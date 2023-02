ইংরেজি বাক্য-বানান সংশোধন করে নিতে পারেন এই ওয়েবসাইটে

ধরুন, আপনি লিখলেন I would like to thank you, কিন্তু ই–মেইলে লেখার সময় আপনি এই বাক্যটিতেই আত্মবিশ্বাস তুলে ধরতে চান। সে ক্ষেত্রে গ্রামারলি আপনাকে পরামর্শ দেবে I want to thank you বাক্যটি ব্যবহার করতে। এ ছাড়া বাক্যের পরিচ্ছন্নতা-প্রাঞ্জলতার বিষয়গুলো গ্রামারলির মাধ্যমে পরীক্ষা করা যায়। বিনা মূল্যে গ্রামারলির সাধারণ ফিচারগুলো সবাই ব্যবহার করতে পারেন। এ ছাড়া প্রিমিয়াম অ্যাকাউন্ট ব্যবহারকারীরা বানানরীতিসহ নানা বিষয়ের ফিচার ব্যবহার করতে পারেন।