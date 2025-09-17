এক বন্ধুর স্ক্রিনশট আরেকজনকে পাঠাতে গিয়ে ভুলে সেই বন্ধুকেই পাঠিয়ে দিলে কী করবেন

হঠাৎ করে একজনকে টেক্সট করতে গিয়ে অন্যকে পাঠিয়ে দেওয়া অথবা কাউকে ফোন করে তৃতীয় ব্যক্তির নামে কথা বলতে শুরু করে দেখলেন যাঁর নামে বিষোদ্গার করছেন, তাঁকেই ফোন করেছেন। এই জমানায় এমন ভুল হরহামেশাই ঘটে। এ অবস্থায় পড়লে কী করবেন? মনের বন্ধুর প্রধান সাইকোসোশ্যাল কাউন্সিলর কাজী রুমানা হকের সঙ্গে কথা বলে জানাচ্ছেন সুরাইয়া সারওয়ার
আফরিনার (ছদ্মনাম) সঙ্গে তাঁর সহকর্মী সাবার (ছদ্মনাম) সম্পর্ক বেশ ভালো বলেই জানে সবাই। অন্তত একদিনের দুর্ঘটনার আগপর্যন্ত সবার সে ধারণাই ছিল। তবে সেই আফরিনাই একদিন সাবার পাঠানো ব্যক্তিগত কথার স্ক্রিনশট অন্য একজনকে পাঠাতে গিয়ে ভুলে সাবাকেই হোয়াটসঅ্যাপ করে ফেলেন।
বুঝতে পারার পর তাড়াহুড়া করে ডিলিট করতে গিয়ে দেখেন, এরই মধ্যে সাবা সেটা সিন করে ফেলেছেন। একমুহূর্তের ছোট্ট এই ভুলে সাবা আফরিনার ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন। ভুল করে পাঠানো এই একটি বার্তাই ঘুণ ধরিয়ে দেয় তাঁদের সম্পর্কে।
আরেক ভুক্তভোগী তমাল (ছদ্মনাম)। তিনি বলছিলেন, ‘একবার তো বান্ধবীকে ফোন করে নিজের মতো হড়বড় করে কথা বলে যাচ্ছিলাম। কিছুক্ষণ পর ওপার থেকে ভেসে আসা কণ্ঠস্বর শুনে বুঝে ফেললাম ওটা বান্ধবীর নয়, তার মায়ের কণ্ঠস্বর ছিল!’
একটু অন্যমনস্ক থাকার কারণে আমরা হয়তো অনেকেই এমন বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়ি। এসব পরিস্থিতিতে পড়লে কী করবেন আর নিজেকে কীভাবে এমন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা থেকে দূরে রাখবেন?
অনেক সময় ভুল করেছি জেনেও আমরা স্বীকার করতে চাই না। কখনো হয়তো এটি আমাদের আত্মসম্মানে আঘাত হানে কিংবা আমরা মানতেই চাই না যে ভুল আমাদের। আমরা যদি ভুলে কাউকে তাঁর মেসেজের স্ক্রিনশট কিংবা অন্যের মেসেজ পাঠিয়ে দিই, তাহলে আমাদের অবশ্যই সঙ্গে সঙ্গে ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চাওয়া উচিত।
কারণ, এমন ঘটনায় যে শুধু আমরা বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়ি তা-ই নয়, আমাদের চেয়েও বেশি বিব্রত হন তিনি, যাঁকে আমরা মেসেজটি পাঠিয়েছি। তাই দেরি না করে ‘দুঃখিত’ বলাই সবচেয়ে কার্যকর উপায়।
আজকাল বেশির ভাগ মেসেজিং অ্যাপেই বার্তা বা ছবি ‘আনসেন্ড’ অর্থাৎ দুজনের ইনবক্স থেকেই মুছে ফেলার সুযোগ আছে। তাই ভুলে স্ক্রিনশট বা ছবি পাঠিয়ে ফেললে তা বোঝার পরপরই ডিলিট করে ফেলুন।
তবে যাঁকে পাঠিয়েছেন, তিনি যদি ছবিটি না–ও দেখেন, তবু তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিন। কারণ, ছবি আনসেন্ড করলেও আপনি যে কিছু একটা আনসেন্ড করেছেন, তার চিহ্ন আপনাদের দুজনের ইনবক্সেই থেকে যায়।
আমরা কিন্তু ভুল স্ক্রিনশট, মেসেজ বা ছবি পাঠানোর মতো কাজগুলোর বেশির ভাগই করি অন্যমনস্ক থাকার কারণে। আমাদের মন কখনো কখনো পড়ে থাকে অতীতে, আবার কখনো ভাবতে থাকে ভবিষ্যৎ নিয়ে।
কখনো একই সময়ে দুই ধরনের ভাবনাই চলতে থাকে মাথায়। এমন পরিস্থিতিতে কোনো কাজ করলে ভুল হওয়ার আশঙ্কা থাকে। আমাদের উচিত অতীত কিংবা ভবিষ্যৎ নিয়ে বেশি চিন্তা না করে যতটা সম্ভব বর্তমানে থাকা। মনকে বর্তমানে রাখার একটি দারুণ চর্চা হতে পারে ‘মাইন্ডফুলনেস মেডিটেশন।’