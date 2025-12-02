তাসনিয়া ফারিণের এই ৫ পোশাকে কি মন গলবে

‘মন গলবে না’ শিরোনামে নতুন একটি মিউজিক ভিডিওতে কণ্ঠ দিয়েছেন তাসনিয়া ফারিণ। ৪ ডিসেম্বর মুক্তি পেতে যাওয়া গানটির মিউজিক ভিডিওতেও অংশ নিয়েছেন অভিনেত্রী। ভিডিওটিতে তাঁর পরা পোশাক এবং লুকগুলো তাসনিয়া ফারিণের কাছে বিশেষ। কারণ, এগুলো পরিকল্পনার পেছনে ফারিণ নিজেও সক্রিয়ভাবে অনেক কাজ করেছেন। গান মুক্তির আগেই সেই পোশাক এবং লুকগুলো নিয়ে ‘নকশা’র জন্য করলেন বিশেষ ফটোসেশন।
নতুন গান ‘মন গলবে না’র ভিডিওতে একেবারে ভিন্নরূপে নিজেকে তুলে আনতে চেয়েছেন তাসনিয়া ফারিণ। অভিনেত্রী থেকে কণ্ঠশিল্পী হয়ে ওঠার এই যাত্রায় তাই ডিজাইনার হিসেবেও কাজ করেছেন তাসনিয়া ফারিণ।
‘নকশা’র ফটোশুটের শুরুতে পোশাকগুলো যখন দেখাচ্ছিলেন, উচ্ছ্বাসে ঝলমল করছিল ফারিণের চোখ। শত হলেও নিজের আইডিয়া বলে কথা। সাক্ষাৎকারের সময়ই জানা গেল, কেন ডিজাইনার হিসেবে কাজ করলেন ফারিণ। মূল উদ্দেশ্য ছিল একটি স্পষ্ট ভিশন তৈরি করা।
এই মিউজিক ভিডিওটি যেহেতু ফারিণের প্রোডাকশন হাউস থেকে করা হয়েছে, তাই নতুনত্ব আনতে চেয়েছিলেন তিনি। বাংলাদেশের মিউজিক ভিডিও, নাটক বা সিনেমায় আমরা সাধারণত যেসব ধরনের পোশাক দেখি, সেই ধাঁচটা ভাঙতে চেয়েছিলেন।
ফারিণ বলেন, ‘দৃশ্য, সেট আর পোশাক—এই সবকিছুকে একসঙ্গে মিলিয়ে একটি নিজস্ব সৌন্দর্য তৈরি করাই ছিল আমার ইচ্ছা। সেই ভাবনা থেকেই পোশাক ডিজাইন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। যাতে প্রতিটি সাজে আমার ব্যক্তিগত অনুভূতি, রুচি আর ভাবনা স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে।’
পোশাকের নকশা পরিকল্পনায় তাঁর বেশ কয়েকটি নির্দিষ্ট ভাবনা ছিল। প্রতিটি নকশাতেই যেহেতু প্রাধান্য পেয়েছে কাট, তাই এগুলো নিয়ে ডিজাইনার জাবীন ইকবালের সঙ্গে পরামর্শ করেন। কোন লুকের সঙ্গে কোন সেট, কালার প্যালেট বা মুড ভালো যাবে—পুরো বিষয়টি মাথায় রেখে শুরু করা হয় কাজ।
একইভাবে নকশার ফটোশুটেও লুকগুলোকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন ফারিণ। বললেন, ‘কোথাও একটু “বহো” ধাঁচ, কোথাও সাইবার-পাঙ্ক, আবার কোথাও স্বর্গীয় বা অতিপ্রাকৃত ধাঁচ প্রকাশ করতে চেয়েছিলাম। আমরা কোনো নির্দিষ্ট ডিজাইনারের কাজ অনুসরণ করিনি, তবে কিছু টেক্সচার, মোটিফ আর ব্যতিক্রমী নকশার খুঁটিনাটি থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছি। যেমন সোনালি রঙের পোশাকটির কথা ধরুন। ভারতীয় অভিনেত্রী আলিয়া ভাটের পরা ধাতব নকশার একটি পোশাক দেখেছিলাম। সেটা জাবীনকে দেখানোর পর আমরা সেটা থেকে থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে টপটি বানিয়েছি।’
প্রতিটা পোশাকেরই যেন আলাদা একটা গল্প থাকে, একটির সঙ্গে যেন আরেকটা মিলে না যায়, সেটাই ছিল অন্যতম লক্ষ্য।
তাসনিয়া ফারিণের পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপ দিয়েছেন ডিজাইনার জাবীন ইকবাল। তখন লাক্স–চ্যানেল আই সুপারস্টারের অংশগ্রহণকারীদের স্টাইলিং নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করছিলেন। কাজটি চ্যালেঞ্জিং হলেও পিছপা হননি।
এক মাসের মধ্যেই সব কটি পোশাকের পরিকল্পনা, নকশা আর বানানোর কাজ শেষ করেন। বললেন, ‘যদিও প্রথম দিন ফারিণের কয়েকটা ভাবনা আমার মাথার ওপর দিয়ে গিয়েছিল; কারণ, কিছু জায়গা বেশ জটিল ছিল। কাজ করতে করতে পরিষ্কার হয়ে গেছে।’ পোশাকগুলোর কাট সঠিকভাবে তুলে ধরতে বিভিন্ন ধরনের উপকরণ ব্যবহার করেছেন। ছিল জর্জেট, ক্রেপ আর ক্রুশ কাঁটার কাজ করা কাপড়।
তবে সাধারণ সময়ে এখনো ফারিণের পছন্দ আরামদায়ক পোশাক। কাজের বাইরে খুব সাজগোজ করেন না। যেটা পরে স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করা যায়, যেটায় শরীর আর মন দুটোই স্বস্তি পায়—সেটাই বেছে নেন ফারিণ। এখন যেহেতু প্রতিদিন জিমে যাওয়ার চেষ্টা করেন, অ্যাথলিজার ধরনের পোশাকও পরেন অনেক।
প্রযোজক, গায়ক (এবং ডিজাইনার) হিসেবে ফারিণের এই নতুন যাত্রায় ‘নকশা’র পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা। ‘মন গলবে না’ গানটির গীতিকার কবির বকুল ও সুরকার ইমরান মাহমুদুল।