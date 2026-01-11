জীবনযাপন

চাকরি পেতে লিংকডইন কীভাবে কাজে লাগাবেন

পেশাজীবীদের যোগাযোগমাধ্যম হিসেবে বেশ জনপ্রিয় লিংকডইন। এটি পেশাদার নেটওয়ার্কিং ও ক্যারিয়ার গঠনের শক্তিশালী প্ল্যাটফর্মের মধ্যে একটি। সঠিক কৌশল অনুসরণ করে লিংকডইন থেকে বিভিন্ন চাকরির তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়। ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের জ্যেষ্ঠ প্রভাষক বুশরা হুমায়রা জানাচ্ছেন লিংকডইন ব্যবহার করে চাকরি পাওয়ার উপায়।

স্বপ্ন নিয়ে ডেস্ক
পেশাদার নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে লিংকডইন বেশ সহায়ক
ছবি: পেক্সেলস

শুধু চাকরি নয়, আরও যেসব দিকে খেয়াল রাখবেন

লিংকডইন প্রোফাইল আপনার ‘ডিজিটাল সিভি’। নিয়োগকারীরা কোনো প্রার্থীর সঙ্গে যোগাযোগের আগে তাঁর প্রোফাইল গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। একটি পরিষ্কার ও হাসিখুশি প্রোফাইল ছবি রাখুন। আপনার কাজের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক একটি ব্যানার ব্যবহার করুন। লিংকডইনের হেডলাইনে শুধু আপনার বর্তমান পদবি না লিখে আপনি কী কী বিষয়ে দক্ষ (যেমন ডিজিটাল মার্কেটিং, পাবলিক স্পিকিং), তা লিখুন। সামারি বা অ্যাবাউট অংশে আপনার অভিজ্ঞতা ও অর্জনের একটি সংক্ষিপ্ত গল্প তুলে ধরুন। আপনার কাজ–সম্পর্কিত ছয়-সাতটি স্কিল যোগ করুন।

Also read:‘অনেক চাকরি নিয়ে বসে আছি, কিন্তু লোক পাচ্ছি না’

অ্যাডভান্সড জব ফিল্টার ও অ্যালার্ট

লিংকডইনের জব ট্যাবে গিয়ে আপনি ‘লোকেশন’ (স্থান), ‘স্যালারি’ (বেতন) ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ফিল্টার ব্যবহার করে চাকরি খুঁজতে পারেন। পছন্দের চাকরির পদের জন্য জব অ্যালার্ট চালু রাখুন। এতে নতুন কোনো সার্কুলার আসার সঙ্গে সঙ্গে আপনি নোটিফিকেশন পাবেন।

নেটওয়ার্কিং

সরাসরি আবেদন করার চেয়ে নেটওয়ার্কিংয়ের মাধ্যমে চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। আপনি যে কোম্পানিতে কাজ করতে চান, সেখানকার মানবসম্পদ বিভাগের কর্মীদের সঙ্গে লিংকডইনে যুক্ত হতে পারেন। লিংকডইনে কানেকশন রিকোয়েস্ট পাঠানোর সময় একটি ছোট বার্তা পাঠাতে পারেন। এতে অনেক সময় জরুরি ভিত্তিকে নিয়োগের সময় যোগাযোগের সুযোগ তৈরি হয়।

কনটেন্ট শেয়ারিং ও সক্রিয় থাকা

নিজের দক্ষতা প্রদর্শনের জন্য নিয়মিত আপনার কাজ বা ইন্ডাস্ট্রি–সম্পর্কিত তথ্য শেয়ার করুন। অন্যের পোস্টে গঠনমূলক মন্তব্য করুন। আপনি যত বেশি সক্রিয় থাকবেন, লিংকডইনের অ্যালগরিদম আপনার প্রোফাইলটি নিয়োগকারীদের সামনে তত বেশি প্রদর্শন করবে।

পোস্ট অনুসরণ করুন

শুধু চাকরির জন্য লিংকডইনে চোখ রাখবেন না। পেশাজীবীরা বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, ইন্টার্নশিপসহ বিভিন্ন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন লিংকডইনে। সে ক্ষেত্রে আপনি যে পেশায় আছেন বা ভবিষ্যতে যে পেশায় যেতে আগ্রহী, সেই পেশার অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের লিংকডইনে খুঁজে যোগাযোগ করতে পারেন।

পুরোনো চাকরির তথ্যের খোঁজ করুন

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত বিরতিতে নির্দিষ্ট সময়ে কর্মী নিয়োগ করা হয়। এ ক্ষেত্রে বিগত বছরের বিজ্ঞাপন, চাকরির তথ্য খুঁজে পেতে লিংকডইন ভালো একটি জায়গা। আপনি যেকোনো প্রতিষ্ঠানের লিংকডইন প্রোফাইলে খোঁজ করলে পুরোনো চাকরির তথ্য পাবেন। আবার অনেকেই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিয়োগের অভিজ্ঞতা লিংকডইনে প্রকাশ করেন। সেখান থেকেই বিভিন্ন তথ্য জানতে পারেন।

সঠিক চাকরির খোঁজে যা করবেন

আপনি লিংকডইনের জবস হোমপেজ থেকে সহজেই চাকরি খুঁজতে পারেন। ফিল্টার, কি–ওয়ার্ড ও অ্যাডভান্সড সার্চ ব্যবহার করে আপনার জন্য কী কী সুযোগ আছে, তা বের করতে পারেন। লিংকডইনে এখন অনেক প্রতিষ্ঠান সরাসরি চাকরির বিজ্ঞাপন পোস্ট করে। এসব চাকরির জন্য আবেদন করার সময় জীবনবৃত্তান্ত আপলোড করতে হয়। আপনার বিভিন্ন কাজের বিবরণ দিয়ে চার রকমের জীবনবৃত্তান্ত তৈরি করে রাখুন। একটি স্প্রেডশিটে আপনি যেসব চাকরির জন্য আবেদন করেছেন, সেসবের তালিকা করে রাখতে পারেন।
আজকাল লিংকডইনে চাকরির আবেদনের সময় ‘ইজি অ্যাপ্লাই’ অপশন দেখতে পাবেন। শুধু লিংকডইন প্রোফাইলের মাধ্যমে এসব চাকরিতে আবেদন করা যায়। বাংলাদেশের বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান, অলাভজনক সংস্থাসহ অনেক প্রতিষ্ঠানই শুধু লিংকডইন প্রোফাইলের মাধ্যমে আবেদন গ্রহণ করে।

Also read:লিভার সুস্থ রাখার সঙ্গে ওজন কমানোর সম্পর্ক কী
আরও পড়ুন