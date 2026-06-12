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এই গরমে সাদা পোশাকে স্বস্তি পেতে চান? দেখুন তাসনিয়া ফারিণের ৮টি ছবি

সাদা রং চোখের জন্য আরাম। চোখের আরাম সোজা মনের ভেতরে চলে যায়। এই একটি রং, যেটা দিন-রাত নিরপেক্ষ। রোদে যেমন ক্যাজুয়ালভাবে পরা যায়, আবার রাতের দাওয়াতে জমকালো সাজেও মানিয়ে যায়। দেখে নিন, সাদা পোশাকে তাসনিয়া ফারিণের ৮টি ছবি।

জীবনযাপন ডেস্ক
যেকোনো সময়ে, যেকোনো অনুষ্ঠানে সাদা রঙের পোশাক পরা যায়
ছবি: কবির হোসেন
তবে অনুষ্ঠান বুঝে অলংকার হতে হবে মানানসই
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এই গরমে দূরে কোথাও ঘুরতে গেলেও আরাম দেবে সাদা পোশাক
রাতের দাওয়াতে সাদা শাড়ির ওপর সাদা নকশার কাজ
পোশাকের সব জায়গায়ই যখন সাদার ছোঁয়া থাকে, একটু কি একঘেয়ে লাগে? তাহলে সাদা পোশাকের সঙ্গে পরে নিন রঙিন গয়না
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সারা দিনের সতেজ সাজে সাদা রঙের কামিজ মানানসই
গরমের সময় এ ধরনের একটা টপই তৈরি করে দেয় স্মার্ট লুক
সাদায় আরাম, সাদায় স্বস্তি
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