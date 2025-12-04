জীবনটা ভালোভাবে চালানোর জন্য নিজেকে জানা অপরিহার্য
জীবনযাপন

নিজের ভালোর জন্য নিজেকে যে ৭টি প্রশ্ন করতেই হবে

জীবনটা ভালোভাবে চালানোর জন্য নিজেকে জানা অপরিহার্য। যখন আপনি নিজের শক্তি, দুর্বলতা, অনুভূতি ও মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতন হন, তখন আপনার সিদ্ধান্তগুলো আরও ভালোভাবে নিতে পারেন এবং নিজের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। তাই নিজেকে এই ৭ প্রশ্ন করুন। প্রতিনিয়ত এসব প্রশ্নের উত্তর নিয়ে খুঁটিনাটি ভাবুন।

জীবনযাপন ডেস্ক

১. কিসে আমি সবচেয়ে বেশি আনন্দিত হই?

অনেক সময় এর একক উত্তর হয় না। আবার সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন একই থাকলেও উত্তর বদলে যায়। আপনি এই প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তরগুলোর একটা তালিকা করুন। তাহলে নিজেকে খুশি রাখা আপনার জন্য সহজ হবে। প্রতিনিয়ত জীবনের নতুন নতুন লক্ষ্য ঠিক করুন। একটা একটা করে লক্ষ্য পূরণে টিক দিতে দিতে জীবনে এগিয়ে যান।

২. আমার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তিনটি মূল্যবোধ কী?

মূল্যবোধ আপনার জীবনের অন্যতম চালিকা শক্তি। আপনার মূল্যবোধগুলো জানা থাকলে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হয়। ধরুন, আপনার অন্যতম মূল্যবোধ হলো সততা। এর মানে আপনি কখনো নিজেকে বা অন্যকে ঠকাবেন না।

হতে পারে, আপনার আরেকটি মূল্যবোধ হলো সব সময় পরিবারের সঙ্গে থাকা। আপনি পরিবার–অন্তঃপ্রাণ একজন ব্যক্তি। পরিবার আত্মীয়তা, নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা, আনন্দ ও সান্ত্বনার একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং নিরবিচ্ছন্ন উৎস। আপনার তৃতীয় মূল্যবোধ হয়তো আপনার মা–বাবার প্রতি কর্তব্য পালন। আপনি যেখানে, যে অবস্থায় আছেন, সেখান থেকে মা–বাবার প্রতি সর্বোচ্চ দায়িত্বশীল আচরণ করেন।

৩. আমি কী হারাতে সবচেয়ে বেশি ভয় পাই?

এই প্রশ্নের উত্তরের মধ্যেই নিহিত আছে, কিসের সঙ্গে আপনার মানসিক সম্পর্ক সবচেয়ে বেশি গভীর। অনেকের জন্য এই প্রশ্নের উত্তর হলো স্বাধীনতা। আবার অনেকের জন্য তা কোনো ব্যক্তি। অনেকের জন্য আবার সম্মান। অনেকের জন্য ধনসম্পদ বা সামাজিক স্ট্যাটাস।

৪. নিজের কোন বিষয়ে আমি সবচেয়ে বেশি গর্বিত?

নিজের ভালো দিকগুলো চিহ্নিত করুন। আরও বেশি করে সেসব চর্চার দিকে মনোযোগী হোন। এটা আপনাকে আরও বেশি আত্মবিশ্বাসী করে তুলবে।

৫. আমার সবচেয়ে বড় তিনটি দুর্বলতা কী?

নিজের দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করুন। সেই সঙ্গে কীভাবে সেসব সমাধান করে কাটিয়ে ওঠা যায়, সেসবও খুঁজে বের করুন। জীবনের সমস্যাগুলোর তালিকা করে একে একে সমাধান করুন।

৬. আমি কি সত্যিই ভালো আছি?

আপনি কি নিরাপদ বোধ করছেন? আপনি কি অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন? আপনার সবচেয়ে কাছের মানুষদের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কেমন? নিজের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো কি আপনি নিতে পারছেন? আপনি এখন যে জীবন যাপন করছেন, আপনি কি সেটা চেয়েছিলেন? আপনি আপনার জীবনের কোন কোন বিষয়গুলো পরিবর্তন করতে চান?

৭. আমি কীভাবে নিজের যত্ন নিতে পারি?

যেখানে, যে অবস্থায়ই থাকুন না কেন, নিজের যত্ন নিতে ভুলবেন না। নিজেকে শারীরিকভাবে ফিট রাখা আর মানসিকভাবে ফুরফুরে রাখার দায়িত্ব আপনার নিজেরই। এ জন্য নিজেকে প্রশ্ন করুন, আপনি নিজের জন্য আর কী করতে চান? নিজেকে আরও ভালো রাখতে আপনি আর কী করতে পারেন?

সূত্র: লিভ লাইফ সাকসেসফুল

