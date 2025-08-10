৫ হাজার দক্ষ পেশাজীবী গড়ার উদ্যোগ ড্যাফোডিলের

প্রযুক্তি খাতে ২০৩০ সালের মধ্যে অন্তত পাঁচ হাজার দক্ষ পেশাজীবী গড়তে চায় হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট (এইচআরডিআই)। এটি ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল প্রফেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (ডিআইপিটিআই) ও ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির অধীন একটি প্রতিষ্ঠান। যৌথভাবে তারা ‘স্কিলড জেনারেশন’ নামে একটি বিশেষ দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি ঘোষণা করেছে।
এ কর্মসূচিতে মূলত তিনটি দিক গুরুত্ব পাবে—সাইবার সিকিউরিটি ও তথ্যপ্রযুক্তি অবকাঠামো, ডেটা সায়েন্স ও মেশিন লার্নিং এবং ই-কমার্স ও ওয়েবনির্ভর ব্যবসা। এইচআরডিআইয়ের পরিচালক অধ্যাপক রফিকুল কবির এবং ড্যাফোডিল গ্রুপের স্কিলস ও এমপ্লয়মেন্ট ডেভেলপমেন্টের নির্বাহী পরিচালক কে এম হাসান রিপন গত ২৯ জুলাই একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড্যাফোডিল গ্রুপের প্রধান নির্বাহী মো. নুরুজ্জামান। ডিআইপিটিআইয়ের ল্যাব, প্রশিক্ষক ও কোর্সের মাধ্যমে ‘স্কিলড জেনারেশন’ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হবে।