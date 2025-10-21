এই প্রথম মেয়ে দুয়ার ছবি প্রকাশ করলেন দীপিকা ও রণবীর

এই প্রথম মেয়ে দুয়ার ছবি প্রকাশ করলেন দীপিকা ও রণবীর
জীবনযাপন ডেস্ক
২০২৪ সালের ৮ সেপ্টেম্বর মা–বাবা হয়েছেন বলিউড তারকাজুটি দীপিকা পাড়ুকোন ও রণবীর সিং। আজ ২১ অক্টোবর ইনস্টাগ্রামে প্রথমবারের মতো প্রকাশ করলেন মেয়ে দুয়ার ছবি।মেয়ের সঙ্গে মিলিয়ে দীপিকাও পরেছেন লাল রঙের পোশাক।
রণবীর সিং পরেছেন সাদা কোটি, সাদা পায়জামা ও সাদা শেরওয়ানি। গয়না হিসেবে পরেছেন সোনার মালা।মাথায় সাদা ফুলের গাজরা, হাতে ভারী বালা আর চুরি, গলায় মালা, কানে ঝোলানো দুল—এই ছিল দীপিকার দীপাবলির সাজ।ছোট্ট দুয়ার প্রথম ছবি প্রকাশের পাশাপাশি সবাইকে দীপাবলির শুভেচ্ছা জানিয়েছেন দীপিকা ও রণবীর।