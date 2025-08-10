এইচআরডিআইয়ের পরিচালক অধ্যাপক রফিকুল কবির এবং ড্যাফোডিল গ্রুপের স্কিলস ও এমপ্লয়মেন্ট ডেভেলপমেন্টের নির্বাহী পরিচালক কে এম হাসান রিপন গত ২৯ জুলাই একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেন
এইচআরডিআইয়ের পরিচালক অধ্যাপক রফিকুল কবির এবং ড্যাফোডিল গ্রুপের স্কিলস ও এমপ্লয়মেন্ট ডেভেলপমেন্টের নির্বাহী পরিচালক কে এম হাসান রিপন গত ২৯ জুলাই একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেন
জীবনযাপন

৫ হাজার দক্ষ পেশাজীবী গড়ার উদ্যোগ ড্যাফোডিলের

স্বপ্ন নিয়ে ডেস্ক

প্রযুক্তি খাতে ২০৩০ সালের মধ্যে অন্তত পাঁচ হাজার দক্ষ পেশাজীবী গড়তে চায় হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট (এইচআরডিআই)। এটি ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল প্রফেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (ডিআইপিটিআই) ও ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির অধীন একটি প্রতিষ্ঠান। যৌথভাবে তারা ‘স্কিলড জেনারেশন’ নামে একটি বিশেষ দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি ঘোষণা করেছে।

Also read:‘অনেক চাকরি নিয়ে বসে আছি, কিন্তু লোক পাচ্ছি না’

এ কর্মসূচিতে মূলত তিনটি দিক গুরুত্ব পাবে—সাইবার সিকিউরিটি ও তথ্যপ্রযুক্তি অবকাঠামো, ডেটা সায়েন্স ও মেশিন লার্নিং এবং ই-কমার্স ও ওয়েবনির্ভর ব্যবসা। এইচআরডিআইয়ের পরিচালক অধ্যাপক রফিকুল কবির এবং ড্যাফোডিল গ্রুপের স্কিলস ও এমপ্লয়মেন্ট ডেভেলপমেন্টের নির্বাহী পরিচালক কে এম হাসান রিপন গত ২৯ জুলাই একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড্যাফোডিল গ্রুপের প্রধান নির্বাহী মো. নুরুজ্জামান। ডিআইপিটিআইয়ের ল্যাব, প্রশিক্ষক ও কোর্সের মাধ্যমে ‘স্কিলড জেনারেশন’ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হবে।

Also read:২০৩০ নিয়ে চ্যাটজিপিটির কারিগর স্যাম অল্টম্যানের ভবিষ্যদ্বাণী, শুনলে নড়েচড়ে বসবেন
আরও পড়ুন