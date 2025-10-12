ম্রুণাল যখন ভবিষ্যতের রাজকন্যা

হোক ‘পাশের বাড়ির মেয়েটি’, কিংবা গ্ল্যামারার্স মডেল—ভারতীয় অভিনেত্রী ম্রুণাল ঠাকুর সব লুকেই মানানসই। এবার তাঁকে দেখা গেল ‘দেবীযোদ্ধা’ রূপে। জমকালো এক ফ্যাশন শোর আয়োজন করেছিল ল্যাকমে ফ্যাশন উইক ও ফ্যাশন ডিজাইন কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া (এফডিসিআই)। শো-স্টপার হিসেবে মঞ্চে হেঁটেছেন ম্রুনাল।
ল্যাকমে ফ্যাশন উইকের এবারের আসর বসেছিল নয়াদিল্লিতে। ম্রুনালের ‘ভিন্ন লুক’ তৈরিতে বড় ভূমিকা রেখেছেন ডিজাইনার জুটি পঙ্কজ ও নিধি। পঙ্কজ-নিধির কাল্পনিক জগতে রাজকীয় বেশে হাজির হয়েছিলেন ম্রুণাল ঠাকুর। পরনে ছিল ধাতব বর্মের মতো পোশাক।
বিজ্ঞাপন
র্যাম্পে ম্রুণালের প্রতিটি পদক্ষেপে টের পাওয়া যাচ্ছিল তাঁর আত্মবিশ্বাস। কালো স্লিক স্কার্ট আর থাই-হাই স্লিটের সাহসী কাট পোশাকটিকে আরও আকর্ষণীয় করেছে।
বিজ্ঞাপন
শক্তি ও সৌন্দর্য, কোমলতা ও দাপট—ম্রুণাল যেন সব একসুতায় গেঁথেছেন। এক সাক্ষাৎকারে ম্রুণাল বলেছেন, ‘আমাকে এমন ভবিষ্যৎ-রাজকুমারীর মতো লুক দেওয়ার জন্য পঙ্কজ ও নিধিকে ধন্যবাদ। এই পোশাকে আমাকে একই সঙ্গে মার্জিত ও আত্মবিশ্বাসী মনে হয়েছে।’