নিয়মিত শেষ মুহুর্তে এসে জরুরি কাজ দিয়ে আটকে রাখলে বুঝবেন রেড ফ্ল্যাগ
কর্মক্ষেত্রে ৭ রেড ফ্ল্যাগ, যেগুলো শুরুতে অনেকে বুঝতেই পারেন না

জীবনযাপন ডেস্ক

নতুন চাকরি বা কর্মক্ষেত্রে শুরুটা অনেক সময় খুবই আকর্ষণীয় মনে হয়। বন্ধুসুলভ পরিবেশ থাকে। ‘আমরা সবাই মিলে একটা পরিবার’, এমন সাংস্কৃতিক আবহও দেখা যায় অফিসে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সূক্ষ্মভাবে পরিস্থিতি বদলে যেতে পারে। যেগুলো আদতে বড় সমস্যার ইঙ্গিত। এগুলো শুরুতে নিরীহ মনে হলেও পরে মানসিক চাপ, ক্লান্তি ও অসন্তুষ্টির কারণ হতে পারে। চলুন, জেনে নেওয়া যাক অফিসে এমন ৭টি গুরুত্বপূর্ণ রেড ফ্ল্যাগ—

১. সব কাজই ‘আর্জেন্ট’

প্রতিটি কাজ যদি শেষ মুহূর্তে এসে ‘জরুরি’ হয়ে যায়, তাহলে এটি ভালো পরিকল্পনার অভাবের লক্ষণ। এতে আপনি সব সময় চাপের মধ্যে থাকবেন। ধীরে ধীরে বার্নআউট হতে পারেন।

২. দায়িত্ব অস্পষ্ট, কিন্তু প্রত্যাশা আকাশচুম্বী

আপনার কাজ কী বা দৈনন্দিন লক্ষ্য কী, সেটা পরিষ্কার নয়। তবু আপনাকে বড় বড় ফলাফল দিতে বলা হচ্ছে? এটি আপনাকে প্রতিনিয়ত মানসিক চাপে রাখা ও ব্যর্থ প্রমাণ করার একধরনের কৌশল হতে পারে। পরিষ্কার লক্ষ্য না থাকলে কাজের মূল্যায়নও ঠিকমতো হয় না।

৩. কেবল ভুল হলেই ফিডব্যাক

কর্মীর ভেতরে অযথা অপরাধবোধ তৈরি করা ভালো অফিসের লক্ষণ নয়

ভালো কাজের সময় কোনো প্রশংসা নেই, কিন্তু ভুল হলেই সমালোচনা—এটি বড় সতর্কসংকেত। স্বাস্থ্যকর কর্মপরিবেশে নিয়মিত গঠনমূলক আলোচনা ও ইতিবাচক পর্যালোচনা থাকে।

৪. যাঁরা চাকরি ছাড়েন, তাঁরা ‘খারাপ’

সাবেক কর্মীদের নিয়ে নেতিবাচক কথা বলা হলে বুঝতে হবে প্রতিষ্ঠানটি নিজের ভুল স্বীকার করে না। এটা একধরনের প্রাতিষ্ঠানিক ইনসিকিউরিটি (অনিশ্চয়তা)। ভালো প্রতিষ্ঠান সব সময় সবকিছু থেকে শেখার চেষ্টা করে। সাবেক কর্মীদের ভিলেন হিসেবে দেখানোর প্রবণতা থাকে না।

৫. ব্যক্তিগত সময়কে গুরুত্ব না দেওয়া

ছুটি নিতে গেলে অস্বস্তি তৈরি করা, কর্মীর ভেতরে অযথা অপরাধবোধ তৈরি করা, সময়মতো কাজ শেষ করে বের হলেও বিরূপ প্রতিক্রিয়া—এসবই কাজ ও জীবনের ভারসাম্যহীনতার লক্ষণ।

৬. অকারণে মিটিংয়ের ভিড়

ঘন ঘন মিটিং হচ্ছে, কিন্তু কোনো সিদ্ধান্ত বা ফলাফল নেই—এটি সময় ও উৎপাদনশীলতা নষ্ট করে। ভালো প্রতিষ্ঠান মিটিংকে লক্ষ্যভিত্তিক রাখে।

৭. আকর্ষণীয় সুবিধা থাকলেও পদোন্নতি নেই

আনলিমিটেড পিটিও বা অন্যান্য সুবিধা থাকলেও যদি উন্নতির সুযোগ না থাকে, তাহলে সেটি আসলে স্থবিরতার ইঙ্গিত। দীর্ঘ মেয়াদে এটি আপনার পেশাজীবনের জন্য ক্ষতিকর।

প্রতিষ্ঠানের রেড ফ্ল্যাগে আপনার কী করণীয়?

এই লক্ষণগুলো প্রথমে ছোট মনে হলেও সময়ের সঙ্গে বড় সমস্যায় পরিণত হতে পারে। তাই শুরুতেই সচেতন হওয়া জরুরি। প্রয়োজনে ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে কথা বলুন আর পরিস্থিতি বদলালে নিজের মানসিক শান্তিকে অগ্রাধিকার দিন। বিকল্প চাকরি খোঁজার মানসিক প্রস্তুতি নিন।

সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া

