ফ্যাশন

হঠাৎ বৃষ্টি আর সাদা শাড়িতে নাজিফা তুষির রঙিন মুহূর্ত, দেখুন ১০টি ছবি

জীবনযাপন ডেস্ক
বৃষ্টিভেজা প্রকৃতির ছোঁয়া নিচ্ছেন অভিনেত্রী নাজিফা তুষি। সাদা শাড়ি, কমলা ব্লাউজ আর কাঁধে ঝোলানো ব্যাগে সাদামাটা সাজ। পেছনে সবুজ গাছপালা, আর বৃষ্টিতে ভেজা পথজুড়ে স্নিগ্ধ আবহ
নাজিফা তুষি বৃষ্টি
গতকাল ফেসবুকে ছবিগুলো শেয়ার করে তুষি যা লিখেছেন, তার ভাবার্থ—হঠাৎ বৃষ্টি নামলে যেমন লাগে
হইচইয়ে নাজিফা তুষি অভিনীত ‘প্রেশার কুকার’ মুক্তি পেয়েছে গত বৃহস্পতিবার
কদিন আগে দেশের বাইরে থেকে ‘রইদ’–এর জন্য সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার পেলেন
নাজিফা তুষির সাজে নেই বাড়তি আয়োজন
বৃষ্টির পরের ভেজা পথে
পেছনের ঝাপসা দৃশ্য আর সাদাকালো আবহ ছবিটিকে দিয়েছে মৃদু বিষণ্নতা, , নজর কাড়ে ব্যাগের ফুলগুলো
সামনে বাড়ানো হাতের কারণে ছবিটি যেন দর্শককেও এই বৃষ্টিভেজা মুহূর্তের অংশ করে নেয়
সাদা-কালো ছবিতে তুষির স্নিগ্ধ উপস্থিতি
চলছে ঈদের সিনেমার শুটিংয়ের প্রস্তুতি, তার মধ্যেই তুষির এই বৃষ্টিবিলাস
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