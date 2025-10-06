আপনার এই সাধারণ অভ্যাস ফোনের আয়ু কমিয়ে দিচ্ছে নীরবে

কোন অভ্যাসটি আপনার ফোনের আয়ু কমিয়ে দেয়, জানেন? বিশ্বাস করুন আর না–ই করুন, বদভ্যাসটি হলো ফোন শতভাগ চার্জ করা। আপাতদৃষ্টে নিরীহ এই অভ্যাস আপনার ফোনের ব্যাটারির আয়ু কমিয়ে দিতে পারে উল্লেখযোগ্য হারে।
আমরা প্রায় সময়ই ফোন চার্জ করি ঘুমাতে যাওয়ার আগে। তারপর ঘুম থেকে উঠে দেখি ফোনটি শতভাগ চার্জ হয়ে গেছে। আবার আমরা অনেকে দিনের বেলা ফোনের ব্যাটারি আইকনে লাল দাগ দেখতে পছন্দ করি না। ফলে আগের রাতে কিংবা সকালে শতভাগ চার্জ করে বাসা থেকে বের হই। কেউ কেউ গাড়ি কিংবা অফিসের ডেস্কে কাজ করার সময়ও পাওয়ার ব্যাংক ব্যবহার করে ফোনে চার্জ দিতে থাকেন।
দুর্ভাগ্যবশত, ফোন শতভাগ চার্জ দিয়ে পূর্ণ করে রাখার এই প্রচেষ্টা আপনার ফোনের কোনো উপকার তো করেই না; বরং ক্ষতি করে।
মূল কারণটি হলো তাপমাত্রা। নতুন স্মার্টফোনগুলোয় অতিরিক্ত চার্জিং প্রতিরোধের জন্য বেকড–ইন সেফটি ব্যবস্থা থাকে। তবুও ব্যাটারিটি সব সময় শতভাগ চার্জে পূর্ণ থাকলে অপ্রয়োজনীয় তাপ উৎপন্ন হয়।
এর ফলে লিথিয়াম–আয়ন ব্যাটারির ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি হয়, যা রাসায়নিক বিক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে এবং ব্যাটারিটি দ্রুত অকেজো হয়ে যায়। লিথিয়াম–আয়ন ব্যাটারিগুলোর গঠনগত বৈশিষ্ট্যই এমন।
ফোন সরাসরি সূর্যের আলোয়ও রাখা উচিত নয়। সূর্যের আলো ফোনের অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা উল্লেখযোগ্য হারে বাড়িয়ে দেয়। তেমনই ইউএসবি সি পোর্টের মাধ্যমে বা ইনডাকটিভ (ওয়্যারলেস) চার্জিংয়ের মাধ্যমে অতিরিক্ত চার্জ দিলেও উৎপন্ন তাপের কারণে ফোনের আয়ু কমে যায়।
ফোনের একটি চার্জ সাইকেল মানে, ব্যাটারির পুরো বা শতভাগ চার্জ খরচ করে আবার চার্জ দেওয়া। ধরা যাক, আপনার ফোনের ব্যাটারিতে শতভাগ চার্জ ছিল। প্রথমে আপনি ৫০ শতাংশ চার্জ ব্যবহার করলেন, তারপর আবার চার্জ দিয়ে শতভাগ চার্জ পূর্ণ করলেন। পরদিন আবার ৫০ শতাংশ ব্যবহার করলেন এবং চার্জ দিলেন। এভাবে দুই দিনে মোট শতভাগ ব্যবহার হলো (৫০ শতাংশ + ৫০ শতাংশ)। এটিই একটি চার্জ সাইকেল।
ব্যাটারির এই চার্জ সাইকেলের সংখ্যা সীমিত থাকে। লিথিয়াম–আয়ন ব্যাটারিতে সাধারণত ৩০০ থেকে ৫০০ সাইকেল পর্যন্ত ভালো পারফরম্যান্স পাওয়া যায়। এরপর ধীরে ধীরে ব্যাটারির ক্ষমতা কমতে শুরু করে।
আপনি আইফোন বা অ্যান্ড্রয়েড যা–ই ব্যবহার করুন না কেন, আপনার ফোনটি শতভাগ চার্জ করা বন্ধ করুন। বিশেষজ্ঞরা ৮০ শতাংশ পর্যন্ত চার্জ করার পরামর্শ দেন। নতুন মডেলের ফোনগুলোয় চার্জের সীমা নির্ধারণ করা যায়। এই ফিচার ব্যবহার করে ব্যাটারির চার্জের সীমা ৮০ শতাংশ পর্যন্ত সেট করা যায়। এতে স্মার্টফোনের ব্যাটারির আয়ু বাড়ে।
ফোনের ব্যাটারি প্রতিবার সম্পূর্ণ চার্জ করলে ধীরে ধীরে আয়ু হ্রাস পেতে থাকে এবং কার্যক্ষমতা সীমিত হয়।
অনেক বিশেষজ্ঞ পরামর্শ দেন, ফোনের ব্যাটারির চার্জ ২০ থেকে ৮০ শতাংশের মধ্যে রাখা সবচেয়ে ভালো।
নতুন মডেলের (১৫ বা তার পরবর্তী মডেলের) আইফোনগুলোয় দুটি অপশন আছে—অপটিমাইজড ব্যাটারি চার্জিং ও চার্জ লিমিট। দুটি অপশনই আদতে আইফোনের ব্যাটারি ভালো রাখতে সহায়ক।
চার্জ লিমিট অপশনটি চালু করে আপনি ৮০ থেকে ১০০ শতাংশের মধ্যে সর্বোচ্চ চার্জিং লেভেল বেছে নিতে পারেন।
অপটিমাইজড ব্যাটারি চার্জিং অপশন চালু করা থাকলে ফোনটি ৮০ শতাংশ চার্জ হয়ে যাওয়ার পর ধীরে ধীরে চার্জ নেবে। অ্যাপলের মতে, আইফোন আপনার প্রতিদিনের চার্জিং রুটিন কেমন, সেটি বুঝতে মেশিন লার্নিং (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা) ব্যবহার করে।
অপটিমাইজড ব্যাটারি চার্জিং অপশনটি কেবল তখনই সক্রিয় হয়, যখন আপনার আইফোন অনুমান করে যে সেটি দীর্ঘ সময়ের জন্য চার্জারের সঙ্গে যুক্ত আছে।
সেটিংস > ব্যাটারি > চার্জিং–এ যান।
একটি অপশন নির্বাচন করতে স্লাইডারটি সরান। ১০০%–এ সেট করা হলে অপটিমাইজড ব্যাটারি চার্জিং অপশনটি দেখা যাবে।
এই অপশনই চালু করতে হবে।
প্রো টিপ: যখন অপটিমাইজড ব্যাটারি চার্জিং অপশন চালু থাকে, তখন লক স্ক্রিনে একটি নোটিফিকেশন আসে। নোটিফিকেশনটি আপনাকে জানায় যে আপনার আইফোন কখন সম্পূর্ণ চার্জ হবে। যদি সেই সময়ের আগেই আপনার ফোনটিকে চার্জ করা প্রয়োজন হয়, তাহলে নোটিফিকেশনটি স্পর্শ করে ধরে রাখুন এবং তারপর ‘চার্জ নাউ’ অপশনে চাপ দিন।
আইফোন ১৪ ও এর আগের মডেলের হলে যা করতে হবে—
সেটিংস > ব্যাটারি > ব্যাটারি হেলথ অ্যান্ড চার্জিং অপশনে যান।
অপটিমাইজড ব্যাটারি চার্জিং চালু করুন।
আপনি কোন ব্র্যান্ডের অ্যান্ড্রয়েড ফোন ব্যবহার করছেন, তার ওপর নির্ভর করে প্রক্রিয়াগুলো কিছুটা এদিক–সেদিক হতে পারে। যদি আপনি স্যামসাং (গ্যালাক্সি), গুগল (পিক্সেল) বা অন্যান্য ফোন ব্যবহার করেন, তাহলে নিচের প্রক্রিয়াগুলো অনুসরণ করে অ্যান্ড্রয়েড ফোনের ব্যাটারি চার্জের সীমা সেট করতে পারবেন।
ফোনের সেটিংস অপশনে যান। তারপর ‘ব্যাটারি’ অথবা ‘ব্যাটারি অ্যান্ড ডিভাইস কেয়ার’ অপশনে যান।
এবার ‘ব্যাটারি হেলথ’, ‘চার্জিং অপটিমাইজেশন’ অথবা ‘প্রটেক্ট ব্যাটারি’ নামক কোনো অপশন আছে কি না, দেখুন। খুঁজে পাওয়ার পর অপশনটি সিলেক্ট করুন।
চার্জিং অপটিমাইজ করার অপশন চালু করুন এবং ম্যাক্সিমাম চার্জ পার্সেন্টেজ সিলেক্ট করুন (যেমন ৮০%)। অথবা অপশন থাকলে ব্যাটারির স্থায়িত্ব বাড়ানোর জন্য একটি অ্যাডাপ্টিভ সেটিং বেছে নিন, যা ‘চার্জিং অপটিমাইজেশন’, ‘ব্যাটারি হেলথ’ অথবা ‘প্রটেক্ট ব্যাটারি’ নামক অপশনগুলোর ভেতরে খুঁজে পাবেন।
অতিরিক্ত গরম বা অতিরিক্ত ঠান্ডা থেকে ফোন দূরে রাখুন।
ভালো মানের একটি ফোন কেস ব্যবহার করুন।
ফোন পরিষ্কার রাখুন।
ওয়ারেন্টিসহ ফোন কিনুন।
অপারেটিং সিস্টেম আপডেট করুন।
ফোনের পর্দার ব্রাইটনেস কমিয়ে রাখুন।
স্ক্রিন টাইমআউট কমিয়ে দিন।
সূত্র: রিডার্স ডাইজেস্ট