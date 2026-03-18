ঈদের লম্বা ছুটিতে বাসা তালাবদ্ধ রাখার আগে এ ৭টি কাজ অবশ্যই করুন

ঈদের ছুটি মানেই অনেকের জন্য বাড়ি ফাঁকা রেখে গ্রামে যাওয়া বা ভ্রমণে বের হওয়া। কিন্তু তাড়াহুড়ার মধ্যে বাসা ঠিকমতো গুছিয়ে না গেলে ফিরে এসে ঝামেলায় পড়তে হয়। কখনো নিরাপত্তা, কখনো দুর্গন্ধ, আবার কখনো নষ্ট হয়ে যাওয়া জিনিসপত্রই হয় সমস্যার কারণ। তাই বের হওয়ার আগে মাত্র কিছুটা সময় নিয়ে এ সাতটি কাজ করে নিলে নিশ্চিন্তে কাটবে পুরো ছুটি।
১. দরজা–জানালা ঠিকমতো লক করুন
শুধু তালা লাগালেই হবে না; সব দরজা–জানালা ভালোভাবে বন্ধ আছে কি না, তা দেখে নিন। সম্ভব হলে ডাবল লক ব্যবহার করুন।
২. বৈদ্যুতিক–সংযোগ বন্ধ রাখুন
অপ্রয়োজনীয় সব সুইচ, প্লাগ ও ইলেকট্রনিক ডিভাইস বন্ধ করে দিন।
বিশেষ করে—
টিভি
মাইক্রোওয়েভ
চার্জার
এতে শর্ট সার্কিট বা আগুন লাগার ঝুঁকি কমে।
৩. গ্যাসের লাইন চেক করুন
গ্যাসের চুলা ও সিলিন্ডারের রেগুলেটর বন্ধ আছে কি না, নিশ্চিত হোন। এটি ছোট বিষয় মনে হলেও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ।
৪. ফ্রিজ পরিষ্কার করে রাখুন
ফ্রিজে থাকা দ্রুত নষ্ট হয়, এমন খাবারগুলো বের করে ফেলুন। দীর্ঘদিন না থাকলে ফ্রিজ বন্ধ করে দিন অথবা দুর্গন্ধ এড়াতে দরজা সামান্য খোলা রাখুন।
৫. পানির লাইন ও ট্যাপ বন্ধ করুন
কোনো ট্যাপ খোলা থেকে গেছে কি না, দেখে নিন। সম্ভব হলে মেইন পানির লাইন বন্ধ করে দিন, এতে লিকেজ বা পানি জমে যাওয়ার ঝুঁকি কমে।
৬. মূল্যবান জিনিস নিরাপদে রাখুন
গয়না, টাকা, গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র—এক জায়গায় গুছিয়ে লকারে বা নিরাপদ স্থানে রাখুন। বিশ্বাসযোগ্য কোনো আত্মীয় বা প্রতিবেশীকে জানিয়ে রাখলেও ভালো।
৭. প্রতিবেশী বা নিরাপত্তাকর্মীকে জানিয়ে যান
আপনি বাসায় থাকবেন না, এটি পাশের ফ্ল্যাটের কাউকে বা নিরাপত্তাকর্মীকে জানিয়ে রাখুন। প্রয়োজনে তাঁরা মাঝেমধ্যে খোঁজ নিতে পারবেন।
ময়লা ফেলে যান, যাতে দুর্গন্ধ না হয়।
রাতে টাইমার লাইট ব্যবহার করলে বাসা ফাঁকা মনে হবে না।
পোষা প্রাণী সঙ্গে না নিলে কাউকে দায়িত্ব দিয়ে যান।
ঘরের গাছপালায় পানি দেওয়ার ব্যবস্থা রাখুন।
ঈদের আনন্দ তখনই পুরোপুরি উপভোগ করা যায়, যখন মনে কোনো দুশ্চিন্তা থাকে না। বের হওয়ার আগে এই ছোট প্রস্তুতিগুলোই আপনাকে নিশ্চিন্তে রাখবে। ফিরে এসে যেন শুধু স্মৃতি আর আনন্দই পান, ঝামেলা নয়।