ক্লিপ, ব্যান্ডানা বা ফিতা যেভাবে বদলে দিতে পারে আপনার লুক, দেখুন ৭ টি ছবি
প্রতিদিনের ব্যস্ততায় চুলের সাজে সব সময় বাড়তি আয়োজনের প্রয়োজন নেই। সামান্য কিছু পরিবর্তনেই আসতে পারে নতুনত্ব। খোলা চুল, হালকা বেণি কিংবা অগোছালো খোঁপার সঙ্গে ছোটখাটো অনুষঙ্গের যোগ-বিয়োগে সহজেই তৈরি করা যায় ক্যাজুয়াল, স্টাইলিশ লুক।
রয়া মুনতাসীর
ব্যান্ডানা, ছোট্ট এই অনুষঙ্গ পুরো সাজেই এনে দিতে পারে আলাদা মাত্রা
বিজ্ঞাপন
ক্রোশ হেয়ার ক্লিপের মাধ্যমে লুকে চলে আসে মিষ্টি আবহ
উলের তৈরি গোল বল বা পম-পমে সবুজ, ম্যাজেন্টা এবং রয়্যাল ব্লু রঙের কারণে পুরো সাজে প্রাণবন্ত ভাব এসেছেহাতে বোনা এসব অনুষঙ্গের আরেকটি সুবিধা হলো, চুলের সাজ যেমন গোছানো থাকে, তেমনি লুকেও যোগ হয় ব্যক্তিগত ছোঁয়াঘোরাঘুরি কিংবা প্রতিদিনের সাজ—যেকোনো ক্ষেত্রেই ছোট্ট একটি ক্লিপ, ব্যান্ডানা বা ফিতা বদলে দিতে পারে চুলের পুরো লুক