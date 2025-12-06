শ্যানেলের রানওয়েতে একঝাঁক নতুন মডেল, তাঁরাই কি পরবর্তী জিজি হাদিদ বা কাইলি জেনার?

ফরাসি–বেলজিয়ান ডিজাইনার ম্যাচু ব্লেজির রানওয়ে মানেই নতুন চেহারার আনাগোনা। কথাকথিত নামকরা মডেলদের নিয়ে কাজ করার বদলে ব্লেজি নতুনদের সুযোগ দিতে পছন্দ করেন। সম্প্রতি ম্যাচু ব্লেজি শ্যানেলের হয়ে কাজ শুরু করার পরও সেই ধারা বজায় রেখেছেন। গত অক্টোবরে শ্যানেলের ২০২৬ সালের বসন্তকালীন সংগ্রহের রানওয়েতেও সেটা দেখা গেছে। সেই শোতে হেঁটে রাতারাতি তারকা বনে গেছেন অ্যাওয়ার ওডিয়াং নামের এক মডেল। ৩ ডিসেম্বর নিউইয়র্কে শ্যানেলের জন্য ম্যাচু ব্লেজির তৈরি মিতিয়ে দ’আ (কারুশিল্প বিশেষ ফরাসি খেতাব) অনুপ্রেরণার পণ্যগুলো তুলে ধরা হয় রানওয়েতে। আর এবারের রানওয়েতেও ডেবিউ হলো বিভিন্ন এজেন্সির একঝাঁক নতুন মডেলের। ধারণা করা হচ্ছে, এই মডেলদের অনেকেই পরবর্তী সময়ে বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারেন। চলুন নতুন এসব মডেলের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যাক।
বয়স: ২২ বছর
বসবাস: কুইবেক সিটি, কানাডা
মজার তথ্য: অ্যামেলিয়া প্রকৃতিপ্রেমী। তাঁর পরিবার গভীর অরণ্যের ভেতরে একটি কেবিনে থাকেন। যেখানে অ্যামেলিয়া নিজের স্নোমোবাইল (বরফের ওপর পরিচালিত মোটরযান) চালান। নিজেই জ্বালানির কাঠ সংগ্রহ করেন। এমনকী ম্যাপলগাছ থেকে রসও সংগ্রহ করে।
বয়স: ২১ বছর
বসবাস: মান্ত-লা-জোলি, ফ্রান্স ও ডাকার, সেনেগাল
মজার তথ্য: আমিনাতা এক সময় ন্যানি হিসেবে কাজ করতেন। সময় পেলেই বেক করতে বসেন। এ ছাড়া সাইকেল চালানো ও স্ক্র্যাপবুকিং করা তাঁর শখ।
বয়স: ১৮ বছর
বসবাস: ন্যাশভিল, টেনেসি, যুক্তরাষ্ট্র
মজার তথ্য: কাইলি বই পড়তে খুব ভালোবাসেন। বছরে প্রায় ৪০–৫০টি বই পড়েন এই মডেল।
বয়স: ২৩ বছর
বসবাস: ব্লুমেনাউ, ব্রাজিল
মজার তথ্য: লাইস তাঁর পুরো পরিবারের মধ্যে একমাত্র লাল চুলের অধিকারী।
বয়স: ২৩ বছর
বসবাস: শিকাগো, ইলিনয়, যুক্তরাষ্ট্র
মজার তথ্য: ম্যানি বর্তমানে নিজে নিজে সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ শিখছেন।
বয়স: ৩৬ বছর
বসবাস: বেলো হরিজন্তে, ব্রাজিল
মজার তথ্য: মারিয়ান ভিনাইল রেকর্ড সংগ্রহ করতে ভালোবাসেন। তার সবচেয়ে প্রিয় ভিনাইল হলো ব্রাজিলীয় গায়ক এড মোটার এওআর অ্যালবামটি।
বয়স: ২২ বছর
বসবাস: বোস্টন, ম্যাসাচুসেটস, যুক্তরাষ্ট্র
মজার তথ্য: মায়া পরিবেশবিজ্ঞানের শেষ বর্ষের ছাত্রী। শ্যানেলের শোয়ের পরদিনই তাঁর ফাইনাল পরীক্ষা ছিল।
বয়স: ২১ বছর
বসবাস: উইচিটা, কানসাস, যুক্তরাষ্ট্র
মজার তথ্য: নোলি গবাদি পশুর খামারে কাজ করেন। ঘোড়ায় চড়া, মাছ ধরা ও গ্রামীণ জীবনযাপন তাঁর পছন্দের।
বয়স: ২১ বছর
বসবাস: জেসাপ, জর্জিয়া, যুক্তরাষ্ট্র
মজার তথ্য: রাইলি মাছ ধরা আর ফুটবল খেলা খুব ভালোবাসেন। এই মডেল পার্টটাইম কাজ করেন ডগি ডে–কেয়ারে।
বয়স: ২২ বছর
বসবাস: কেপ টাউন, দক্ষিণ আফ্রিকা
মজার তথ্য: স্কাইডাইভিং, অ্যানালগ ফটোগ্রাফি আর রান্না করতে ভালোবাসেন আফ্রিকান এই তরুণী।