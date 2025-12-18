২০২৫ সাল শেষ হওয়ার আগেই নিজেকে এই ৪ প্রশ্ন করুন

এই ৪ প্রশ্নের উত্তরের মাধ্যমে আপনি জানতে পারবেন ২০২৫ সালের অর্জন, শিক্ষা ও ভুল সম্পর্কে। বছরটা আপনাকে কী দিল আর আপনার থেকে কী নিল, সে হিসাবও মিলিয়ে নিন। এর ওপর ভিত্তি করে তৈরি করুন আগামী বছরের জন্য আরও সুচিন্তিত পরিকল্পনা।
১. ২০২৫ সালে আপনার সেরা দৃশ্যগুলো কী ছিল? নিজের কোন অর্জন নিয়ে আপনি সবচেয়ে বেশি গর্বিত?
পেছনে ফিরে তাকান। ফ্ল্যাশব্যাকে কোন দৃশ্যগুলো ভেসে উঠছে, যেসব আপনাকে সত্যিই সুখী করে? কী সেই সিদ্ধান্ত, যা ছিল সাহসী আর সময়োপযোগী? এই প্রশ্ন আপনাকে আপনার গত এক বছরের সাফল্যগুলো চিহ্নিত করতে সাহায্য করবে।
২. কোন তিনটি কাজ আপনাকে ইতিবাচক আর এনার্জিটিক হতে সাহায্য করেছে?
হতে পারে আপনি ২০২৫ সালে নিয়মিত বই পড়েছেন। আর সেটা ছিল আপনার জন্য ‘গেম চেঞ্জার’। মানুষের সঙ্গে দীর্ঘ কথোপকথন বা পডকাস্ট শোনা আপনার দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আনতে পারে।
হয়তো ঘুরে বেড়াতে আপনার খুব ভালো লাগে। হতে পারে সাপ্তাহিক ছুটির দিনে আপনি সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য কিছু করেন। আপনার ‘পজিটিভ এনার্জি সোর্স’গুলো চিহ্নিত করুন।
৩. কোন মুহূর্তগুলো আপনি সবচেয়ে ভালোভাবে সামলেছেন?
এর মাধ্যমে আপনি নিজের শক্তিশালী দিকগুলো সম্পর্কে আরও ভালোভাবে জানবেন। বছরের শেষে ভালো কিছু করার জন্য নিজেই নিজেকে ‘শাবাশ’ বলুন। এটা আপনাকে সামনের বছরটা আরও ভালোভাবে সামলে নিতে সাহায্য করবে।
৪. ২০২৫ সাল আপনাকে নতুন কী শেখাল?
নতুন পাওয়া শিক্ষাগুলো একবার ঝালিয়ে নিন। আসছে বছর কাজে দেবে।
২০২৬ সাল থেকে আপনি কাউকে নিজের প্রতিযোগী ভাববেন না।
কারও সম্পর্কে নেতিবাচক মন্তব্য করবেন না।
কাউকে ছোট করে বা কষ্ট দিয়ে কথা বলবেন না।
হতে পারে আপনি হিমালয় দেখার স্বপ্ন পূরণ করবেন বা ১০ কিলোমিটার করে ৩টি ম্যারাথন সম্পন্ন করবেন।
২০২৬ সালে আপনি নিজের শারীরিক সুস্থতা ও ফিটনেস নিয়ে আরও সচেতন হবেন।
এমন কিছু শিখবেন বা দক্ষতা অর্জন করবেন, যা আপনাকে সারা জীবন সুফল দেবে।
আর্থিকভাবে কীভাবে আরও স্থিতিশীল হওয়া যায়, সেটিও ভাবতে পারেন।
কেবল লক্ষ্য নির্ধারণ করেই ক্ষান্ত হওয়ার সুযোগ নেই। লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট লক্ষ্য সাজান, সেসবে টিকচিহ্ন দিতে দিতে এগিয়ে চলুন ২০২৬ সালে।
সূত্র: গ্রোথ মাইন্ডসেট টিপস