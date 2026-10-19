অষ্টমীতে পূজা চেরীর স্নিগ্ধ সাজ, দেখুন ১২টি ছবি

আজ ১৯ অক্টোবর দুর্গাপূজার অষ্টমীতে বেশ কিছু ছবি ফেসবুকে শেয়ার করেছেন অভিনেত্রী পূজা চেরীছবির সঙ্গে লিখেছেন, ‘আজ অষ্টমীর পবিত্র প্রভাতে মায়ের চরণে অঞ্জলি দিয়ে প্রার্থনা—সকল দুঃখের অবসান হোক, সকল অন্ধকার আলোয় মুছে যাক, আর প্রতিটি হৃদয়ে জেগে উঠুক নতুন আশার দীপশিখা।’লাল ও অফ-হোয়াইট রঙের শাড়িতে ঐতিহ্যবাহী বাঙালি সাজে পূজা চেরী। শাড়ি, সোনালি অলংকার, পরিপাটি চুলের সাজ ও মৃদু মেকআপ—সব মিলিয়ে তাঁর সাজে ফুটে উঠেছে আভিজাত্য ও স্নিগ্ধতাপরনের শাড়িটিতে উজ্জ্বল লাল ও লালচে গোলাপি রঙের নকশা করা পাড়। লাল ব্লাউজের সঙ্গে শাড়ির রঙের বৈপরীত্য সাজটিকে আরও আকর্ষণীয় করেছেশাড়ির পাড়জুড়ে লাল জমিনের ওপর সোনালি ও হালকা রঙের জ্যামিতিক নকশা, ফুল-লতাপাতার মোটিফ এবং সূক্ষ্ম কারুকাজ। আঁচল ও শাড়ির চারপাশেও চওড়া নকশা করা বর্ডারঅফ-হোয়াইট অংশে ছোট ছোট লালচে ও সোনালি ফুলের মতো নকশা ছড়িয়ে আছে। কাপড়ের ওপর হালকা সোনালি আভাও চোখে পড়েশাড়িটি প্রচলিত বাঙালি কায়দায় পরা। আঁচলটি কাঁধের ওপর দিয়ে সামনের দিকে নামানো, ফলে লাল পাড়ের কারুকাজ স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছেব্লাউজের লাল রং শাড়ির পাড়ের সঙ্গে মিলে পুরো সাজে একটি সুস্পষ্ট রঙের সামঞ্জস্য তৈরি করেছেপূজার বেস মেকআপের ফিনিশ স্বাভাবিক, চোখে কালো আইলাইনার, কাজল ও মাসকারাও পরেছেনচুল মাঝখান দিয়ে সিঁথি করে পেছনে শক্ত করে আঁচড়ে নেওয়া। পেছনে নিচু করে খোঁপা বাঁধা, যা সামনে থেকে চুলকে পরিপাটি রেখেছে। খোঁপায় সাদা ফুলের সাজও দারুণ মানিয়েছেগলায় সোনালি রঙের সূক্ষ্ম চেইন ও ফুলের নকশা করা গোলাকার পেনড্যান্টযুক্ত হারসব মিলিয়ে পূজা চেরীর সাজটি হয়েছে ঐতিহ্যবাহী বাঙালি উৎসবের সাজ