ফুটবলার ঋতুপর্ণা চাকমা
ঋতুপর্ণা চাকমাকে দেখুন ভিন্ন সাজে, ভিন্ন বেশে

বাংলাদেশ জাতীয় নারী ফুটবল দলের কৃতী ফুটবলার ঋতুপর্ণা চাকমাকে আমরা ফুটবলের জার্সিতে দেখেই অভ্যস্ত; কিন্তু প্রথম আলোর মঙ্গলবারের ক্রোড়পত্র ‘নকশা’র আয়োজনে পাঠকের সামনে এলেন ভিন্ন বেশে, ভিন্ন সাজে।

মৃণাল সাহা
রাঙামাটির কাউখালী থেকে আসা এই খেলোয়াড় এখন পুরো বাংলাদেশের গর্ব
বাংলাদেশের গণ্ডি পেরিয়ে দেশের বাইরেও এখন প্রশংসা কুড়োচ্ছেন ঋতুপর্ণা
ছোটবেলায় রোনালদোর খেলা পছন্দ ছিল, সেখান থেকেই রিয়াল মাদ্রিদকে ভালো লাগার শুরু
কালো রঙে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য ঋতুপর্ণা চাকমা
কালো রঙে আত্মবিশ্বাস ফিরে পান ঋতুপর্ণা চাকমা
মায়ের হাতের বাঁশকোড়ল সবচেয়ে পছন্দ। সামুদ্রিক মাছ হলে তো কথাই নেই।
এক পোশাক ঘুরেফিরে তিন-চার বছর ধরে চালাতে পারেন বাংলাদেশের এই সুপারস্টার
পোশাকের ক্ষেত্রেও ছিমছাম থাকতেই পছন্দ করেন ঋতুপর্ণা
সব রঙের পোশাকই পরেন তিনি
