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১৮ বছরে প্রথম বিয়ে, বিগ বসের ঘরে গিয়ে আবার বিয়ের পরিকল্পনা জানালেন সোনামণি সাহা

পরিবারের ঠিক করা পাত্রকেই বিয়ে করেছিলেন মাত্র ১৮ বছর বয়সে। তবে সেই সংসার ভেঙে যায় চার বছরের মাথায়। টেলিভিশন ধারাবাহিকে অভিনয় করে পরিচিত পেয়েছেন বাঙালির কাছে। সহ–অভিনেতার সঙ্গে প্রেমের গুঞ্জন বেশ পুরোনো। ভারতের পশ্চিমবঙ্গের টেলিভিশন অভিনেত্রী সোনামণি সাহা আবার আলোচনায় বিগ বস বাংলার কারণে। সেখানে আরেক প্রতিযোগী রাজবীরের ‘ব্যাড টাচ’ নিয়ে কথা বলা, অভিনেত্রী সৃজলাকে স্বার্থপর বলাসহ নানা করণে প্রায় প্রতি সপ্তাহে আলোচনায়। সেখানেই তিনি হাউসমেটদের সঙ্গে গল্পচ্ছলে জানিয়েছেন, এ বছরই আবার বিয়ে করতে চলেছেন। তবে কি ডিসেম্বরেই বিয়ে ‘দেবী চৌধুরানী’ ধারাবাহিকের প্রফুল্লর?

হাসান ইমাম
সোনামণি সাহার অভিনয় ক্যারিয়ার শুরু হয়েছে বিয়ের পর। স্টার জলসার সিরিয়াল ‘দেবী চৌধুরানী’তে অভিনয় করেই রাতারাতি পরিচিতি পেয়েছেন। আর সেই সঙ্গে সামনে আসে তাঁর বিয়ের খবর
ছবি: ফেসবুক/ সোনামণি
২০১৫ সালে পরিবারের সিদ্ধান্তেই কোরিওগ্রাফার সুব্রত রায়ের সঙ্গে সাত পাকে বাঁধা পড়েছিলেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ১৮ বছর
২০১৮ সালে নতুন অভিনেত্রী হিসেবে ক্যারিয়ার শুরু করলেও এখন স্টার জলসা চ্যানেলের ঘরের মেয়ে বলা চলে। পরপর এই চ্যানেলের বেশ কয়েকটি ধারাবাহিক সোনামণিকে দর্শকের আরও কাছে নিয়ে গেছে। এর মধ্যে আছে—‘মোহর’, ‘এক্কা দোক্কা’, ‘শুভ বিবাহ’–এর মতো জনপ্রিয় ধারাবাহিক। আর ধারাবাহিকে অভিনয়ের এক বছর পরই সোনামণি সিদ্ধান্ত নেন সুব্রতর সঙ্গে বিচ্ছেদের। করোনাকালের ঠিক আগে থেকে আলাদা থাকতে শুরু করেন তিনি
সোনামণির বিচ্ছেদের টানাপোড়েন প্রকাশ্যে আসার পর সবচেয়ে বেশি যে নামটি শোনা গেছে, সেটা অভিনেতা প্রতীক সেনের। ‘মোহর’ ধারাবাহিক থেকে পর্দার এই জুটিকে মানুষ পছন্দ করেছেন। আর বিভিন্ন সময়ে তাঁদের লুকিয়ে প্রেম করার খবরও সামনে এসেছে। প্রতীকের মা–ও সোনামণিকে প্রকাশ্যে ‘স্পেশাল’ বলে সেই জল্পনায় ডালপালা মেলার সুযোগ করে দেন
দুই মাস আগে বিগ বস বাংলার তৃতীয় সিজন শুরু হয়েছে স্টার জলসায়। আর সেখানে নানা সেক্টরের প্রতিযোগীর মধ্যে একজন সোনামণি সাহা। এই রিয়েলিটি শোয়ে সোনামণি বিভিন্ন সময়ে নানাজনকে নিয়ে কথা বলেছেন। তবে বাড়িতে সবচেয়ে বেশি তাঁর ঝগড়া হয়েছে শিলিগুড়ির ছেলে মুম্বাইয়ের মডেল রাজবীর দের সঙ্গে। একটি খেলায় রাজবীরের ‘টাচ’ সোনামণির পছন্দ না হওয়ার সরাসরি সেটাকে ‘ব্যাড টাচ’ বলেন তিনি
সেদিন রাজবীরকে একটি লাঠি দিয়ে গুঁতাও মেরেছিলেন সোনামণি। সপ্তাহ শেষে সেই অভিযোগের বিচার বসে ‘দাদার দরবারে।’ অন্য অনেকের সঙ্গেই বাড়িতে নানা সময়ে ঝগড়া ও প্রতিবাদ করতে দেখা গেছে সোনামণিকে
বিগ বসের বাড়িতে শুরু থেকেই বেশির ভাগ সময় রান্নাঘর সামলাচ্ছেন সোনামণি। আর সেই রান্নাঘরে দাঁড়িয়েই তিনি দর্শককে দিলেন একটি বড় খবর। সংগীতশিল্পী দুর্নিবার, অভিনেত্রী সৃজলা গুহ আর সোনামণি সেদিন রান্নাঘরের কাজ করছিলেন। কাজের ফাঁকে নানা রকম আলোচনা চলছিল, সেখানেই সৃজলার বিয়েবিষয়ক এক প্রশ্নে সোনামণি বলেন, ‘চলতি বছরেই পরিকল্পনা রয়েছে’
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বিগ বসের বাড়িতে শুরু থেকেই বেশির ভাগ সময় রান্নাঘর সামলাচ্ছেন সোনামণি। আর সেই রান্নাঘরে দাঁড়িয়েই তিনি দর্শককে দিলেন একটি বড় খবর। সংগীতশিল্পী দুর্নিবার, অভিনেত্রী সৃজলা গুহ আর সোনামণি সেদিন রান্নাঘরের কাজ করছিলেন। কাজের ফাঁকে নানা রকম আলোচনা চলছিল, সেখানেই সৃজলার বিয়েবিষয়ক এক প্রশ্নে সোনামণি বলেন, ‘চলতি বছরেই পরিকল্পনা রয়েছে।’
রান্নাঘরে সোনামণির সেই বিয়ের কথোপকথন শুধু তিনজনের মধ্যে সীমাবন্ধ থাকেনি। জিও হটস্টারের বদৌলতে সেটা লাইভ দেখেছেন লাখ লাখ দর্শক। আর ঘরের মধ্যে সোনামণির সেই বিয়ের খবর নিয়ে আলোচনা শোনা না গেলেও বাইরে ভক্তদের মধ্যে যেন আনন্দের জোয়ার। জোর আলোচনা এখন সম্ভাব্য পাত্রকে নিয়ে। তবে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম থেকে শুরু করে দুই তারকার ভক্তদের সবাই বুঝে গেছেন, মোহরের বাস্তব জীবনের প্রেমিক আদতের্দার সেই ‘রাজ্যেশ্বর’ (অভিনেতা প্রতীক সেন)
এদিকে সোনামণি বিগ বসের বাড়িতে থাকায় তাঁর হয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একাধিকবার ভোট চাইতে দেখা গেছে প্রতীক সেনকে। সোনামণির সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডল থেকে শুরু করে নানা রকম প্রচারণার কাজ সামলাচ্ছেন প্রতীকও। ৯০ দিনের এই রিয়েলিটি শো নভেম্বর মাসে ৬২তম দিনে এসে পড়েছে। এই মাসেই হয়তো শেষ হবে বিগ বস বাংলা। আর ডিসেম্বরে সোনামণি–প্রতীকের বিয়ের সানাই বাজবে বলেই ধারণা করছেন দর্শক
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