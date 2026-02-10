এই বসন্তে সাজতে পারেন নানা ঢঙে, দেখুন ছবিতে

১৪ ফেব্রুয়ারি বসন্তের প্রথম দিন। এদিন আবার ভালোবাসা দিবসও। প্রকৃতির পাশাপাশি পোশাকও হয়ে উঠবে বর্ণিল। লাল, হলুদ, সাদা, সবুজের বাইরেও এখন দেখা যায় নানা রং। সাপ্তাহিক ছুটির দিনে পড়ায় অনেকেই এবার বের হবেন। কেমন হতে পারে সারা দিনের সাজপোশাক, তা নিয়ে এবারের নকশার আয়োজন।
স্ল্যাব কটনের কাপড়ে বানানো স্কার্ট। বেশি ঘের থাকায় এসেছে উৎসবের আমেজ। স্কার্টে আছে ব্লক প্রিন্টের কাজ। ওপরের টপটি বাসন্তীরঙা। কোমরের ওপরে বেল্টের আদলে কড়ির ব্যবহার করা হয়েছে। মাথার টুপিটি আফগান টুপির নকশা থেকে অনুপ্রাণিত।
সবুজ রঙের দেশি কাপড়ে তৈরি পোশাকটিতে আছে খড়ির কাজ। ওপরের সিল্কের খাটো কোটিতে ধরা পড়েছে বসন্তের সব রং। এ ধরনের পোশাকের সঙ্গে বসন্তের দিন চুলে লম্বা বেণি বাঁধতে পারেন। ব্যান্ডের আদলে বসিয়ে দিতে পারেন সুতা ও পুঁতির মালা।
পাটির আদলে হাতে বোনা শাড়িতে বসন্তের সব রংই আছে। ওপরের জ্যাকেটটি নরম খাদি কাপড়ের তৈরি। গরমে শাড়ির সঙ্গে পরার উপযোগী করে তৈরি করা হয়েছে। টেনে বাঁধা চুলের একদিকে প্যাঁচানো সুতা ও কড়ির মালা।
সাদা মসলিনের শাড়িতে করা হয়েছে অ্যাপ্লিকের নকশা। দেশীয় লোকজ মোটিফের অ্যাপ্লিকের চারপাশে আছে হাতের কাজ। এ ধরনের শাড়ির সঙ্গে উজ্জ্বল রঙের ব্লাউজ বেছে নিতে পারেন। হাতভর্তি বালায় আছে জারদৌসির কাজ। মুখের একদিকে আঁকতে পারেন আলপনা। খোলা চুলে সঙ্গে পরতে পারেন বেণির ব্যান্ড।