে এক গ্রাম বানিয়েছেন ক্রিশ্চিয়ান বেল, কী আছে সেখানে

হলিউডি সিনেমা ‘আমেরিকান সাইকো’র প্যাট্রিককে যাঁরা দেখেছেন, ঘৃণা আর ভয়মিশ্রিত অনুভূতি থেকে বের হওয়া তাঁদের জন্য সহজ হয়নি। ২৬ বছর আগে দর্শকের রাতের ঘুম হারাম করে দিয়েছিল যে সাইকো চরিত্রটি, বড় পর্দায় সেটিকে জীবন্ত করেছিলেন ক্রিশ্চিয়ান বেল। পর্দায় যতই ভয়ংকর হোন না কেন, বাস্তবে কোমল মনের অধিকারী আর মানবতাবাদী হিসেবে নামডাক আছে তাঁর। সম্প্রতি তিনি আলোচনায় বড় পর্দার কোনো ‘লার্জার দ্যান লাইফ’ চরিত্রে অভিনয়ের জন্য নয়, বরং নিজের গড়া অনাথ শিশুদের জন্য নিবেদিত এক গ্রামের সুবাদে।
‘ব্যাটম্যান’খ্যাত অস্কারজয়ী হলিউড তারকা ক্রিশ্চিয়ান বেল ১৭ বছর ধরে এক বিশেষ মানবিক কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। সম্প্রতি তাঁর সেই উদ্যোগ পূর্ণতা পেয়েছে। অনাথ ভাই–বোনদের জন্য তিনি একটি গ্রাম তৈরি করেছেন, যেখানে আছে শিশুদের সুস্থ-সুন্দরভাবে বড় হওয়ার সার্বিক ব্যবস্থা।
যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ার ডেভিড গেফেন স্কুল অব মেডিসিনের চিকিৎসক এরিক এসরাইলিয়ানকে সঙ্গী করে ৫১ বছর বয়সী বেল ২০০৯ সালে ‘টুগেদার ক্যালিফোর্নিয়া’ নামে একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান খুলেছিলেন। টুগেদার ক্যালিফোর্নিয়া বিভিন্ন সময়ে এতিম বা মা–বাবা থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের নানাভাবে সাহায্য করে আসছিল।
সম্প্রতি ক্রিশ্চিয়ান বেলের টুগেদার ক্যালিফোর্নিয়া যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার পামডেরে একটি গ্রাম তৈরি করেছে। সেটি আদতে একটি বিশাল ফস্টার হোম বা অনাথশালা। সেখানে আছে ১২টি টাউনহোম। প্রতিটি বাড়িতে আছে ৩টি শোবার ঘর। আর জীবনযাপনের সব আধুনিক ব্যবস্থা।
প্রতিটি বাড়িতে সর্বোচ্চ ৬ জন শিশু থাকবে। তাদের দেখাশোনার জন্য থাকবেন ৩ জন পরিচারিকা ও ২ জন সহকারী। এই অনাথ আশ্রমে ঠাঁই পাবে অন্তত ৭২ জন শিশু।
যে শিশুদের মা বা বাবা ছেড়ে যায়, কিংবা আলাদা হয়ে যায়, তাদের অনেক সময় অনাথ আশ্রমে রাখা হয়। অনাথ আশ্রমের প্রায় ৭৫ শতাংশ ভাই–বোন থাকে আলাদা, যা পারিবারিক বন্ধন ও মূল্যবোধের শক্তিকে উপেক্ষা করায়, আপনজন থাকা সত্ত্বেও তাদের থেকে বিচ্ছিন্নতা শিশুদের মানসিক আঘাত ও ট্রমা আরও বাড়িয়ে দেয়।
বেলের টুগেদার ক্যালিফোর্নিয়ার এই অনাথ আশ্রমে কেবল অনাথ ভাই-বোনেরাই থাকবে। এখানে আছে এই শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তার জন্য থেরাপি ও অন্যান্য ব্যবস্থা।
যুক্তরাষ্ট্রের অন্য যেকোনো অঙ্গরাজ্যের চেয়ে ক্যালিফোর্নিয়ার লস অ্যাঞ্জেলেসে অনাথ শিশুর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। আমরা আমাদের এই সন্তানদের একটা সুন্দর জীবন দিতে চাই, যেখানে ভালোবাসা আর পারিবারিক মূল্যবোধ সবকিছুর ঊর্ধ্বে। সামগ্রিক সুবিধাসহ টেকসই ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতে চাই। আপনারা ওদের জীবন বদলে দিতে যুক্ত হোন টুগেদার ক্যালিফোর্নিয়ার সঙ্গে।ক্রিশ্চিয়ান বেল ও তাঁর জীবনসঙ্গী সিবি ব্লেজিক, টুগেদার ক্যালিফোর্নিয়ার তহবিল গঠনে এগিয়ে আসতে অনুরোধ করে
যুক্তরাষ্ট্রের শিশু ও পরিবারকল্যাণ অধিদপ্তরও (ডিসিএফএস) যুক্ত হয়েছে এই অনাথ আশ্রমের সঙ্গে। সার্বিক মান উন্নয়নের পাশাপাশি পরামর্শক হিসেবে কাজ করবে এই অধিদপ্তর।
এর লস অ্যাঞ্জেলেস শাখার পরিচালক ব্র্যান্ডন নিকোলস বলেন, ‘এই আশ্রম অন্য সব আশ্রম থেকে আলাদা। কেননা এখানে কেবল ভাই-বোনেরাই একসঙ্গে থাকবে। এটি দুঃসময় ও অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং সময়েও পারিবারিক মূল্যবোধের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে।’
৭ হাজার বর্গফুটের এই অনাথাশ্রমে শিশুদের প্রাকৃতিক পরিবেশে বড় হওয়া, খেলাধুলা, দক্ষতা উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ ও বিনোদনমূলক কার্যক্রমের ব্যবস্থাও রেখেছেন বেল। ফুল, ফল, সবজি, ঔষধিসহ নানা ধরনের গাছ লাগিয়েছেন। মা–বাবারা বা আত্মীয়স্বজন এসে থাকতে চাইলে তাঁদের জন্য আছে স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্ট।
৪ দশমিক ১ একর জমিতে তৈরি হয়েছে অনাথ শিশুদের এই আবাস। মজার ব্যাপার হচ্ছে, এই শিশুদের অভিনয়ে প্রশিক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থাও থাকছে। ক্রিশ্চিয়ান বেল নিজেই এর তদারকি করবেন।
আবার ভবিষ্যতে শিশুদের চাকরি পেতে সাহায্য করবে টুগেদার ক্যালিফোর্নিয়া। ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে শিশুরা এখানে থাকতে শুরু করেছে।
ক্রিশ্চিয়ান বেলের সঙ্গে এই গ্রামের সহপ্রতিষ্ঠাতা এরিক এসরাইলিয়ান বার্কলির ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা শেষ করে পরিপাকতন্ত্রের বিশেষজ্ঞ (গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজিস্ট) হিসেবে পেশাজীবন শুরু করেন।
তবে তিনি চিকিৎসক হওয়ার পাশাপাশি অ্যামি মনোনয়ন পাওয়া প্রযোজকও বটে। মূলত প্রায় দুই দশক আগে এরিকের ‘বিকল্প পেশা’ হিসেবে হলিউডের সিনেমা প্রযোজনাকে বেছে নেওয়ার সময় থেকেই ক্রিশ্চিয়ান বেলের সঙ্গে পরিচয়।
এরিক ও ক্রিশ্চিয়ান উভয়েই তখন বিভিন্ন ধরনের জনসেবামূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এখন থেকে ১৭ বছর আগে এই দুজন গড়ে তোলেন টুগেদার ক্যালিফোর্নিয়া। এই ‘মাদার অর্গানাইজেশন’–এর একটা শাখা ‘টুগেদার ক্যালিফোর্নিয়া ভিলেজ’।
তবে কাজের গুরুত্ব ও উদ্দেশ্য, বিনিয়োগ করা অর্থ ও যত মানুষ এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত আছেন, সেসব বিবেচনায় এই ভিলেজের ব্যাপকতা ছাড়িয়ে গেছে তার মাতৃপ্রতিষ্ঠানকেও।
এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার বিষয়ে এরিক বলেন, ‘আমরা অর্থপূর্ণ ও টেকসই পরিবর্তনের লক্ষ্যে এমন একটা কিছুই করতে চাচ্ছিলাম। এই শিশুরা আগামীর ভবিষ্যৎ গড়বে। অন্য সবার সঙ্গে মিলে আমি এই প্রকল্পের একজন হতে পেরে অত্যন্ত গর্বিত।’
টুগেদার ক্যালিফোর্নিয়া নামে এই ফস্টার কেয়ার ভিলেজটি তৈরির মোট বাজেট ২২ মিলিয়ন ডলার বা ২৬৮ কোটি টাকা। এটিকে ৫১ বছর বয়সী ক্রিশ্চিয়ান বেল তাঁর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।
ক্রিশ্চিয়ান বেলকে বলা হয় হলিউডের ইতিহাসের বিস্ময়কর প্রতিভা। তাঁর পুরো নাম ক্রিশ্চিয়ান চার্লস ফিলিপ বেল। মাত্র ১৩ বছর বয়সে স্টিভেন স্পিলবার্গের ‘এম্পায়ার অব দ্য সান’ সিনেমার মধ্য দিয়ে রুপালি পর্দায় অভিষেক। সেই থেকে শুরু। চরিত্রের প্রয়োজনে ক্রিশ্চিয়ান বেল বারবার নিজেকে ভেঙেছেন, গড়েছেন।
২০০০ সালে বিয়ে করেন সার্বিয়ান-মার্কিন মডেল সিবি ব্লেজিককে। ২৫ বছরের সংসারে এক কন্যা ও এক পুত্র আছে এই জুটির। ব্যক্তিগত জীবন একেবারেই আড়ালে রাখতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন এই শিল্পী।
ক্রিশ্চিয়ান বেল অভিনয়জীবনের শুরু থেকেই এমন সব চরিত্রে অভিনয় করেছেন, যা করতে চাননি বা সাহস পাননি অনেক তারকা। বেল সেসব চ্যালেঞ্জ নিয়ে শুধু উতরেই যাননি, পেয়েছেন দর্শক–সমালোচকদের বাহবা।
দর্শকের নজর কাড়েন মূলত ‘সাইকো’ সিনেমায় সিরিয়াল কিলার চরিত্রে অভিনয় করে। ‘দ্য মেশিনিস্ট’ সিনেমায় অভিনয়ের জন্য তো ২৯ কেজি ওজন কমিয়েছিলেন।
‘আমেরিকান সাইকো’, ‘দ্য ডার্ক নাইট’, ‘দ্য ডার্ক নাইট রাইজেস’, ‘ফোর্ড অ্যান্ড ফেরারি’, ‘দ্য প্রেস্টিজ’, ‘হস্টাইলস’, ‘দ্য বিগ শট’–এর মতো ভিন্নধর্মী সিনেমায় বর্ণময় চরিত্রে অভিনয় করে আধুনিক দর্শকের হৃদয়ে বড় এক আসনই দখল করেছেন ক্রিশ্চিয়ান বেল।
‘দ্য ফাইটার’ সিনেমায় অভিনয় করে সেরা সহ-অভিনেতা হিসেবে পেয়েছেন অস্কার। মূলত ক্রিস্টোফার নোলান পরিচালিত ব্যাটম্যান ট্রিলজিই তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে।
