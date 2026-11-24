এবার ছোটদের শীতপোশাকে কেমন স্টাইল চলবে, দেখুন ছবিতে
ছোট শিশুদের শীতপোশাকে একদিকে চাই আরাম ও উষ্ণতা, অন্যদিকে চাই ছিমছাম আর মানানসই সাজ। তাই শিশুর পোশাক কেনার সময় কেবল বাইরের সৌন্দর্য নয়, পোশাকের খুঁটিনাটি কিছু বিষয় দেখাও জরুরি।
জীবনযাপন ডেস্ক
শিশুদের শীত পোশাকে ভারী জ্যাকেট বা সোয়েটারের একঘেয়েমি না রেখে আনা হয়েছে বৈচিত্র্য শীতের তীব্রতা বাড়লে ভেতরে আরেকটি পাতলা টি-শার্ট বা থার্মাল লেয়ার সহজেই পরানো যাবেশীতের সকালের রোদ পোহানো থেকে শুরু করে বিকেলে ঘুরতে যাওয়া—সব সময়ের জন্য এমন পোশাক মানিয়ে যাবে