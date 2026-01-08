পেঁয়াজ কাটলেই চোখে পানি আসে কেন? বিজ্ঞানীরা জানালেন নতুন কারণ আর সমাধান

পেঁয়াজ কাটতে বসলে চোখে পানি আসে, এটা আমরা সবাই জানি। কিন্তু ঠিক কেন আসে, আর এর সমাধানই–বা কী, সে বিষয়ে বিজ্ঞানীরা এবার জানালেন নতুন তথ্য। যুক্তরাষ্ট্রের কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকেরা ২০২৫ সালের এক গবেষণায় দেখিয়েছেন, পেঁয়াজ কাটার সময় শুধু রাসায়নিক গ্যাস নয়, আরও একটি বিষয় আমাদের কাঁদায়।
পেঁয়াজ কাটার সময় এর কোষ ভেঙে যায়। তখন ভেতর থেকে সালফারযুক্ত কিছু যৌগ বের হয়ে গ্যাসে পরিণত হয়।
নিউইয়র্কের রেনসেলার পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের কগনিটিভ সায়েন্সের শিক্ষক অ্যালিসিয়া ওয়ালফ বলেন, এই গ্যাস চোখের পানির সঙ্গে মিশে হালকা সালফিউরিক অ্যাসিড তৈরি করে। এতে চোখে জ্বালা ধরে, ব্যথাও হয়।
এই অস্বস্তি থেকে বাঁচতেই চোখ নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করে, আর তখনই শুরু হয় পানি পড়া। অর্থাৎ এটি আবেগজনিত কান্না নয়; পুরোপুরি শরীরের প্রতিরক্ষামূলক প্রতিক্রিয়া।
২০২৫ সালে প্রোসিডিংস অব দ্য ন্যাশনাল একাডেমি অব সায়েন্সেসে প্রকাশিত গবেষণায় কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকেরা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় খুঁজে পেয়েছেন।
গবেষণার সহলেখক ও কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি ও জীবনবিজ্ঞান অনুষদের অধ্যাপক সাংহোয়ান (সানি) ইয়ুং জানান, পেঁয়াজ কাটার সময় ছুরির চাপে ভেতরের নরম অংশ চেপে যায়। বাইরের শক্ত খোসা চিরে গেলে ভেতরের তরল ছোট ছোট ফোঁটার মতো ছিটকে বাতাসে উঠে আসে। এসব ফোঁটা সহজেই চোখে গিয়ে পড়ে, আর তাতেই জ্বালা আরও বাড়ে।
এখানেই আসছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়—ছুরি। গবেষণায় দেখা গেছে, ভোঁতা ছুরি ব্যবহার করলে পেঁয়াজ বেশি চাপা পড়ে বা থেঁতলে যায়। ফলে বেশি তরল ফোঁটা ছিটকে পড়ে।
অন্যদিকে ধারালো ছুরি পেঁয়াজ পরিষ্কারভাবে কাটে, চাপ কম পড়ে, তরল ছিটকেও যায় কম। সাংহোয়ান ইয়ুং বলেন, ‘ছুরির ধার যত ভালো হবে, চোখে পানি আসার আশঙ্কাও তত কমবে।’
আরেকটি বিষয় হলো, পেঁয়াজ কাটার সময় সবার চোখ দিয়ে সমানভাবে পানি পড়ে না। কারও চোখের প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা তুলনামূলক বেশি সংবেদনশীল।
এ ছাড়া পেঁয়াজের ধরনও গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণত পেঁয়াজের মূলের কাছের অংশে এই জ্বালাময় যৌগ বেশি থাকে।
গবেষণায় উঠে এসেছে আরেকটি অস্বস্তিকর তথ্য। পেঁয়াজে কখনো কখনো ই. কোলাই বা সালমোনেলার মতো ব্যাকটেরিয়া থাকতে পারে।
২০২৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ম্যাকডোনাল্ডসের ব্যবহৃত পেঁয়াজ থেকে ই. কোলাই সংক্রমণের বড় ঘটনা ঘটেছিল। এতে অনেককে হাসপাতালে পর্যন্ত ভর্তি হতে হয়েছিল।
ভোঁতা ছুরি ব্যবহার করলে যেসব তরল ফোঁটা ছিটকে যায়, সেগুলোর সঙ্গে ব্যাকটেরিয়াও রান্নাঘরের চারপাশে ছড়িয়ে পড়তে পারে। ফলে স্বাস্থ্যঝুঁকিও বাড়ে।
সমাধানটা আশ্চর্যজনকভাবে খুব সহজ—ছুরি ভালো করে ধার দিন। গবেষকেরা বলছেন, ছুরির ধার যত ভালো হবে, চোখে পানি আসা তত কমবে।
ঠান্ডা পানিতে পেঁয়াজ ধোয়া বা ফ্রিজে রেখে কাটার মতো পুরোনো টোটকাগুলো বিজ্ঞানসম্মতভাবে তেমন কাজে আসে না।
তবে চোখের জন্য বাড়তি প্রতিরক্ষা নিলে উপকার হয়। যেমন কন্টাক্ট লেন্স, সেফটি গগলস বা চশমা পরলে চোখে পানি আসার ঝুঁকি কিছুটা কমে।
পেঁয়াজ কাটতে কাটতে বারবার চোখ মুছতে না চাইলে আলাদা কোনো জাদু দরকার নেই। কাটাকুটি শুরুর আগে শুধু এক কাজ করুন—ছুরিটা ভালো করে ধার দিন।
চোখও বাঁচবে, রান্নাও হবে একটু স্বস্তিতে।
সূত্র: রিডার্স ডাইজেস্ট