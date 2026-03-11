রাশমিকা-বিজয়ের বিয়ের ছবিগুলো দেখুন

প্রাক্-বিবাহ ও মূল বিয়ের আয়োজন শেষে এখন চলছে রাশমিকা মান্দানা ও বিজয় দেবরাকোন্ডার একের পর এক বিয়ে–পরবর্তী সংবর্ধনাসংগীত আয়োজনে রাশমিকা ও বিজয় উপস্থিত হন ট্রাক্টরেনিজেদের সিনেমার গানে জুটি বেঁধে নেচেছিলেন সেদিন তাঁরাএদিন দুজনের পরনে ছিল অন্য পোশাকের ওপরে ভিক্টোরিয়ান স্টাইলের কেপ। ঝলমলে এমব্রয়ডারি ও ক্রিস্টালের কাজ করা এসব পোশাকের নকশা করেন ফাল্গুনী শেন পিকক। ছবিতে নাচের মঞ্চে রাশমিকা মান্দানার সঙ্গে দেবর আনন্দ দেবরাকোন্ডা ও স্বামী বিজয় দেবরাকোন্ডা।মেহেদির আয়োজনে রাশমিকার পরনে ছিল অফ শোল্ডার করসেট ব্লাউজ ও প্যাচওয়ার্কের লেহেঙ্গা। লেহেঙ্গায় ছিল জারদৌসি আর মিরর এমব্রয়ডারির কাজ। বিজয়ের পরনে ছিল লুঙ্গি ও ভারী এমব্রয়ডারির কাজ করা শেরওয়ানি। রাশমিকা ও বিজয়—দুজনই পরেছিলেন তোরানির নকশা করা কাস্টমাইজড পোশাক।রাশমিকার মিনিমালিস্ট মেহেদির নকশা ছিল সনাতন ধর্মের প্রতীক থেকে অনুপ্রাণিত৪ মার্চ হায়দরাবাদে সাংবাদিক ও তারকাদের নিয়ে এক ছাদের নিচে একটি সংবর্ধনার আয়োজন করেন এই জুটি।বিজয়ের মা-বাবা ও ছোট ভাইয়ের সঙ্গে সদ্য বিবাহিত জুটি।এদিন রাশমিকার পরনে ছিল মুক্তা, সোনা ও ঐতিহ্যবাহী কর্ণাটক মোটিফের এমব্রয়ডারির একরঙা লাল মাইসোর সিল্ক শাড়ি।এদিন রাশমিকা পরেছিলেন ভারী সোনার অলংকার
এক ফ্রেমে রাশমিকা, বিজয় ও তাঁদের দুই পরিবারকৃতি শ্যাননের সঙ্গে নবদম্পতিপ্রথমবার বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা শেষে কোভাডা রীতিতে আরেকবার বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সারেন রাশমিকা ও বিজয়। এদিন রাশমিকার পরনে ছিল বিজয়ের মায়ের শাড়িএক ফ্রেমে রাশমিকা, বিজয়, নাগা চৈতন্য ও শোভিতা ধুলিপালা