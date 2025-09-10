জীবনযাপন

ঢাকায় চলছে ইলিশ উৎসব ও কাবাব ফেস্ট

দ্য ওয়েস্টিন ঢাকায় শুরু হয়েছে ‘গুরমে কাবাব ফেস্ট’। সুপারশপ ইউনিমার্টে চলছে ইলিশ উৎসব ২০২৫। জেনে নিন বিস্তারিত।

জীবনযাপন ডেস্ক

ছবি: দ্য ওয়েস্টিন ঢাকার সৌজন্যে

দ্য ওয়েস্টিন ঢাকায় শুরু হয়েছে ‘গুরমে কাবাব ফেস্ট’। চলবে ১৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। ৩ সেপ্টেম্বর উৎসবের উদ্বোধন করেন বাংলাদেশে নিযুক্ত মিসরের রাষ্ট্রদূত ওমর ফাহমি।

এ উৎসবে রয়েছে মিসর, তুরস্ক, লেবানন, ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তানসহ বিভিন্ন দেশের কাবাব। কাবাব ছাড়াও দেশি নানা ধরনের আঞ্চলিক খাবারও আছে।

রয়েছে জাপানি খাবার সুশিও। শুধু নৈশভোজের সময় বুফেতে খাবারগুলো উপভোগ করা যাবে। বুফের মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে জনপ্রতি ৮ হাজার ৯৫০ টাকা।

সুপারশপ ইউনিমার্টে ইলিশ উৎসব

ইলিশ উৎসব

সুপারশপ ইউনিমার্টে চলছে ইলিশ উৎসব ২০২৫। এখানে পাওয়া যাচ্ছে পদ্মা, চাঁদপুর, চট্টগ্রাম ও বরিশালের ইলিশ।

মেলায় বিভিন্ন স্বাদের ইলিশের পার্থক্য সম্পর্কেও তথ্য তুলে ধরা হচ্ছে। ঢাকা ও সিলেট ইউনিমার্টের সব শাখায় ইলিশ উৎসব চলবে ১৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।

৫০০ গ্রাম থেকে ৩ কেজি ওজনের ইলিশ মিলছে উৎসবে। ইলিশের ওজন যদি ১ কেজির নিচে হয়, তাহলে টুকরা হিসেবেও কেনা যাবে।

সাড়ে ৩ হাজার টাকার বেশি ইলিশ কিনলে মিলবে ২০০ মিলিলিটার শর্ষের তেল ও ১০০ গ্রাম খাঁটি শর্ষে।

৫ হাজার টাকার বেশি ইলিশ কিনলে পাবেন ২০০ মিলিলিটার শর্ষের তেল, ১০০ গ্রাম খাঁটি শর্ষে ও ৫০০ গ্রাম দেশি পেঁয়াজ।

