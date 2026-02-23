ফ্যাশন

রাশমিকা বিয়েতে কোন রঙের পোশাক পরবেন?

রাশমিকা মান্দানা ও বিজয় দেবেরাকোন্ডা তাঁদের বিয়ের খবর নিশ্চিত করার পর থেকেই ভক্তদের মনে ঘুরপাক খাচ্ছে একটাই প্রশ্ন—বিয়ের দিন রাশমিকা কোন রঙের পোশাক পরবেন? ‘ভিরোশ’-এর বিয়ে মানেই তো একটু আলাদা কিছু। আর রাশমিকা এমন একজন অভিনেত্রী, যিনি এরই মধ্যে পেশাগত কারণে ক্যামেরার সামনে একাধিক ব্রাইডাল লুকে হাজির হয়েছেন। কখনো তাঁকে দেখা গেছে সফট প্যাস্টেল, কখনো আগুনে লাল, কখনো মেটালিক গ্ল্যাম, আবার কখনো ক্লাসিক সিল্কে। চলুন, তাঁর সেরা লুকগুলো দেখে একটা ভবিষ্যদ্বাণী করা যাক—কেমন হতে পারে রাশমিকার বিয়ের লুক, আর কোন রংটাই–বা তিনি বেছে নেবেন।

ডিপ ইয়েলো: হাসিখুশি কনে

ওম্ব্রে ডিপ ইয়েলো সিল্ক শাড়িতে রাশমিকাকে দেখে বোঝা যায়, এই রঙের জন্য ভারী মেকআপের দরকার নেই। এক জোড়া ঝুমকা আর সেই চেনা হাসিই যথেষ্ট। হলুদ সাজে তাঁকে এখানে দেখাচ্ছে একদম প্রাণবন্ত।
ডাস্টি রোজ: রোমান্টিক কনে

সিকুইন কাজের ব্লাউজের ওপর নরম, ফ্লোয়ি স্যাটিন শাড়ি—এই লুকে রাশমিকা যেন উপন্যাসের কোনো চরিত্র। প্রেমময়, কোমল আর স্বপ্নিল—ডাস্টি রোজ রঙে এমন এক রোমান্টিক ব্রাইডাল লুক যে কারও মন কেড়ে নিতে পারে।
কালোর সঙ্গে সোনালি: নির্ভীক কনে

কালো-সোনালি ভারী কাজের অনারকলিতে রাশমিকার লুক এক কথায় রাজকীয়। বিশেষ করে ইয়ার কাফটি যেন পুরো লুকের হাইলাইট। বিয়ের দিন রাশমিকা যদি সাহসী কোনো লুক বেছে নেন, তাহলে এই কম্বিনেশন হতে পারে চমকপ্রদ।

রানি গোলাপি: বার্বি কনে

রানি গোলাপি সালোয়ার কামিজ আর স্ক্যালপড শিয়ার ওড়নায় রাশমিকা এখানে এলিগ্যান্ট। বেশি এক্সপেরিমেন্ট না করেও আলাদা করে নজরে পড়ার মতো একটি রং এটি। বিয়েতে রানি গোলাপি বেছে নিলে রাশমিকা নিঃসন্দেহে নজরকাড়া হবেন।

লাল: চিরকালের কনে

ব্রাইডাল লুকে লালের আবেদন কখনোই ফুরায় না। লাল অনারকলি আর কানে ইয়ার-চেইন ঝুমকায় রাশমিকাকে দেখাচ্ছে মোহনীয়। বিয়েতে ক্ল্যাসিক রেড বেছে নিলে তাতে কারও আপত্তি থাকার কথা নয়, এই রঙে তাঁকে অপূর্ব লাগে।
কমলা: ট্রেন্ডসেটার কনে

লাল আর প্যাস্টেল থেকে একটু বেরিয়ে আসতে চাইলে কমলাই হতে পারে সেরা পছন্দ। টিস্যু ওড়না আর স্টেটমেন্ট জুয়েলারির সঙ্গে কমলা সালোয়ারে রাশমিকা দারুণ গ্ল্যামারাস। ট্রেন্ড ভাঙা কোনো লুক চাইলে এই রঙে বাজিমাত করতে পারেন তিনি।

আইভরি ও সোনালি: আধুনিক ও মিনিমাল কনে

রাশমিকা বরাবরই সহজ-সাবলীল স্টাইল পছন্দ করেন। তাই আইভরি রং বেছে নিলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। ট্যাসেল স্লিভ আর সূক্ষ্ম সোনালি কাজের আইভরি লেহেঙ্গায় তাঁকে দেখাচ্ছে আধুনিক, পরিমিত আর দারুণ রুচিশীল।

শেষ কথা

রাশমিকা যে রংই বেছে নিন না কেন, একটা বিষয় নিশ্চিত—‘ভিরোশ’-এর বিয়ের মণ্ডপে স্টাইলের কমতি থাকবে না! আপনি হলে কোন রঙে দেখতে চাইতেন রাশমিকাকে?
