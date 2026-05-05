মেট গালায় ১০ বছর পর বিয়ন্সে ফিরলেন ‘রানি’ হয়ে

এবারের মেট গালায় সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ছিলেন মার্কিন গায়িকা বিয়ন্সে। পুরো এক দশক পর তাঁর মেট গালায় প্রত্যাবর্তন হলো রানির বেশে।
মৃণাল সাহা
এক দশক পর মেট গালায় লালগালিচায় আগমন, তার ওপর কো-চেয়ার। বিয়ন্সের প্রত্যাবর্তনটা হওয়া উচিত ছিল রানির মতো। দীর্ঘদিনের বন্ধু এবং ডিজাইনার অলিভিয়ে রোস্তাঁ সেটা ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিলেনঅলিভিয়ে রোস্তাঁ বিয়ন্সের জন্য তৈরি করেছেন কঙ্কালসদৃশ এক গাউন। দূর থেকে দেখে মনে হবে, বিয়ন্সে যেন কঙ্কালদের রানি। পাঁজর থেকে শুরু করে মেরুদণ্ড, কোমরের হাড়ের নিখুঁত কারুকাজ করা হয়েছে হীরা ও ক্রিস্টালের সংমিশ্রণে
গাউনের সঙ্গে ছিল বিশাল ধূসর ট্রেইন। প্রায় ১০ ফুট লম্বা ট্রেইনটি পুরোটাই তৈরি করা হয়ে অম্ব্রে ফেদার কেপ দিয়ে, যে ট্রেইন সামলাতে বিয়ন্সেকে সাহায্য করেছেন পাঁচজন সহকারীপ্রথম দেখায় মনে হতে পারে, ৪৪ বছর বয়সী বিয়ন্সে শুধু কঙ্কালের গাউনটিই পরে আছেন; তা কিন্তু নয়, পুরো পোশাক তৈরি করা হয়েছে একটি ন্যুড গাউনের ওপর। ন্যুড গাউনকে যেন নতুন করে ট্রেন্ডে আনলেন বিয়ন্সে
তবে তাঁর লুককে আরও আকর্ষণীয় করেছে ফ্রেঞ্চ লাক্সারি ব্র্যান্ড ‘শোপা’র তৈরি জুয়েলারি আর হীরার মুকুট। মুকুটটি কে তৈরি করেছেন, তা এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে জানা যায়নি। কিন্তু সেখানে হীরার কাজ করা হয়েছে ‘শোপা’ থেকেপোশাকের সঙ্গে মিল রেখে চুলের স্টাইলেও পরিবর্তন এনেছেন বিয়ন্সে। নিজের সিগনেচার স্টাইল পরিবর্তন করে বেছে নিয়েছিলেন লম্বা ক্রিম্পড ওয়েভ হেয়ারস্টাইল। পোশাকের সঙ্গে সেটাই বেশ মানিয়েছেএবারের আসরের শো-স্টপার ছিলেন বিয়ন্সে। তাঁকে দিয়েই জমকালো আয়োজনের পর্দা নেমেছে এবার। বালমাইনের সাবেক প্রধান ডিজাইনার অলিভিয়ে রোস্তাঁ তাঁকে সাজিয়েছেন ঠিক সেভাবেইমেট গালায় বিয়ন্সে এসেছিলেন স্বামী জে-জি ও বড় মেয়ে ব্লু আইভিকে নিয়ে। অপ্রাপ্তবয়স্কদের জন্য মেট গালায় প্রবেশের অনুমতি না মিললেও ১৪ বছর বয়সী ব্লু আইভির জন্য ছাড় দিয়েছেন অ্যানা উইনটোর। এটিই ছিল ব্লু আইভির প্রথম মেট গালা