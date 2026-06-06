ওয়ার্ল্ড ফুড ফটোগ্রাফি অ্যাওয়ার্ডসের দুটি শাখায় প্রথম হয়েছে বাংলাদেশের ছবি

ওয়ার্ল্ড ফুড ফটোগ্রাফি অ্যাওয়ার্ডসের দুটি শাখায় প্রথম হয়েছে বাংলাদেশের ছবি
সম্প্রতি ওয়ার্ল্ড ফুড ফটোগ্রাফি অ্যাওয়ার্ডস ২০২৬-এর বিভিন্ন শাখার পুরস্কার বিজয়ী ছবির তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। এবারের প্রতিযোগিতায় বিশ্বের ৫০টির বেশি দেশ থেকে প্রায় ৯ হাজার ছবি জমা পড়েছিল। বিজয়ী ১০টি ছবি নিয়ে এই আয়োজন।
জীবনযাপন ডেস্ক
তাজিকিস্তানের সোভিয়েত যুগের স্যানাটোরিয়াম বা স্বাস্থ্যনিবাসের ক্যানটিনে একাকী এক নারীর খাদ্য গ্রহণের মুহূর্ত ধরা পড়েছে। ‘ফুড অ্যাট দ্য টেবিল’ শাখায় প্রথম হওয়া ছবিটি প্রতিযোগিতায় সামগ্রিকভাবেও সেরা হয়েছেজাপানের কিয়োটোর নিশিকি মার্কেট থেকে তোলা ছবিটি ‘স্ট্রিট ফুড’ শাখায় সেরা হয়েছে
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‘ফুড ইন অ্যাকশন’ শাখায় আলোকচিত্রী নাতির তোলা এই ছবিতে ধরা পড়েছে প্রজন্মের ভালোবাসা ও স্মৃতির উষ্ণতাজাপানের ঐতিহ্যবাহী ‘হিমোনো’ পদ্ধতিতে রোদে শুকানো হচ্ছে সামুদ্রিক মাছ স্কুইড
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নিজেদের ঘরের তন্দুর থেকে সদ্য ওঠা গরম রুটিতে হাত রাখছে ছোট্ট আসিলবেকঢাকার গাবতলী থেকে তোলা এই ‘উন্মুক্ত রেস্তোরাঁ’র ছবি ফুড ফর লাইফ বিভাগে প্রথম হয়েছেসূর্যোদয়ের আলোয় ভারতের হাওড়া সেতুর নিচে হুগলি নদীতে জাল টানছেন জেলেরাগাঢ় আলো-ছায়ার আবহে পরিবেশিত নুডলস। এর টেক্সচার যেন ছুঁয়ে দেখার মতো জীবন্ত, রহস্যময় ও আকর্ষণীয়ছবিটির শিরোনাম—‘আ মিড–সেঞ্চুরি ম্যান অ্যান্ড হিজ কেক’। কেক অ্যাওয়ার্ড শাখায় সেরা হয়েছেবগুড়ার মহাস্থানগড় এলাকার এই সবজি বাজারের ছবিটি ফুড ফর সেল বিভাগে প্রথম হয়েছে