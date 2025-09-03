মাথার ত্বকের যত্নের এসব ভুলেই কি চুল নিষ্প্রাণ

চুলের যত্নে কত কী-ই না করি আমরা। সেই তুলনায় মাথার ত্বকের যত্নে অনেকেই খুব একটা মনোযোগী নন। অথচ এই ভুলে নিষ্প্রাণ হয়ে পড়তে পারে চুল। রোজকার ধুলাময়লা তো বটেই, চুলের যত্নে ব্যবহৃত প্রসাধনও হয়ে উঠতে পারে মাথার ত্বকের ক্ষতির কারণ।
স্বাভাবিক নিয়মেই আমাদের মাথার ত্বক থেকে একধরনের তৈলাক্ত পদার্থ নিঃসরিত হয়। এর নাম সেবাম। রাজধানীর ইউনাইটেড মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চর্মরোগ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. সিনথিয়া আলম বলছিলেন, নিয়মিত পরিষ্কার করা না হলে মাথার ত্বকে জমা হতে থাকে এই পদার্থ। ফলে মাথার ত্বক হয়ে পড়ে চিটচিটে। তেলতেলে ভাব থাকায় অস্বস্তি তো হয়ই, কিছুদিন পর দেখা দেয় খুশকি। মাথার ত্বকে ছোট দানা বা ফুসকুড়িও দেখা দিতে পারে। জীবাণুর সংক্রমণ হয়ে ব্যথাও হতে পারে। চুলের স্বাভাবিক বৃদ্ধিও ব্যাহত হয়।
বুঝতেই পারছেন, মাথার ত্বকের প্রতি যত্নশীল হওয়া কতটা জরুরি। কীভাবে মাথার ত্বকের যত্ন নেওয়া উচিত, জেনে নিন এই বিশেষজ্ঞের কাছ থেকেই।
সপ্তাহে দু-তিন দিন শ্যাম্পু করার বিকল্প নেই। আর যাঁরা প্রতিদিন বাইরে যান কিংবা ধুলাময় পরিবেশে কাজ করেন, তাঁদের শ্যাম্পু করতে হবে রোজ। যাঁরা মাথা ঢেকে রাখেন, তাঁদের অবশ্যই সুতি কাপড় বেছে নেওয়া উচিত, যার ভেতর দিয়ে বাতাস চলাচল করতে পারে। মাথার ত্বক ঘেমে থাকলেই মুশকিল। ভেজা ত্বকে ছত্রাকের সংক্রমণ হতে পারে সহজে। সারা দিন মাথা ঢেকে রাখলেও অন্তত দু-তিনবার চুল খুলে বাতাস প্রবেশ করতে দিতে হবে। যাঁরা মাথা ঢেকে রাখেন, তাঁদের ক্ষেত্রেও রোজ শ্যাম্পু করা প্রয়োজন। রোজ শ্যাম্পু করতে হলে যে কারও জন্যই মৃদু শ্যাম্পু বেছে নেওয়া ভালো। শিশুদের উপযোগী শ্যাম্পু মৃদু ধরনের হয়ে থাকে। শ্যাম্পু করার পর মাথার ত্বক ও চুল ভালোভাবে ধুয়ে ফেলাও জরুরি।
চুলের সুস্থতা নিশ্চিত করতে মাথার ত্বকে তেল মালিশ করার পরামর্শ দেওয়া হয়। তবে মাথার ত্বকে তেল মালিশ করে বেশিক্ষণ রেখে দেওয়া যাবে না। ৩০ মিনিট পর ধুয়ে ফেলতে হবে। অতিরিক্ত তেল ব্যবহার করাও উচিত না।
চুলের স্টাইলের জন্য অনেকে বিভিন্ন রাসায়নিক ব্যবহার করে থাকেন। এগুলো কম ব্যবহার করাই ভালো। আর ব্যবহার করলেও সময়মতো পরিষ্কার করে ফেলতে হবে। নইলে এসব রাসায়নিকও জমা হতে পারে মাথার ত্বকে।
মোটা দাঁতের চিরুনি দিয়ে মাথার ত্বক আঁচড়ান। রক্তপ্রবাহ ঠিক থাকবে। চুল থাকবে পরিপুষ্ট। যাঁদের চুল পড়ে, তাঁরা মোটা দাঁতের চিরুনি দিয়ে রোজ চার-পাঁচবার মাথার ত্বক আঁচড়াতে পারেন। পুষ্টির দিকটা ঠিক থাকলে এবং নির্দিষ্ট কোনো রোগের কারণে চুল না পড়লে এই অভ্যাসেই চুল পড়া কমবে অনেকটা।