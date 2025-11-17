টোকিওতে মিস ইন্টারন্যাশনাল প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের জেসিয়া, দেখুন ১২টি ছবি

টোকিওতে মিস ইন্টারন্যাশনাল প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের জেসিয়া, দেখুন ১২টি ছবি
জীবনযাপন ডেস্ক
১২ নভেম্বর থেকে জাপানের টোকিওতে শুরু হয়েছে বিশ্বের মর্যাদাপূর্ণ বিউটি প্যাজেন্টগুলোর অন্যতম মিস ইন্টারন্যাশনাল।ইয়োযোগি ন্যাশনাল জিমনেশিয়ামে চলছে ১৫ দিনব্যাপী এই আয়োজন।২৭ নভেম্বর জানা যাবে কার মাথায় উঠবে চূড়ান্ত বিজয়ীর মুকুট।এ বছর ৭০টি দেশের প্রতিযোগী অংশ নিয়েছেন এই আয়োজনে।
বর্তমান মিস ইন্টারন্যাশনাল ভিয়েতনামের হুয়েন থি থান থুই তাঁর উত্তরসূরিকে মুকুট পরিয়ে দেবেন ২৭ নভেম্বর রাতে। এই প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করছেন জেসিয়া ইসলাম। ২৬ বছর বয়সী জেসিয়া ৮ বছরেরও বেশি সময় দেশের শীর্ষ সারির বিভিন্ন ব্র্যান্ডের হয়ে কাজ করেছেন এবং ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রিতে নিজের অবস্থান তৈরি করেছেন
বিজ্ঞাপন
২০১৭ সালে মিস ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশের খেতাব জয়ের মাধ্যমে মডেলিং ইন্ডাস্ট্রিতে পা রাখেন জেসিয়া।৫ ফুট ৭ ইঞ্চি উচ্চতার জেসিয়া এর আগেও একাধিক আন্তর্জাতিক বিউটি প্যাজেন্টে অংশ নিয়েছেন।মিস ইন্টারন্যাশনালে জেসিয়ার এয়ারপোর্ট লুক।মিস ইন্টারন্যাশনালের আনুষ্ঠানিক প্রতিযোগিতার প্রথম সকালে জেসিয়ার ব্রেকফাস্ট লুক।চীনে ৬৭তম মিস ওয়ার্ল্ড প্রতিযোগিতায় ১১৭টি দেশের প্রতিযোগির মধ্যে সেরা ৪০–এ স্থান করে নিয়েছিলেন জেসিয়া। এশিয়া মডেল ফেস্টিভ্যাল ২০২৩–এ জেসিয়ার হাতে উঠেছিল মডেল স্টার অ্যাওয়ার্ড।