চামড়ার ব্যাগ ও জুতায় ছত্রাক জন্মে কেন, কীভাবে দূর করবেন

দামি চামড়ার ব্যাগটি হয়তো তুলে রেখেছিলেন আলমারিতে কিংবা চামড়ার জুতা জোড়া রেখেছিলেন শু র্যাকে। এরপর যখন সেটি আবার বের করতে গেলেন, তখন দেখলেন তাতে কেমন যেন সাদা সাদা ছত্রাক জন্মেছে। স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় এমন অভিজ্ঞতা অনেকেরই হয়। বিশেষত বর্ষা ও বর্ষা শেষে। কিন্তু কেন এমন হয়? চামড়ার ব্যাগ ও জুতা থেকে কীভাবে এই ছত্রাক দূর করা যায়?
শখের চামড়ার ব্যাগ, জুতা বা জ্যাকেটে সাদা ছত্রাক দেখলে মন খারাপ হওয়া স্বাভাবিক। সে জন্য আগে জানা দরকার কেন ছত্রাক জন্মে। ইংরেজিতে একে বলে মোল্ড।
চামড়ার জিনিসপত্রে মোল্ড বা ছত্রাক জন্মানোর প্রধান কারণ হলো আর্দ্রতা ও বায়ু চলাচলের অভাব। চামড়া একটি জৈব উপাদান হওয়ায় এর মধ্যে সামান্য পরিমাণ আর্দ্রতা থাকে।
ছত্রাক জন্মানোর জন্য আর্দ্রতা ও খাবার—দুটিই প্রয়োজন। আর চামড়া নিজেই এদের জন্য আদর্শ পরিবেশ তৈরি করে। ছত্রাক চামড়ার মধ্যে থাকা প্রাকৃতিক চর্বি ও অন্যান্য রাসায়নিক উপাদান খায়। ফলে চামড়ার উপাদানগুলো নষ্ট হতে শুরু করে।
চামড়ার জ্যাকেট, কোট, ব্যাগ বা জুতা প্রায়ই এমন আলমারি ও জুতার তাকে রাখা হয়, যেখানে পর্যাপ্ত আলো বা বাতাস প্রবেশ করে না। অন্ধকার ও বদ্ধ পরিবেশ ছত্রাকের বিকাশের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত।
এর পাশাপাশি ব্যবহারের পর যদি চামড়ার জিনিসপত্র ঠিকমতো পরিষ্কার না করা হয়, তাহলে সেসবের ওপর জমে থাকা ময়লা, দাগ এবং অন্যান্য জৈব অবশিষ্টাংশ ছত্রাকের বংশবৃদ্ধিকে আরও ত্বরান্বিত করে।
বিষয়টা আরেকটু খুলে বলা যাক। অন্যান্য কাপড়ের মতো চামড়ায়ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র থেকে। সেখানেই ছত্রাক জন্মায়। যখন বাতাসে আর্দ্রতা বেশি থাকে, তখন চামড়া বাতাস থেকে জলীয় বাষ্প শোষণ করে নেয়।
একইভাবে চামড়ার পোশাক বা আসবাব সরাসরি আমাদের শরীরের সংস্পর্শে এলে তা ঘামও শোষণ করে। চামড়ার মধ্যে জমে থাকা এই ঘাম ছত্রাকের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করে।
চামড়ার ওপর ছত্রাক জমে গেলে গরম পানির সঙ্গে সামান্য ডিশওয়াশ সাবান মিশিয়ে একটি পরিষ্কার কাপড় দিয়ে আলতো করে মুছে দিলে ছত্রাক সহজে দূর হবে।
অনেকে জুতা, মানিব্যাগ ও পার্সের মতো চামড়ার জিনিসপত্র কিছুদিন ব্যবহার করে অনেক দিন ফেলে রাখেন। আর জায়গাটি হয় যদি বদ্ধ বা গরম, তাহলে ছত্রাকের বৃদ্ধি হয় দ্রুত। কারণ, যখন আমরা চামড়ার জুতা বা পোশাক ব্যবহার করি, তখন আমাদের শরীরের ঘামের সঙ্গে তেল সেসবের সংস্পর্শে আসে। আমাদের শরীরের এই তেলই চামড়ায় ছত্রাক জন্মাতে বাধা দেয়।
কিন্তু দীর্ঘদিন ব্যবহার না করলে চামড়ার এই প্রাকৃতিক তেল শুকিয়ে যায়, ফলে ছত্রাকের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি হয়। এ কারণেই চামড়ার জিনিসপত্র নিয়মিত ব্যবহার করা এবং প্রতিবার ব্যবহারের পর মুছে পরিষ্কার করে রাখা জরুরি। এ জন্য সাধারণত চামড়া ঠান্ডা ও শুষ্ক পরিবেশে রাখা উচিত।
চামড়ার জিনিসপত্রে ছত্রাক দেখতে পেলে যত দ্রুত সম্ভব পরিষ্কার করে কিছু সময়ের জন্য রোদে রাখুন। এতে শোষণ করা ঘাম শুকিয়ে যাবে। আর যদি ছত্রাকের পরিমাণ বেশি হয়, তাহলে অ্যালকোহল ওয়াইপস দিয়ে মুছে ফেলতে পারেন।
চামড়ার জিনিসপত্র ছত্রাক ও অন্য কোনো কারণে নষ্ট হওয়া থেকে বাঁচাতে প্রতি তিন–ছয় মাস অন্তর পরিষ্কার ও কন্ডিশনিং করা উচিত। নিয়মিত পরিষ্কার করলে চামড়ার ওপর জমে থাকা ময়লা, ধুলা ও অন্যান্য ক্ষতিকর উপাদান দূর হয়। এতে ছত্রাক জন্মাতে পারে না।
অন্যদিকে কন্ডিশনিং হলো এমন এক প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে চামড়ার শুষ্কতা দূর করে প্রয়োজনীয় আর্দ্রতা ফিরিয়ে আনা হয়। এটি চামড়াকে সুরক্ষা দেয় এবং শুকিয়ে যাওয়া, ফেটে যাওয়া বা ছাল ওঠা থেকে রক্ষা করে।
চামড়ার জিনিসপত্র পরিষ্কার করা বা মোছার জন্য ব্যবহৃত পানির ধরনের কারণেও ছত্রাক তৈরি হতে পারে। ক্লোরিনযুক্ত বা সাধারণ কলের পানি ব্যবহার করলে দ্রুত ছত্রাক তৈরি হতে শুরু করবে।
কারণ, এ ধরনের পানিতে জীবাণু বা ছত্রাকের উপাদান থাকতে পারে। তাই চামড়ার পৃষ্ঠে যদি ছত্রাক হয়, তাহলে পরিষ্কারের জন্য সাধারণ পানির পরিবর্তে ডিস্টিলড ওয়াটার বা পরিশোধিত পানি ব্যবহার করা উচিত।
অন্যান্য ছত্রাকযুক্ত জিনিসের সঙ্গে চামড়ার জিনিস রাখলে তাতে খুব দ্রুত ছত্রাক জন্মাবে। এক জিনিস থেকে আরেক জিনিসে ছত্রাক খুব সহজে ছড়িয়ে পড়ে।
এটি এড়াতে চামড়ার জিনিসপত্র আলাদা রাখুন। একই সঙ্গে প্রচুর বাতাস চলাচল করে, এমন শুষ্ক জায়গায় রাখতে পারলে খুব ভালো। আর মাঝেমধ্যে সেসব বের করে দেখুন, সবকিছু ঠিক আছে কি না।
