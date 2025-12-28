এইউডব্লিউতে পড়তে পারা আমার পুরো পরিবারের জন্যই একটা স্বপ্নপূরণের মতো

দরিদ্র পরিবারের প্রথম মেয়েসন্তান, যাঁরা নানা প্রতিকূলতা পেরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পৌঁছান, তাঁদের অনুপ্রাণিত করতে দেওয়া হয় আইডিএলসি ও প্রথম আলো ট্রাস্টের ‘অদ্বিতীয়া’ বৃত্তি।
চট্টগ্রামে অবস্থিত এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেনে (এইউডব্লিউ) পড়ার সুযোগ পান তাঁরা। আবাসন, টিউশন ফি মওকুফসহ নানা সুবিধা তাঁদের দেয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।
২০১২ সাল থেকে ট্রান্সকম গ্রুপের সহযোগিতায় ৪২ জন ও ২০১৭ সাল থেকে আইডিএলসি ফাইন্যান্স পিএলসির সহযোগিতায় ৮৬ জনসহ মোট ১২৮ জন এ পর্যন্ত এই বৃত্তি পেয়েছেন।
৭৬ জনের এরই মধ্যে স্নাতক শেষ হয়েছে, যাঁদের অনেকেই দেশে-বিদেশে ভালো অবস্থানে আছেন। ২০২৫ সালেও বৃত্তি পেয়েছেন ১০ জন। পড়ুন তাঁদের একজন—খাগড়াছড়ির সাইন্দাউ চৌধুরীর গল্প।
ভালোবাসা আর যত্নে ভরা আমাদের ছোট্ট পরিবার। বাবা একটা স্কুলের নৈশপ্রহরী। মা গৃহিণী। আমি পড়ছি এইউডব্লিউতে। আর রাণী নীহার দেবী সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ে দশম শ্রেণিতে পড়ছে ছোট ভাই অংক্যচিং চৌধুরী। বাবার সীমিত আয়ে সংসার চালানো, আমাদের দুই ভাই–বোনের পড়ালেখার খরচ জোটানো বেশ কঠিন। তবু আমরা কখনো হাল ছাড়িনি।
স্কুলে ভালো ছাত্রী ছিলাম। কিন্তু অসুখ-বিসুখ আমার লেগেই থাকত। ২০২৩ সালে অসুস্থতা নিয়েই এইচএসসি পরীক্ষা দিয়েছিলাম। ফল এল ৩ দশমিক ১৫। কলেজজীবনটা খুব কঠিন ছিল। কলেজে কোনো হোস্টেল ছিল না বলে ভাড়া বাসায় থাকতাম। সকালে উঠে নিজের জন্য রান্না করতে হতো। কখনো না খেয়েই থেকেছি সারা দিন। এত কষ্টের পরও যখন রেজাল্ট ভালো হলো না, মনে হয়েছিল সবকিছু বুঝি শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু পরিবার তখনো আমার পাশেই ছিল। আবার মানোন্নয়ন পরীক্ষা দিলাম। পরেরবার পেলাম ৪ দশমিক ২৫।
শৈশব থেকেই আমার স্বপ্ন ছিল উচ্চশিক্ষা নিয়ে সমাজে নিজের একটা অবস্থান তৈরি করা। কিন্তু আর্থিক সীমাবদ্ধতা সব সময়ই বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবু নিজের বিশ্বাস ও পরিবারের আশীর্বাদে আজ এইউডব্লিউতে পড়ার সুযোগ পেয়েছি। অবশ্য এখানেও হয়তো ভর্তি পরীক্ষাটা দেওয়া হতো না, যদি বাবার একজন পরিচিত লোক কিছু টাকা ধার না দিতেন। এইউডব্লিউতে ভর্তি হতে পারা আমার পুরো পরিবারের জন্যই একটা স্বপ্নপূরণের মতো। প্রতিজ্ঞা করেছি, ভবিষ্যতে নিজেকে আরও যোগ্য করে গড়ে তুলব। যেন এইউডব্লিউ, আইডিএলসি কিংবা প্রথম আলো যেভাবে আমাদের পাশে দাঁড়াচ্ছে, আমিও যেন সে রকম কারও না কারও শিক্ষাজীবনে পাশে থাকতে পারি।