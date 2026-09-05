মিস ওয়ার্ল্ড ২০২৬–এর ফাইনালে বাদ পড়লেন বাংলাদেশের সামানজার সাঈদ

মিস ওয়ার্ল্ড ২০২৬–এর ফাইনালে বাদ পড়লেন বাংলাদেশের সামানজার সাঈদ
ভিয়েতনামে চলছে মিস ওয়ার্ল্ড ২০২৬ এর ফাইনাল। সেরা চল্লিশ ঘোষণা হয়ে গেছে। এখন বাছাই করা হচ্ছে সেরা ২০। বাংলাদেশের সামানজার সাঈদ কত দূর গেলেন?
হাসান ইমাম
মিস ওয়ার্ল্ড ২০২৬–এর ফাইনালে বাদ পড়েছেন বাংলাদেশের প্রতিযোগী সামানজার সাঈদসেরা চল্লিশ জনের তালিকায় নাম নেই তাঁর। সামানজার ছিলেন এশিয়া ও ওশেনিয়া অঞ্চলের প্রতিযোগীএশিয়া ও ওশেনিয়া থেকে যে ১০ জন সেরা চল্লিশে গেলেন—মিস মালয়েশিয়া, মিস ইন্দোনেশিয়া, মিস ফিলিপাইন, মিস ভিয়েতনাম, মিস কম্বোডিয়া, মিস চীন, মিস কুক আইল্যান্ডস, মিস ভারত, মিস তুরস্ক ও মিস লেবানন
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সামানজার সাঈদের প্রকল্প নির্বাচিত হয়েছিল ‘বিউটি উইথ আ পারপাস’ ক্যাটাগরিতে। এই ক্যাটাগরিতে এশিয়া অ্যান্ড ওশেনিয়া অঞ্চলে সামানজার সেরা ছয়ে ছিলেন। তবে ফাইনালে সেরা চল্লিশের তালিকায় তিনি নেইএর আগে মিস ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ ২০২৬-এর গ্র্যান্ড ক্রাউনিং সেরেমনিতে বিজয়ী হয়েছিলেন সামানজার সাঈদ। ১১ জুলাই রাজধানীর র্যাডিসন ব্লু ঢাকা ওয়াটার গার্ডেনের মল্লিকা হলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তাঁর মাথায় বিজয়ীর মুকুট পরানো হয়নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োকেমিস্ট্রি ও বায়োটেকনোলজি বিভাগ থেকে স্নাতক শেষ করার পর কৌতূহল থেকেই নাম লিখিয়েছিলেন মিস ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ প্রতিযোগিতায়। প্রথমবার অংশ নিয়েই জিতে নিয়েছিলেন মুকুট। আর সেখান থেকেই সুযোগ আসে ভিয়েতনামের বৈশ্বিক আসরে অংশ নেওয়ার। তবে ফাইনালে আশানুরুপ ফলাফল করতে পারেননি সামানজার