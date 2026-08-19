বিশ্বের বিখ্যাত এই সুগন্ধি তৈরি হয়েছিল একটি ভুল থেকে

গ্যাব্রিয়েল বনাখ শ্যানেল, ফ্যাশন দুনিয়ায় পরিচিত কোকো শ্যানেল নামে। জন্ম ১৮৮৩ সালের ১৯ আগস্ট, ফ্রান্সের সমুর নামে এক ছোট্ট শহরে হতদরিদ্র কুমারী মায়ের ঘরে। মা মারা যাওয়ার পর তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় অবাজিনের একটি অনাথ আশ্রমে। কিশোরী বয়সের বেশির ভাগ সময় সেখানেই কাটে তাঁর। শ্যানেল খুব পরিচ্ছন্ন থাকতেন। সুঘ্রাণ নিয়ে তাঁর আগ্রহ ছোটবেলা থেকেই। শুরুতেই এ তথ্য জানাচ্ছি, কারণ বিশ্বখ্যাত শ্যানেল ফাইভ সুগন্ধির জন্ম তাঁর এই পরিপাটি অভ্যাস থেকেই। ধনী ব্যক্তিদের সঙ্গিনীদের সঙ্গে কাজ করার সময় তাঁদের শরীরের গন্ধ তাঁর ভালো লাগত না। তাই একসময় সিদ্ধান্ত নেন যে একটি সুগন্ধি বানাবেন। সুগন্ধিতে দেবেন পরিষ্কার ও সতেজ অনুভূতি। একই সঙ্গে চেয়েছিলেন, সেটা বাজারের বাকি সব সুগন্ধির চেয়ে পুরোপুরি আলাদা হবে। কোকো শ্যানেলের জন্মদিন উপলক্ষে জেনে নেওয়া যাক তাঁকে এবং তাঁর বিখ্যাত সুগন্ধি শ্যানেল ফাইভ সম্পর্কে নানা তথ্য।
সূত্র: বিবিসি ও মাইপারফিউমশপ