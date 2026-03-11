ফ্যাশন

রাশমিকা-বিজয়ের বিয়ের ছবিগুলো দেখুন

জীবনযাপন ডেস্ক
প্রাক্‌-বিবাহ ও মূল বিয়ের আয়োজন শেষে এখন চলছে রাশমিকা মান্দানা ও বিজয় দেবরাকোন্ডার একের পর এক বিয়ে–পরবর্তী সংবর্ধনা
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
সংগীত আয়োজনে রাশমিকা ও বিজয় উপস্থিত হন ট্রাক্টরে
নিজেদের সিনেমার গানে জুটি বেঁধে নেচেছিলেন সেদিন তাঁরা
এদিন দুজনের পরনে ছিল অন্য পোশাকের ওপরে ভিক্টোরিয়ান স্টাইলের কেপ। ঝলমলে এমব্রয়ডারি ও ক্রিস্টালের কাজ করা এসব পোশাকের নকশা করেন ফাল্গুনী শেন পিকক।
ছবিতে নাচের মঞ্চে রাশমিকা মান্দানার সঙ্গে দেবর আনন্দ দেবরাকোন্ডা ও স্বামী বিজয় দেবরাকোন্ডা।
মেহেদির আয়োজনে রাশমিকার পরনে ছিল অফ শোল্ডার করসেট ব্লাউজ ও প্যাচওয়ার্কের লেহেঙ্গা। লেহেঙ্গায় ছিল জারদৌসি আর মিরর এমব্রয়ডারির কাজ।
বিজয়ের পরনে ছিল লুঙ্গি ও ভারী এমব্রয়ডারির কাজ করা শেরওয়ানি। রাশমিকা ও বিজয়—দুজনই পরেছিলেন তোরানির নকশা করা কাস্টমাইজড পোশাক।
রাশমিকার মিনিমালিস্ট মেহেদির নকশা ছিল সনাতন ধর্মের প্রতীক থেকে অনুপ্রাণিত
৪ মার্চ হায়দরাবাদে সাংবাদিক ও তারকাদের নিয়ে এক ছাদের নিচে একটি সংবর্ধনার আয়োজন করেন এই জুটি।
বিজয়ের মা-বাবা ও ছোট ভাইয়ের সঙ্গে সদ্য বিবাহিত জুটি।
এদিন রাশমিকার পরনে ছিল মুক্তা, সোনা ও ঐতিহ্যবাহী কর্ণাটক মোটিফের এমব্রয়ডারির একরঙা লাল মাইসোর সিল্ক শাড়ি।
এদিন রাশমিকা পরেছিলেন ভারী সোনার অলংকার
Also read:বিয়ে করলেন শিখর ধাওয়ান ও সোফি শাইন, দেখুন ১০ ছবিতে
এক ফ্রেমে রাশমিকা, বিজয় ও তাঁদের দুই পরিবার
কৃতি শ্যাননের সঙ্গে নবদম্পতি
প্রথমবার বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা শেষে কোভাডা রীতিতে আরেকবার বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সারেন রাশমিকা ও বিজয়। এদিন রাশমিকার পরনে ছিল বিজয়ের মায়ের শাড়ি
এক ফ্রেমে রাশমিকা, বিজয়, নাগা চৈতন্য ও শোভিতা ধুলিপালা

সূত্র: বলিউড শাদিজ

Also read:বিয়ের পর প্রথম ফ্যাশন শো দিয়ে সামনে এলেন জেনডায়া
আরও পড়ুন