টেইলর সুইফটের বাগদানের আংটির দাম শুনলে চোখ কপালে উঠবে, ফুটবলার প্রেমিকের সঙ্গে কীভাবে পরিচয়?

অবশেষে বাগদানের ঘোষণা দিলেন পপ রাজকুমারী টেইলর সুইফট। ২৬ আগস্ট মাঝরাতে (বাংলাদেশ সময়) ইনস্টাগ্রামে বাগদানের একাধিক ছবি পোস্ট করে সুইফট মজা করে লিখেছেন, ‘তোমাদের ইংরেজির শিক্ষিকা আর ব্যায়ামের শিক্ষক বিয়ে করতে যাচ্ছে।’ বাগদানের ছবি পোস্ট করতেই মুহূর্তে ভাইরাল। ১১ ঘণ্টায় ছবিতে রিঅ্যাকশন পড়েছে ২ কোটি ৫৩ লাখের বেশি। এরই মধ্যে সুইফটের বাগদানের আংটি নিয়েও বিস্তারিত তথ্য জানাতে শুরু করেছে একাধিক সূত্র। চলুন ছবিতে ছবিতে জেনে নিই টেলর সুইফটের প্রেম থেকে বাগদানের খুঁটিনাটি।
সূত্র: ভ্যারাইটি, বিবিসি ও হলিউড রিপোর্টার