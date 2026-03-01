ছবিতে সোনমের বেবি শাওয়ার

সোনম কাপুর বরাবরই তাঁর ফ্যাশন সেন্স আর স্টাইলের জন্য পরিচিত। ছবিতে অমিত আগারওয়ালের নকশা করা একরঙা ফ্লোয়ি একটা মেক্সি-গাউনে সোনম। দুই পাশে হাতা নেমে গেছে কেপের মতোদ্বিতীয় প্রেগনেন্সির সময়ও সোনম মাতৃত্বকে উদ্যাপন করেছেন ফ্যাশনের ভেতর দিয়ে
আরামদায়ক ভারতীয় ও পশ্চিমা ফ্যাশনে নিজেকে মেলে ধরেছেন সোনম
বেবি শাওয়ারের আয়োজনে সোনম কাপুর পরেছিলেন প্যাস্টেল টিয়া রঙের ওপর ফুল-পাতার কারচুপি ও চুমকির কাজ করা একটি লেহেঙ্গামোগল স্থাপত্য থেকে অনুপ্রাণিত প্রিন্টের নকশার লেহেঙ্গাটি সোনম পরেছিলেন অনেকটা শাড়ির মতো করে। ছবিতে সোনমের পাশে আনন্দ আহুজাসোনম ও তাঁর দুই বছরের ছোট বোন রিয়া কাপুর। মূলত ছোটবেলা থেকেই সোনমকে নানাভাবে স্টাইল করে সাজিয়ে দিতেন রিয়া। স্টাইলিস্ট হিসেবে বলিউডের ইন্ডাস্ট্রিতে নাম-ডাক আছে রিয়ারকারিনা কাপুরকে সাদরে বরণ করে নিচ্ছেন সোনমগোলাপি নরম অরগ্যাঞ্জা শাড়িতে কলমকারি চিত্রকলায় তুলে ধরা হয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশের পুরোনো চিত্রশিল্প। লেয়ারড নেকলেসটি রয়েছে আলোচনায়কালো নরম, ফ্লুইড, স্পঞ্জ কাপড়ের মেক্সির সঙ্গে পরেছেন ওভারসাইজড কালো লেদারের জ্যাকেটএপ্রিলে বয়স ৪০ পেরিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো মা হতে চলেছেন সোনম কাপুর। তাই প্রথম সন্তান বায়ুকে খুব একটা সময় দিতে পারছেন না। বায়ুকে নিয়ে ঘুরতে বের হয়েছেন সোনমের শাশুড়ি, আনন্দ আহুজার মা। বায়ুকে অনেকটা তিনি-ই সামলাচ্ছেন। এ জন্য একটি পোস্টে শাশুড়িকে বিশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন সোনম