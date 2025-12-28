জনপ্রিয় মডেল ও আইনজীবী পিয়া জান্নাতুল, আলোচিত ইনফ্লুয়েন্সার ফারজানা ইসলাম, ইশায়া তাহসিন ও আয়েশা আক্তার তৌষি বায়োজিনের নতুন শাখাটি উদ্বোধন করেন
জনপ্রিয় মডেল ও আইনজীবী পিয়া জান্নাতুল, আলোচিত ইনফ্লুয়েন্সার ফারজানা ইসলাম, ইশায়া তাহসিন ও আয়েশা আক্তার তৌষি বায়োজিনের নতুন শাখাটি উদ্বোধন করেন
বাড্ডায় বায়োজিনের ১৯তম শাখা উদ্বোধন

দেশের কসমেসিউটিক্যাল ও স্কিনকেয়ার খাতকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেল বায়োজিন কসমেসিউটিক্যালস। গতকাল শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) রাজধানীর বাড্ডা এলাকায় জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজনে উদ্বোধন করা হয়েছে প্রতিষ্ঠানটির ১৯তম শাখা। নতুন এই শাখা চালুর মাধ্যমে বায়োজিন দেশের স্কিন ও হেয়ার কেয়ার খাতে নিজেদের শক্ত অবস্থান আরও সুদৃঢ় করার পাশাপাশি নগরবাসীর জন্য বিশ্বমানের বিজ্ঞানভিত্তিক সেবা আরও সহজলভ্য করে তুলল।
বাড্ডা শাখা উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জনপ্রিয় মডেল ও আইনজীবী পিয়া জান্নাতুল, আলোচিত ইনফ্লুয়েন্সার ফারজানা ইসলাম, ইশায়া তাহসিন ও আয়েশা আক্তার তৌষিসহ বায়োজিনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

এ সময় পিয়া জান্নাতুল বলেন, ‘বর্তমানে দেশের স্কিনকেয়ার খাতে বায়োজিন কসমেসিউটিক্যালস আস্থার প্রতীক। এটি শুধু একটি স্কিন কেয়ার ব্র্যান্ড নয়, বরং বিজ্ঞানভিত্তিক সৌন্দর্যচর্চার একটি নির্ভরযোগ্য প্ল্যাটফর্ম। বাড্ডা ও আশপাশের এলাকার মানুষ এখন সহজেই এই বিশ্বমানের সেবা গ্রহণ করতে পারবেন।’

বায়োজিন চালু করেছে ‘ডার্মাস্ক্যান’ নামে দেশের প্রথম অনলাইন ‘এআই স্কিন অ্যানালাইজার’

অনুষ্ঠানে আসা একজন গ্রাহক তাঁর অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বলেন, ‘বায়োজিনের সেবা নেওয়ার পর আমার ত্বক নিয়ে আত্মবিশ্বাস অনেক বেড়েছে। এখানকার কর্মীদের আধুনিক ও আন্তরিক সেবা অব্যাহত থাকবে বলে আমি আশা করি।’
বায়োজিন কসমেসিউটিক্যালসের প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও মোহাম্মদ জাহিদুল হকের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠানটি পূর্ণাঙ্গ অ্যাসথেটিক কেয়ার ও ওয়েলনেস ডেস্টিনেশনে পরিণত হয়েছে। উদ্ভাবনী প্রযুক্তি, ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমাধান এবং নিরাপদ কসমেসিউটিক্যাল সেবার মাধ্যমে মানুষের জীবনকে আরও আত্মবিশ্বাসী ও সুন্দর করে তুলতেই নিরলস কাজ করে যাচ্ছে বায়োজিন।

বায়োজিনকে বিজ্ঞানভিত্তিক সৌন্দর্যচর্চার একটি নির্ভরযোগ্য প্ল্যাটফর্ম হিসেবে অবহিত করেন পিয়া জান্নাতুল। ছবি: বায়োজিনের সৌজন্যে

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই বায়োজিন কসমেসিউটিক্যালস স্কিনকেয়ারকে দেখেছে একটি সামগ্রিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে। একই ছাদের নিচে আন্তর্জাতিক মানের স্কিন ও হেয়ারকেয়ার ট্রিটমেন্ট, ডার্মাটোলজিস্ট-রিকমেন্ডেড প্রোডাক্ট এবং আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর সমাধানের সমন্বয়ই বায়োজিনকে অন্য প্রতিষ্ঠান থেকে আলাদা করেছে। ব্রণ, মেছতা, বয়সের দাগ, ত্বকের ডালনেস কিংবা চুল পড়ার মতো সমস্যার কার্যকর সমাধান এখন আলাদা জায়গায় খুঁজতে হয় না—সবকিছুই মিলছে বায়োজিনে।
উদ্ভাবনী সেবার সহজলভ্যতা বায়োজিন কসমেসিউটিক্যালসের আরেকটি বড় বৈশিষ্ট্য। এরই ধারাবাহিকতায় প্রতিষ্ঠানটি চালু করেছে ‘ডার্মাস্ক্যান’ নামে দেশের প্রথম অনলাইন ‘এআই স্কিন অ্যানালাইজার’। অত্যাধুনিক এই প্রযুক্তির মাধ্যমে গ্রাহক ঘরে বসেই স্মার্টফোন ব্যবহার করে ত্বকের ডার্মাটোলজিস্ট-গ্রেড স্কিন টেস্ট করতে পারেন। এআইভিত্তিক এই রিপোর্ট অনুযায়ী গ্রাহকেরা পাচ্ছেন ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রোডাক্ট ও ট্রিটমেন্ট সাজেশন, যা স্কিনকেয়ারকে করে আরও নিরাপদ, কার্যকর ও ফলপ্রসূ।
বর্তমানে বায়োজিন কসমেসিউটিক্যালসের গ্রাহকসংখ্যা পাঁচ লাখের বেশি। স্কিন ও হেয়ার কেয়ারের পাশাপাশি বায়োজিনের প্রোডাক্ট ক্যাটাগরিতে রয়েছে বেবি কেয়ার, সাপ্লিমেন্টস এবং স্মার্ট লাইফস্টাইল সলিউশন, যা গ্রাহকের সামগ্রিক ওয়েলনেস চাহিদা পূরণে সহায়ক।

বাড্ডা শাখা উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বায়োজিনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। ছবি: বায়োজিনের সৌজন্যে

নতুন বাড্ডা শাখা উদ্বোধনের মাধ্যমে বায়োজিন কসমেসিউটিক্যালস আবারও প্রমাণ করল—বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়ে ব্র্যান্ডটি বাংলাদেশের স্কিনকেয়ার খাতকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাচ্ছে। ভবিষ্যতেও উদ্ভাবনী সেবা ও বিশ্বমানের সমাধানের মাধ্যমে দেশের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নেতৃত্ব দেওয়ার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে বায়োজিন—এমনটাই বলেছেন সংশ্লিষ্টরা।

