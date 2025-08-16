৩ বছরের মাথায় বিয়ে ‘রিনিউ’ করলেন এই দম্পতি, দেখুন ১৭টি ছবি

৩ বছরের মাথায় বিয়ে ‘রিনিউ’ করলেন এই দম্পতি, দেখুন ১৭টি ছবি
দ্বিতীয়বারের মতো বিয়ের আয়োজন সারলেন ২৬ বছর বয়সী ব্রুকলিন বেকহাম ও ৩০ বছর বয়সী নিকোলা পেল্টজব্রুকলিন বেকহাম বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় তারকা দম্পতি ডেভিড বেকহাম ও ভিক্টোরিয়া বেকহামের বড় ছেলে। আর মডেল ও হলিউড তারকা নিকোলা পেল্টজ মার্কিন বিলিয়নিয়ার নেলসন পেল্টজ ও ক্লডিয়া পেল্টজের কন্যাপ্রথমবার বিয়ের মাত্র তিন বছরের মাথায় বিয়ে ‘রিনিউ’ করলেন এই দম্পতি। এদিন মা ক্লডিয়া হেফনার পেল্টজের বিয়ের পোশাকে দেখা দেন নিকোলাএকাধিক আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম জানিয়েছে, নতুন করে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সারার পেছনে আছে বেকহাম ও পেল্টজ পরিবারের দ্বন্দ্ব। আরও স্পষ্ট করে বললে ভিক্টোরিয়া বেকহাম ও নিকোলা পেল্টজ, অর্থাৎ বউ-শাশুড়ির সম্পর্কে অবনতির কারণেই এই অনুষ্ঠানবড় পুত্র ব্রুকলিন বেকহামের এই আয়োজনে অংশ নেননি ভিক্টোরিয়া বেকহাম বা ডেভিড বেকহাম। এমনকি ব্রুকলিনের কোনো ভাইবোনও অংশ নেননি এই আয়োজনেনিকোলা পেল্টজ তাঁদের বিয়ের দ্বিতীয় আয়োজনে মোট ৪১টি ছবি প্রকাশ করেছেন। যেখানে মাত্র ১০টি ছবিতে দেখা গেছে ব্রুকলিনকে। আর কোনো ছবিতেই নাকি ব্রুকলিনকে ‘সুখী’ মনে হয়নি নেটিজেনদের। বরং ব্রুকলিনকে নাকি ‘ক্লান্ত’ দেখাচ্ছে!অনেকেই মন্তব্য করেছেন, ‘ব্রুকলিন হয়তো নিকোলাকে খুবই ভালোবাসেন। তবে ভেতরে–ভেতরে তিনি মা–বাবা আর ভাই-বোন ছাড়া সুখে নেই।’ভিক্টোরিয়া না নিকোলা—কে বেশি ‘সুন্দর’, মূলত এই নিয়েই দ্বন্দ্বের শুরু। নেটিজেনরা ইতিমধ্যে ২ ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। ফ্যাশন আইকন ভিক্টোরিয়া বেকহাম আর মডেল ও হলিউড তারকা নিকোলা পেল্টজের ভক্তরা নিজেদের মধ্যে অনলাইন যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছেন
কেউ বলছেন, ‘ভিক্টোরিয়ার অহংকার’ই ছেলেকে পরিবার থেকে দূরে ঠেলে দিয়েছে। আবার কেউ কেউ নিকোলার দিকে আঙুল তুলে বলছেন, ‘নিকোলা ঠিক সেটাই করেছেন, যেমনটা করেছেন মেগান মার্কেল। মেগান যেভাবে প্রিন্স হ্যারিকে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করেছেন, একই খেলা খেলছেন নিকোলা।’মা ভিক্টোরিয়ার কোলে ছোট্ট ব্রুকলিনএই জুটি বিয়ে করেন ২০২২ সালের এপ্রিলে। সেবার ইতালীয় লাক্সারি ব্র্যান্ড ভ্যালেন্তিনোর কাস্টম মেড মিনিমালিস্টিক সাদা গাউনে দেখা দিয়েছিলেন নিকোলাসেই অনুষ্ঠানে অবশ্য বেকহাম পরিবারের সবাই উপস্থিত ছিলেন। পাত্রপক্ষের এই ছবির ক্যাপশন ছিল ‘দ্য বয়েজ’দুই মহাদেশের, দুই পরিবারের দ্বন্দ্ব ব্রুকলিন ও নিকোলার দাম্পত্যের মাঝে এসেছিল ঝড় হয়ে। সেসব পেছনে ফেলে নতুন করে সম্পর্কটাকে বিয়ের আয়োজন আর ভালো স্মৃতির মধ্য দিয়ে শুরু করতে চলেছেন এই দম্পতিতবে নিজের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কতটা ভালো থাকবেন ব্রুকলিন, সেই প্রশ্ন তুলেছেন নেটিজেনরাবিয়ের মাত্র ৩ বছরের মাথার ‘বিয়ে রিনিউ’ করায় অনেকে টিটকারি করতেও ভোলেননিতবে বেশিরভাগই ব্রুকলিন ও নিকোলা জুটির দাম্পত্যজীবন নতুন করে শুরু করায় জানিয়েছেন শুভকামনা
আর নিকোলাকে সব ভুলে শাশুড়ির সঙ্গে মিটমাট করে নেওয়ারও পরামর্শ দিয়েছেন অনেকে। বছেলেন, ‘ব্রুকলিনকে যদি সত্যিই ভালোবাসেন, তাহলে তাঁকে মা-বাবা আর পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করবেন না। এতে আপনারা কেউ সুখী হবেন না। নিজেদের সুখের জন্য ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে সব ঝামেলা মিটিয়ে ফেলুন।’