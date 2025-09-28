সেলেনা গোমেজের বিয়ের মেনুতে কেন আচার

দুই বছর প্রেমের পর গায়িকা ও অভিনেত্রী সেলেনা গোমেজ বিয়ে করলেন ২৭ সেপ্টেম্বর। পাত্র মার্কিন সংগীত প্রযোজক, গীতিকার ও লেখক বেনি ব্ল্যাঙ্কো। ৩৩ বছর বয়সী এই গায়িকার স্বামী বেনি তাঁর চেয়ে চার বছরের বড়। গতকাল ক্যালিফোর্নিয়ায় অনুষ্ঠিত এক জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজনে কাছের মানুষদের নিয়ে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সারেন সেলেনা-বেনি দম্পতি।
সেলেনা গোমেজ ইনস্টাগ্রামে তাঁদের বিয়ের দিনের ছবি ও ভিডিও শেয়ার করে শুধু লিখেছেন ‘9.27.25’।
শেয়ার করা ছবিগুলোতে দেখা যায়, নবদম্পতি একে অন্যের হাত ধরে আলিঙ্গন করছেন, চুমুর মাধ্যমে ভালোবাসা প্রকাশ করছেন।
সেলেনা গোমেজের হাতে দেখা যায় সাদা ফুলের তোড়া। আরেকটি ছবিতে তাঁদের বিয়ের আংটি বিশেষভাবে নজর কাড়ে। বিয়েতে বর-কনে দুজনেই বিখ্যাত ব্র্যান্ড র্যালফ লরেনের পোশাক পরেছিলেন। সেলেনার বিয়ের পোশাকটি ছিল সিল্কি সাটিনে তৈরি হল্টারনেক স্ট্রাকচারড গাউন। পোশাকটির পেছনের দিকটা খোলা রেখে এমনভাবে গায়িকার বডিতে ফিট করানো হয়েছে যে দেখতে রূপকথার রাজকন্যাদের মতো লাগছিল। চুল সাজিয়েছিলেন ঢেউখেলানো বব স্টাইলে। এদিকে সেলেনার স্বামী বেনি ব্ল্যাঙ্কো পরেছিলেন কালো টাকসিডো ও বো টাই। একটি ভিডিওতে বেনিকে দেখা যায়, বো-টাই ঠিক করতে করতে এগিয়ে এসে চুমু খাচ্ছেন সেলেনাকে।
বিয়ের আগে সেলেনা তাঁর ব্যাচেলর পার্টির অনুষ্ঠান করেন মেক্সিকোর কাবো সান লুকাসে। অন্যদিকে বেনি ব্ল্যাঙ্কোর ব্যাচেলর পার্টি হয় লাস ভেগাসে। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যাচ্ছে, বিয়ের মেনুতে এই দম্পতি আচার রেখেছিলেন। বন্ধুরা জানিয়েছেন, সেলেনার নাকি আচার ভীষণ পছন্দের। নিজের বিশেষ দিনে অন্যদেরও খাবারটি চেখে দেখার সুযোগ করে দেন এই গায়িকা। ২০২৩ সালের জুন মাস থেকে সেলেনা-বেনির প্রেমের শুরু। এই সময়ে সেলেনার ‘সিঙ্গেল সুন’ গানের সহপ্রযোজক হিসেবে কাজ করেন বেনি ব্ল্যাঙ্কো। একই বছরের ডিসেম্বর মাসে তাঁদের সম্পর্কের বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। সম্পর্কের এক বছরের মাথায় ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে বাগ্দান সারেন তাঁরা। তাঁদের বাগ্দানের খবরটিও ইনস্টাগ্রামে প্রথমে শেয়ার করেছিলেন সেলেনা গোমেজ।