মেকআপ ব্রাশ কত দিন পরপর পরিষ্কার করবেন?

ভালো লুকের পেছনে শুধু ভালো প্রসাধনসামগ্রীই নয়, মেকআপ ব্রাশের সঠিক ব্যবহারও গুরুত্বপূর্ণ। অথচ আমরা অনেকেই ফাউন্ডেশন, কনসিলার বা স্কিনকেয়ারে যতটা গুরুত্ব দিই, মেকআপ ব্রাশের যত্নে ততটা সচেতন না। দীর্ঘদিন না ধোয়ায় বা পুরোনো হয়ে ব্রাশে জমে তেল, ধুলা, ত্বকের মৃত কোষ ও ব্যাকটেরিয়া। হয়ে ওঠে ব্রণ, র্যাশ বা চোখের সংক্রমণের মতো সমস্যার কারণ।
বিন্দিয়া এক্সক্লুসিভ বিউটি কেয়ারের স্বত্বাধিকারী শারমিন কচি বলেন, মেকআপ ব্রাশকে সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করা যায়—লিকুইড প্রোডাক্ট ব্রাশ ও পাউডার ব্রাশ। লিকুইড প্রোডাক্ট ব্রাশের মধ্যে রয়েছে ফাউন্ডেশন, কনসিলার, লিকুইড ব্লাশ, কনট্যুর ও হাইলাইটার ব্রাশ। ক্রিম বা লিকুইড প্রোডাক্টের সঙ্গে ব্যবহার করা হয় বলে এই ব্রাশগুলো দ্রুত ময়লা ও ব্যাকটেরিয়া জমে।
অন্যদিকে পাউডার ব্রাশের মধ্যে থাকে আইশ্যাডো, পাউডার, পাউডার ব্লাশ, কনট্যুর ও হাইলাইটার ব্রাশ। তবে আইশ্যাডোর ক্ষেত্রেই এই পাউডার ব্রাশগুলো বেশি ব্যবহার করা হয়। চোখের চারপাশের ত্বক অত্যন্ত সংবেদনশীল হওয়ায় এই ব্রাশগুলো পরিষ্কার রাখা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ।
শারমিন কচি বলেন, দিন–তারিখ হিসাব করে নয়, মেকআপ ব্রাশ ধুতে হবে নিয়মিত। একবার ব্যবহার করার পর আবার ব্যবহারের আগেই ব্রাশ ধুয়ে নিতে হবে। একবার ব্যবহারের পর না ধুয়ে কোনোভাবেই ব্যবহার করা যাবে না। কারণ, ব্যবহারের ফলে ব্রাশে লেগে থাকে বিভিন্ন প্রসাধন। আর সেখানে জমতে থাকে ব্যাকটেরিয়া ও অন্যান্য জীবাণু। তাই নিয়মিত ব্রাশ পরিষ্কার করা জরুরি।
মেকআপ ব্রাশ পরিষ্কারের জন্য আজকাল আলাদা করে ব্রাশ ক্লিনার পাওয়া যায়, জানালেন শারমিন কচি। তবে কেউ চাইলে সেগুলো ব্যবহার না করে ফেসওয়াশও ব্যবহার করতে পারেন। মনে রাখতে হবে, ব্রাশকে খুবই হালকাভাবে ধুয়েমুছে পরিষ্কার করলেই তা দীর্ঘস্থায়ী হবে। কুসুম গরম পানি ব্যবহার করলে ব্রাশের ভেতরে জমে থাকা মেকআপ সহজে উঠে আসে।
তবে ব্রাশ বেশি সময় পানিতে রাখা উচিত নয়। ধোয়ার পর ব্রাশ সরাসরি মেঝেতে বা টেবিলে রেখে শুকাবেন না। টিস্যু বা অন্য পরিষ্কার কাপড়ের ওপর রেখে রোদে শুকান। এতে সংক্রমণের ঝুঁকি কমে। আরেকটি বিষয় অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে, ব্রাশ ধোয়ার সময় যেন কোনোভাবেই যেন ব্রাশ ক্লিনার বা ফেসওয়াশের অবশিষ্টাংশ ব্রাশে লেগে না থাকে। এতে ত্বকে অ্যালার্জি হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়।
সঠিক যত্ন নিলে ভালো মানের মেকআপ ব্রাশ দুই বছর পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়, জানালেন শারমিন কচি। আর সাধারণ মানের ব্রাশ ছয় মাস থেকে এক বছর পর্যন্ত ব্যবহার করাই শ্রেয়। ফাউন্ডেশন ও কনসিলার ব্রাশ বা লিকুইড প্রোডাক্ট ব্রাশ তুলনামূলক দ্রুত নষ্ট হয়। তাই নিয়মিত এগুলো বদলানো নিরাপদ। ব্রাশের যদি পশম ঝরে পড়ে, আগের মতো নরম না লাগে এবং ব্রাশ দিয়ে যখন মেকআপ ঠিকমতো ব্লেন্ড হয় না, বুঝতে হবে ব্রাশ বদলানোর সময় হয়ে গেছে।
মেকআপ ব্রাশ দীর্ঘদিন ভালো রাখতে কিছু ছোটখাটো অভ্যাস গড়ে তুলতে পারেন। ব্যবহার শেষে ধুয়ে ব্রাশ খোলা জায়গায় না রেখে পরিষ্কার কভার বা ছোট ব্যাগে সংরক্ষণ করুন। ভেজা ব্রাশ কখনোই ড্রয়ার বা ব্যাগে রাখবেন না, এতে ব্রাশে ব্যাকটেরিয়া জন্মাতে পারে, হতে পারে আঁশটে গন্ধ। পাশাপাশি নিজের ব্রাশই সব সময় ব্যবহার করুন।