চীন, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের ৪ বৃত্তির খোঁজ, প্রস্তুতি শুরু করুন এখনই

ভিনদেশে পড়তে যেতে চান—এটাই যদি ২০২৬ সালে আপনার লক্ষ্য হয়ে থাকে, আজ থেকেই প্রস্তুতি নিন। নানা দেশে আছে নানা ধরনের বৃত্তির সুযোগ। কোন দেশে পড়তে যেতে চান? কোন বিশ্ববিদ্যালয় আপনার পছন্দ? কোনটি আপনার যোগ্যতা ও আগ্রহের সঙ্গে মানানসই? যাচাই-বাছাই শুরু করে দিন।
সিএসসি (চায়নিজ স্কলারশিপ কাউন্সিল) বৃত্তির আওতায় বিশ্বের যেকোনো দেশের শিক্ষার্থী চীনে স্নাতকোত্তর বা পিএইচডির আবেদন করতে পারবেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় চীন সরকার এ বৃত্তিতে অর্থায়ন করে। আবেদন করতে হয় অনলাইনে।
বৃত্তির আওতায় সম্পূর্ণ অর্থায়নই (ফুল ফান্ডেড) পড়ে।
নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের পুরো টিউশন ফি মওকুফ করা হবে।
বিনা মূল্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডরমিটরিতে থাকা যাবে।
মাস্টার্সে ভর্তির জন্য ব্যাচেলর ডিগ্রি থাকতে হবে, বয়স হতে হবে ৩৫ বছরের কম
পিএইচডির জন্য মাস্টার্স ডিগ্রি থাকতে হবে, বয়স ৪০-এর কম
সব প্রার্থীর ভাষাগত দক্ষতাও থাকতে হবে, জমা দিতে হবে দক্ষতার সনদ।
বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য, সমাজবিজ্ঞান, মানবিক বিদ্যা থেকে শুরু করে কৃষি ও প্রকৌশলসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে পড়া যাবে।
আবেদন করতে ক্লিক করুন এখানে।
আবেদনের শেষ সময়: ১০ জানুয়ারি
যুক্তরাজ্যে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে জনপ্রিয় বৃত্তিগুলোর একটি হলো চিভনিং স্কলারশিপ। এই বৃত্তি মূলত পেশাজীবীদের জন্য, আবেদন করতে হলে অন্তত দুই বছর কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হয়। শিক্ষাজীবনে করা কোনো ইন্টার্নশিপ বা খণ্ডকালীন কাজের অভিজ্ঞতাকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়। যুক্তরাজ্যের ফরেন অ্যান্ড কমনওয়েলথ অফিস (এফসিও) ও বিভিন্ন সহযোগী সংগঠন এই বৃত্তির অর্থায়ন করে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মেধাবী শিক্ষার্থী ও ভবিষ্যতে নেতৃত্ব দেবেন—এমন যোগ্যতাসম্পন্ন তরুণদের বৃত্তির মাধ্যমে যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ করে দেয় চিভনিং বৃত্তি। এর আওতায় যুক্তরাজ্যের একটি নির্ধারিত বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বছর মেয়াদি স্নাতকোত্তর করার সুযোগ পাওয়া যায়।
মাস্টার্সে পড়ার সুযোগসহ জীবনধারণের সব খরচ।
বিভিন্ন সেমিনারে অংশগ্রহণের সুযোগ।
বিমান টিকিট ও অন্যান্য খরচ।
স্নাতক পর্যায়ে অন্তত দ্বিতীয় শ্রেণির ডিগ্রি থাকতে হবে।
অন্তত দুই বছর কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
আইইএলটিএসে ন্যূনতম ৬.৫ স্কোর থাকতে হবে।
যুক্তরাজ্যের ১৫০টির বেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের যেকোনো একটিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রির জন্য আবেদন করতে পারবেন।
আবেদন করতে ক্লিক করুন এখানে।
সময়: অক্টোবর-নভেম্বর
যুক্তরাষ্ট্র সরকারের আন্তর্জাতিক শিক্ষা বিনিময় কর্মসূচি-ফুলব্রাইট প্রোগ্রাম। জনপ্রিয় এই শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে স্নাতক ডিগ্রিধারী শিক্ষার্থী ও তরুণ পেশাজীবীরা বিনা খরচে যুক্তরাষ্ট্রে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পান। বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কনিষ্ঠ অনুষদ সদস্য, সরকারি ও বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের কর্মী, বুদ্ধিবৃত্তিক সংগঠন ও এনজিওতে কর্মরত কর্মকর্তারা অগ্রাধিকার পান।
বাংলাদেশের স্বীকৃত সরকারি বা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ন্যূনতম চার বছর মেয়াদি স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।
আগে যাঁরা কোনো না কোনো মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি নিয়েছেন, তাঁরা আবেদন করতে পারবেন না।
যে বিষয়ে পড়তে ইচ্ছুক, সেই বিষয়ের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক/সংশ্লিষ্ট কর্মক্ষেত্রে ন্যূনতম দুই বছর পূর্ণকালীন কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
ইংরেজিতে সাবলীল ও পারদর্শী হতে হবে। ইন্টারনেটভিত্তিক (আইবিটি) টোয়েফলে ন্যূনতম ৯০ কিংবা আইইএলটিএসে ন্যূনতম ৭ স্কোর থাকতে হবে।
বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও পাঠ্যক্রম প্রণয়ন, হেলথ অ্যান্ড মেডিকেল সায়েন্স, বায়োলজিক্যাল অ্যান্ড ফিজিক্যাল সায়েন্সেস, সামাজিক বিজ্ঞান, মানবিক, ব্যবসায় শিক্ষা, অর্থনীতি, পাবলিক পলিসি, পরিবেশবিজ্ঞান, আরবান প্ল্যানিং, মনোবিজ্ঞান ও নিরাপত্তা অধ্যয়ন বিষয়ে পড়ার সুযোগ থাকবে।
অনলাইনে আবেদন ফরম পূরণ করতে হবে।
উচ্চমাধ্যমিকের পরে যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন, প্রতিটির সনদ ও নম্বরপত্র জমা দিতে হবে।
তিনজন সুপারিশকারী পৃথকভাবে অনলাইন আবেদন পোর্টালে সরাসরি তিনটি সুপারিশপত্র আপলোড করবেন।
একাডেমিক রেকর্ডবিষয়ক তথ্যাদির ফরম (ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে) পূরণ করতে হবে।
টোয়েফল বা আইইএলটিএসের স্কোরের প্রমাণপত্র জমা দিতে হবে। জিআরই বা জিম্যাট স্কোর থাকলেও চলবে।
বিস্তারিত তথ্যের জন্য ক্লিক করুন এখানে।
আবেদনের সময়: মে-জুলাই
যুক্তরাষ্ট্রের কোনো প্রতিষ্ঠানে এক শিক্ষাবর্ষ মেয়াদে গবেষণা ও শিক্ষকতার জন্য অনুদান দেওয়া হয়। অন্তত ১০ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বাংলাদেশি সরকারি-বেসরকারি পেশাজীবী, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও গবেষকেরা আবেদন করতে পারেন।
উচ্চতর ডিগ্রি (পিএইচডি) বা সমমানের পেশাগত ডিগ্রি থাকতে হবে।
গবেষণা বা শিক্ষকতার আগ্রহ থাকতে হবে।
আবেদনের সময়: নভেম্বর-ডিসেম্বর।
বিস্তারিত দেখুন এখানে।