ধানমন্ডিতে শিশু-কিশোরদের যত আয়োজন

ধানমন্ডি আবাসিক এলাকায় শিশুদের জন্য বিভিন্ন সহশিক্ষামূলক ও সৃজনশীল কার্যক্রম আছে। এমনই কিছু তথ্য থাকছে পাঠকের জন্য।
বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থার অধীনে ধানমন্ডির রিয়া গোপ মহিলা কমপ্লেক্সে আছে নানা ধরনের কার্যক্রম। রবি থেকে বৃহস্পতিবার পাঁচ দিন সাঁতার প্রশিক্ষণ (মাসিক ফি চার হাজার টাকা), ইয়োগা ও অ্যারোবিকস (মাসিক ফি ১ হাজার ৫০০ টাকা), এক হাজার টাকায় বাস্কেটবল, ব্যাডমিন্টন, রোলার স্কেটিং, ক্রিকেট শেখা যাবে। লন টেনিসে মাসিক ফি ২ হাজার ৫০০ টাকা। ভর্তির জন্য দুই কপি ছবি ও শিশু-কিশোরের জন্মনিবন্ধনের কপি প্রয়োজন হবে। যোগাযোগ: মহিলা কমপ্লেক্স, রোড ১১ /এ, ধানমন্ডি, ঢাকা। ফোন নম্বর: ০২৫৫০০০৮৯৯।
কিউবিক আর্ট স্কুলে বেসিক ছবি আঁকাসহ ক্র্যাফটিং, ঘুড়ি বানানো কিংবা অরিগামি শেখানো হয়। মাসে খরচ পড়বে তিন হাজার টাকা। ঠিকানা: কিউবিক আর্ট স্কুল, বাড়ি নম্বর ৭৮, রোড নম্বর ৮/এ, ঢাকা। যোগাযোগ: ০১৭১২৭১০৪৮০।
সেরোভ একাডেমি অব ফাইন আর্টসে চিত্রাঙ্কন, ভাস্কর্য ও অন্যান্য ফাইন আর্টবিষয়ক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ফি ১ হাজার ২০০ টাকা। ঠিকানা: নূর স্কয়ার, ১২, গ্রিন স্কয়ার, গ্রিন রোড, ঢাকা। যোগাযোগ: ০১৫১৭৩১০২০০।
আর্টবিট একাডেমি বাই ফাহাদ মিয়াজিতে অয়েল পেইন্টিং, প্যাস্টেল, ওয়াটার কালার ও অ্যাক্রিলিকে ছবি আঁকা শেখা যায়। যোগাযোগ: বাড়ি ১৫/১, ১৬/১, জিগাতলা, ধানমন্ডি, ওয়ার্ড ব্রিজ স্কুলের পাশে, ঢাকা। মোবাইল: ০১৭৭৪২০৪৫৮১।
ভাষা শেখা
আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ ধানমন্ডিতে ফরাসি ভাষা ও সংস্কৃতিচর্চার সুযোগ আছে। বিভিন্ন মেয়াদে কোর্সসহ শিশুদের ফরাসি ভাষা শেখানো হয়। ঠিকানা: ২৬, মিরপুর রোড (৩ নম্বর রোডের কোণে), ধানমন্ডি, ঢাকা। মোবাইল: ০৯৬৩৮৬৬২২৬৬।
কোডিং ও রোবোটিকস
ক্রিয়েটিভ জুনিয়র্সে কোডিং ফর জুনিয়র্স কোর্স ও রোবোটিকস ফর জুনিয়র্স কোর্স শেখার সুযোগ আছে। ঠিকানা: ক্রিয়েটিভ জুনিয়র্স, ধানমন্ডি ক্যাম্পাস (হেড অফিস), মমতাজ প্লাজা (তৃতীয় তলা), বাড়ি ৭, রোড ৪, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫। যোগাযোগ: ০১৪০০১৩৩১৩৩।
ম্যাসল্যাবে রোবোটিকস ও বিজ্ঞানসংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। যোগাযোগ: লেভেল ১২, ৭৫৮ সাতমসজিদ রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা। মোবাইল: ০১৭৩০৭১৬৫২২।
দাবা
ঢাকা চেস একাডেমিতে শেখানো হয় দাবা খেলা। প্রশিক্ষক হিসেবে আছেন সাবেক ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন ও ফিদে ইনস্ট্রাক্টর শওকত হোসেন পল্লব। ঠিকানা: বাড়ি ১৩০, পার্টি সেন্টারের রাস্তা, ধানমন্ডি, ঢাকা। মোবাইল: ০১৮৩২৪৮৩২১৬।
নাটকচর্চা
ধানমন্ডির আলিয়ঁস ফ্রঁসেজে শিশুদের নাটকচর্চার সুযোগ আছে। ফ্রাইডে থিয়েটার স্কুলে বাচ্চাদের অভিনয় থেকে শুরু করে নানা বিষয়ে হাতে–কলমে শেখানো হয়। ঠিকানা: ২৬, মিরপুর রোড (৩ নম্বর রোডের কোণে), ধানমন্ডি, ঢাকা। মোবাইল: ০৯৬৩৮৬৬২২৬৬।
দ্য কালিনারি ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশে ১৩ বছরের ওপরের শিশুদের দেশি-বিদেশি বিভিন্ন রান্না শেখানো হয়। ঠিকানা: কালিনারি ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ, বাড়ি ১৬০, লেক সার্কাস, ধানমন্ডি, ঢাকা। মোবাইল: ০১৩৩৮৯৫৮৯৯৭।
ছায়ানটের সংগীত বিদ্যায়তনে বয়সভেদে শিশুদের লোকসংগীত, রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলসংগীত, দেশের গান, সরগম এবং ছড়া গান শেখানো হয়। ন্যূনতম বয়স সাত বছর। যোগাযোগ: ছায়ানট সংস্কৃতি-ভবন, বাড়ি ৭২, রোড ১৫/এ, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৭৩০৪৮২৪৬৩।
তানজিদ মিউজিক হাবে ওয়েস্টার্ন ঘরানার পিয়ানো, ভোকাল ট্রেনিং ও শাস্ত্রীয় সংগীত চর্চার সুযোগ আছে। ভর্তি ফি দুই হাজার টাকা ও মাসিক বেতন চার হাজার টাকা। যোগাযোগ: বাড়ি ৯, রোড ১৫, ধানমন্ডি। মোবাইল: ০১৭১১৪২৮২৯৮।
ক্রিয়েটিভ ভায়োলিন একাডেমিতে ভায়োলিন, ভায়োলাসহ চেলো, বাঁশি, গিটার, উকুলেলে, হারমোনিয়াম নিয়মিত শেখানো হয়। ফি ১ হাজার ৫০০ টাকা। ঠিকানা: ক্রিয়েটিভ ভায়োলিন একাডেমি, মিনা হাউস ৪১/১৬ (এ), ২য় তলা। হাজী আফসার উদ্দিন গলি, জিগাতলা, ধানমন্ডি, ঢাকা। মোবাইল: ০১৫১৫৬৬৮৬৯৬।
গ্লোবাল ফ্লুট ট্রেনিং সেন্টারে বাঁশি শেখা ও চর্চার সুযোগ আছে ১ হাজার ৫০০ টাকায়। ঠিকানা: গ্লোবাল ফ্লুট ট্রেনিং সেন্টার, ইস্টার্ন লোটাস, ফ্ল্যাট ৫০১, বাড়ি ৭/এ, রোড ১, ধানমন্ডি, ঢাকা। মোবাইল: ০১৭৮১১৭১৫৮৪।