বছরজুড়ে স্ট্রিট ফ্যাশনে নিজেদের চমক দেখিয়েছেন জো এবং হ্যারি
ফ্যাশন

২০২৫ সালের সেরা স্টাইলিশ জুটিকে দেখে নিন

ডুবে ডুবে জল খাচ্ছেন ব্রিটিশ সংগীত তারকা হ্যারি স্টাইলস ও মার্কিন অভিনেত্রী, প্রযোজক ও পরিচালক জো ইসাবেলা ক্রাভিটাস। ২০২৫ সালের আগস্টে তাঁদের একসঙ্গে দেখা গেছে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের রাস্তায়। ডিসেম্বরে এই জুটি ইতালির রোমের রাস্তায় যে পোশাকে দেখা দিয়েছেন, তা নিয়ে হয়েছে চুলচেরা বিশ্লেষণ। আর সেই বিশ্লেষণ শেষে এই জুটি বাহবা কুড়িয়েছেন আন্তর্জাতিক ফ্যাশন বিশ্লেষকদের।

জিনাত শারমিন

একজন নারীর পাশে তাঁর পুরুষ সঙ্গী কী পোশাক পরলে দুজনের ফ্যাশন দুজনকে কমপ্লিমেন্ট করে, দুজনকে একসঙ্গে স্টাইলিশ লাগে, আন্তর্জাতিক ফ্যাশন ম্যাগাজিনগুলোতে সেই উদাহরণ টানতে বারবার উঠে আসছে জো আর হ্যারির নাম। এই দুজন যতবার জনসমক্ষে দেখা দিয়েছেন, প্রত্যেকবার ‘স্টাইলিশ কাপল গোল’ নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

সম্প্রতি এই জুটিকে দেখা গেছে রোমে

শুরু থেকেই ভোগ, এল, ভ্যানিটি ফেয়ার, কসমোপলিটান, জিকিউর মতো আন্তর্জাতিক ফ্যাশন ম্যাগাজিনগুলো এই জুটির স্ট্রিট ফ্যাশনের প্রশংসা করে আসছিল। আর বছর শেষে যে এই জুটিকেই ‘স্টাইলিশ কাপল’ হিসেবে ঘোষণা করা হবে, তা যেন অনুমেয়ই ছিল।

এভাবেই স্ট্রিট স্টাইলে দেখা যায় জো এবং হ্যারিকে

৩৭ বছর বয়সী জোকে প্রত্যেকবার হ্যারির সঙ্গে মিলিয়ে পোশাক পরতে দেখা গেছে। আর বেশির ভাগ সময়ই এই জুটি দেখা দিয়েছেন একরঙা ন্যুড শেডের পোশাকে। ফ্যাশনবোদ্ধাদের কাছে একরঙা, নিউট্রাল রং, কালো আর গাঢ় নীল এককথায় আভিজাত্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়।

সাধারণেই যেন অসাধারণ

আর এই জুটি কখনো স্ট্রাইপ, চেক, পলকা ডট, অ্যানিমেল প্রিন্ট বা ফুলেল নকশা—এককথায় কোনো প্রিন্টের পোশাকেই রাস্তায় দেখা দেননি। আর যাঁরা ক্যাজুয়ালি রাস্তায় চলাফেরার জন্য পোশাকে সর্বোচ্চ আভিজাত্য ধরে রাখতে পারেন, নিঃসন্দেহে ‘স্টাইলিশ কাপল’ এর মুকুট তাঁদের মাথায় মানানসই।

এল ও জিকিউ সূত্রমতে, ডিসেম্বরে হ্যারি–ইসাবেলা দেখা দিয়েছেন ইতালির রোমে। সেখানে দুজন মিলিয়ে যে পোশাক পরেছেন, তা এককথায় দশে দশ! এই জুটির স্ট্রিট স্টাইল বা ক্যাজুয়াল কাপল লুক এককথায় অনবদ্য, অত্যন্ত ফ্যাশনেবল ও অনুপ্রেরণাদায়ক। জিকিউ ম্যাগাজিনের ভাষায় এই জুটির ফ্যাশন, ‘পারফেক্ট’।

সবশেষ এই ছবিটি নিয়ে চলছে তুমুল আলোচনা

দীর্ঘদিন ধরেই আন্তর্জাতিক ফ্যাশন অঙ্গনে স্টাইলিশ হিসেবে নামডাক আছে এই দুজনের। বিশেষ করে হ্যারি স্টাইলস এক দশকেরও বেশি সময় ধরে দাপটের সঙ্গে বিশ্ব ফ্যাশনকে প্রভাবিত করছেন। ২০২১ সালে তিনি ইউনিসেক্স ফ্যাশন ও বিউটি ব্র্যান্ড ‘প্লিজিং’ এর যাত্রা শুরু করেন। মাত্র ৪ বছরের মাথায় এই ব্র্যান্ডটির শেয়ারের মূল্য ছাড়িয়ে গেছে ২৮০ মিলিয়ন ডলার বা ৩ হাজার ৪২০ কোটি টাকা!

গাঢ় নীল আর কালোর যুগলবন্দী

জো এর আগে ২০১৯ সালে মার্কিন অভিনেতা কার্ল গ্লুসম্যানকে বিয়ে করেছিলেন। সেই সংসার টিকেছিল মাত্র দুবছর। এরপর তিনি আরেক মার্কিন অভিনেতা চ্যানিং ম্যাথিউ টাটুমের সঙ্গে এক ছাদের নিচে ছিলেন কয়েক বছর। এদিকে হ্যারি স্টাইলসও অতীতে গায়িকা টেইলর সুইফট, সুপারমডেল কেন্ডাল জেনার বা অভিনেত্রী অলিভিয়া ওয়াইল্ডদের মতো একাধিক হাই প্রোফাইল তারকার সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছেন।

হ্যারি ও জো দুজনের কেউই এই সম্পর্কের কথা স্বীকার করেননি। তবে ইতালির রোমে জোর বাঁ হাতের অনামিকায় দেখা গেছে সোনার আংটি, যা নিয়ে জল্পনাও ছড়িয়েছে। ফ্যাশনেবল, স্টাইলিশ এই জুটির সম্পর্ক বিয়ের পিঁড়ি অবধি গড়ায় কি না, সেই প্রশ্নের উত্তর অবশ্য তোলা রইল সময়ের কাছে।

সূত্র: জিকিউ

