চুল ও সৌন্দর্যচর্চা নিয়ে দিনভর আয়োজন

২১ অক্টোবর রাজধানীর প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে অনুষ্ঠিত হলো ‘রিভাইভ প্রেজেন্টস বিএসওএবি হেয়ার অ্যান্ড বিউটি কার্নিভ্যাল ২০২৫’। এক দিনের এই আয়োজনে ছিল সেমিনার, প্রদর্শনী ও ফ্যাশন শো। আয়োজক ছিল বিউটি সার্ভিস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (বিএসওএবি)। সারা দেশ থেকে সৌন্দর্য–বিশেষজ্ঞ, নারী উদ্যোক্তা, শিল্পোদ্যোক্তারা অংশ নেন এ অনুষ্ঠানে।

অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের দেওয়া হয় পুরস্কার
ছবি: সুমন ইউসুফ

উদ্বোধনী পর্বে অনুষ্ঠিত হয় ‘সৌন্দর্যসেবায় দেশীয় পণ্যের ব্যবহার: সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ’ শীর্ষক প্যানেল আলোচনা। আলোচনায় অংশ নেন কনজ্যুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট এ এইচ এম শফিকুজ্জামান, স্কয়ার টয়লেট্রিজ লিমিটেডের সিইও মালিক মোহাম্মদ সাঈদ এবং বিএসওএবির প্রেসিডেন্ট কানিজ আলমাস খান।
দুপুরে বিএসওএবি সদস্যরা চুলের বিভিন্ন বিষয় ও পণ্য প্রদর্শন করেন। এরপর বিকেলে ছিল কোরিয়ার সৌন্দর্য–বিশেষজ্ঞের সরাসরি প্রদর্শনী।

সন্ধ্যায় ফ্যাশন শোর মাধ্যমে তুলে ধরা হয় বিয়ের সাজ

সন্ধ্যায় ফ্যাশন শোর মাধ্যমে তুলে ধরা হয় বিয়ের সাজ। কনে ও বরদের সাজিয়েছিল দেশের নানা প্রান্ত থেকে আসা সৌন্দর্যচর্চাকেন্দ্রগুলো। পাশাপাশি আরেকটি ফ্যাশন শোর মাধ্যমে তুলে ধরা হয় দূষণের বিরুদ্ধে সচেতনতা।

রেইজিং অ্যাওয়ারনেস এগেইনস্ট পলিউশন নামের ফ্যাশন শোতে তুলে ধরা হয় সৃজনশীল মেকওভার স্টাইল

‘রেইজিং অ্যাওয়ারনেস এগেইনস্ট পলিউশন’ নামের এই ফ্যাশন শোতে মডেলদের সাজিয়েছিলেন রূপবিশেষজ্ঞ কামরুল হাসান। সেখানে উপস্থাপন করা হয় পরিবেশবান্ধব পোশাক ও স্থানীয় উপাদান ব্যবহার করে সৃজনশীল মেকওভার স্টাইল।
অনুষ্ঠানে আজীবন সম্মাননাসহ বিভিন্ন পুরস্কার দেওয়া হয়। বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয় স্কয়ার টয়লেট্রিজ লিমিটেড, সামিট করপোরেশন, এসিআই ফাউন্ডেশন এবং স্টল পার্টনার হিসেবে স্কয়ার, ইনডেক্স, আরাফাত, এসবি গ্রুপ, গোদরেজ ও গেতিসের প্রতি।

