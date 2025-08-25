ড্রয়ারে ছত্রাকের পাশাপাশি ছোট ছোট সাদা পোকা হয়েছে? সমাধান জেনে নিন

বর্ষা চলে গেছে, তবে কিছু সমস্যাও রেখে গেছে কারও কারও ঘরে। বর্ষার আর্দ্র দিনগুলো শেষে হয়তো আলমারি বা ড্রয়ার খুলে দেখলেন, চামড়ার জিনিসে ছত্রাক পড়েছে, সঙ্গে দেখা দিয়েছে একদম ছোট ছোট সাদা রঙের পোকা। ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এরা আসলে বুকলাইস নামের ক্ষুদ্র কীট, যাদের খাদ্যই হলো ছত্রাক বা মোল্ড। এরা সাধারণত জিনিসের ক্ষতি করে না, তবে বিরক্তিকর।
আর্দ্রতা জমলে কাপড়, কাগজ, চামড়া কিংবা কাঠে ছত্রাক জন্মায়। আর সেই ছত্রাক খেতেই ভিড় জমায় বুকলাইস। ইলেকট্রনিক যন্ত্রেও ঢুকে পড়তে পারে, তবে তেমন ক্ষতি করে না।
১. আর্দ্রতা কমান
ড্রয়ার বা আলমারিতে সিলিকা জেল, চারকোল বা বাজারে পাওয়া যায়, এমন আর্দ্রতা শোষণকারী রাখুন।
জানালা খুলে বাতাস চলাচল করান, ঘরে ভেজা ভাব কমান।
প্রয়োজনে ছোট ডিহিউমিডিফায়ার ব্যবহার করতে পারেন।
২. পরিষ্কার করুন
ড্রয়ার, তাক ও চামড়ার জিনিস শুকনা কাপড় দিয়ে মুছে নিন।
হালকা ভিনেগার–পানি মিশ্রণে কাপড় ভিজিয়ে নিংড়ে ব্যবহার করলে ছত্রাক কমে যায় (চামড়ায় সরাসরি পানি লাগাবেন না)।
ইলেকট্রনিক জিনিসে শুকনা ব্রাশ বা হালকা মোডে ভ্যাকুয়াম ক্লিনার ব্যবহার করুন।
৩. প্রাকৃতিক প্রতিরোধক ব্যবহার করুন
শুকনা নিমপাতা, বেলপাতা বা কর্পুর ড্রয়ারে রাখুন।
এসব প্রাকৃতিক রিপেলেন্ট হিসেবে কাজ করবে।
বুকলাইস ভেজা পরিবেশে টিকে থাকে, শুকনা পরিবেশে মিলিয়ে যায়।
নিয়মিত বাতাস চলাচল করালে আর শুষ্ক পরিবেশে রাখলে সমস্যা থাকবে না।
সূত্র: গুড হাউজকিপিং