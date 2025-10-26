দীপাবলি-পরবর্তী পার্টিতে কেমন ছিল ভারতীয় তারকাদের সাজ, দেখুন ১০ ছবিতে

দীপাবলি-পরবর্তী পার্টিতে কেমন ছিল ভারতীয় তারকাদের সাজ, দেখুন ১০ ছবিতে
দীপাবলি শেষ হয়েছে ২০ অক্টোবর। তবে বলিউডপারায় এই আলোর উৎসব যেন চলছেই। এখন তারকাদের বাড়িতে চলছে দীপাবলি-পরবর্তী পার্টি ও গেট টুগেদার। চট করে দেখে নেওয়া যাক তারকা জুটিদের লুক।
জীবনযাপন ডেস্ক
নিজেদের বাসায় আলিয়া ভাট ও রণবীর কাপুর২৫ জুলাই কন্যাসন্তানের মা-বাবা হওয়ার পর এই প্রথম একসঙ্গে ছবি প্রকাশ করলেন সিদ্ধার্থ মালহোত্রা ও কিয়ারা আদভানি
বিজ্ঞাপন
নাগা চৈতন্য ও সবিতা ধুলিপালা। সবিতার ফ্যাশন বরাবরই প্রশংস কুড়ায় ফ্যাশনিস্তাদের। বেগুনি ভেলভেটের কামিজটিও দারুণ মানিয়েছে তাঁকেপুত্র ও কন্যার সঙ্গে আল্লু অর্জুন ও স্নেহা রেড্ডি জুটি
বিজ্ঞাপন
প্রযোজক রামেশ তৌরানির দীপাবলি পার্টিতে দেখা দেন হৃতিক রোশন ও প্রেমিকা সাবা আজাদজহির ইকবাল ও সোনাক্ষী সিনহাও দেখা দেন ওই পার্টিতে। গুজব রটেছে যে সোনাক্ষী মা হতে চলেছেন। তবে তা উড়িয়ে দেন জহিরআলোর উৎসবে স্ত্রী হিনা খানের আশীর্বাদ নিয়েছেন রকিস্ত্রী অঙ্কিতার সঙ্গে আসাম থেকে মিলিন্দ সোমানমৌনি রায়দের বাড়িতে হয়েছে দীপাবলির পূজাপুত্রকে নিয়ে কাজল আগারওয়াল ও গৌতম কিচলু