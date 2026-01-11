ফ্যাশন

রুনা খানের বয়স আজ কত হলো জানেন?

অভিনেত্রী রুনা খানের আজ জন্মদিন। বাড়ির সদস্যদের নিয়ে দিনটি কাটাতে ভালোবাসেন তিনি। এই বয়সেও এই অভিনেত্রী যে তারুণ্য ধরে রেখেছেন, তা রীতিমতো ঈর্ষণীয়।

আজ অভিনেত্রী রুনা খানের জন্মদিন
ছবি: কবির হোসেন
রুনা খান ১৯৮৩ সালের ১১ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন
জানালেন, জন্মদিন নিয়ে বিশেষ কোনো পরিকল্পনা নেই।
বরাবরের মতো যেকোনো বিশেষ দিন পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কাটাতে ভালোবাসেন তিনি
জন্মদিনে বর এশোন ওয়াহিদের কাছ থেকে উপহার পেয়েছেন জামদানি শাড়ি 
তারুণ্য ধরে রাখার ব্যাপারে বেশ সচেতন এই অভিনেত্রী
রুনা জানালেন, ঘরে তৈরি খাবারই তাঁর পছন্দ। বাইরের খাবার এড়ানোর চেষ্টা করেন।
নিয়ম করে এক ঘণ্টা হাঁটেন প্রতিদিন
প্রতিদিন ৭ থেকে ৮ ঘণ্টা ঘুমান
ব্যস, এটুকু স্বাস্থ্যকর নিয়ম মেনে চলে এই ৪৩ বছর বয়সেও তারুণ্য ধরে রেখেছেন রুনা খান
