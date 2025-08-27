টেইলর সুইফটের বাগদানের আংটির দাম শুনলে চোখ কপালে উঠবে, ফুটবলার প্রেমিকের সঙ্গে কীভাবে পরিচয়?

বাগদান সারলেন পপ গায়িকা টেইলর সুইফট ও আমেরিকান ফুটবলার ট্রাভিস কেলসি। হাতের আংটি নিয়ে চলছে আলোচনা
ফ্যাশন

অবশেষে বাগদানের ঘোষণা দিলেন পপ রাজকুমারী টেইলর সুইফট। ২৬ আগস্ট মাঝরাতে (বাংলাদেশ সময়) ইনস্টাগ্রামে বাগদানের একাধিক ছবি পোস্ট করে সুইফট মজা করে লিখেছেন, ‘তোমাদের ইংরেজির শিক্ষিকা আর ব্যায়ামের শিক্ষক বিয়ে করতে যাচ্ছে।’ বাগদানের ছবি পোস্ট করতেই মুহূর্তে ভাইরাল। ১১ ঘণ্টায় ছবিতে রিঅ্যাকশন পড়েছে ২ কোটি ৫৩ লাখের বেশি। এরই মধ্যে সুইফটের বাগদানের আংটি নিয়েও বিস্তারিত তথ্য জানাতে শুরু করেছে একাধিক সূত্র। চলুন ছবিতে ছবিতে জেনে নিই টেলর সুইফটের প্রেম থেকে বাগদানের খুঁটিনাটি।

হাসান ইমাম
সুইফট যাঁকে বিয়ে করতে যাচ্ছেন, তিনি আমেরিকান ফুটবলার ট্রাভিস কেলসি। ক্যানসাস সিটি চিফস ক্লাবে খেলেন। দুই বছর ধরে প্রেম করেছেন সুইফট ও কেলসি
বাগদানের ছবিতে দেখা যাচ্ছে, গোলাপবাগানের ভেতরে হাঁটু গেড়ে বসে প্রেমিকাকে জড়িয়ে ধরেছেন কেলসি। কোনেটায় আবার ঘনিষ্ঠভাবে দাঁড়ানো
আরেকটি ছবিতে দেখা যায়, হীরার আংটির ক্লোজআপে দুজন দুজনার হাত ধরা
কোনো ছবিতে দুজন আলিঙ্গনরত, ফুলবাগানের বেঞ্চে বসা। হাই হিল পরা সুইফট আর স্নিকার পায়ে কেলসি
২০২৩ সালের অক্টোবরে এই জুটির সম্পর্ক প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই তাঁরা ছিলেন তুমুল আলোচনায়। কখন কোথায় যাচ্ছেন, কোথায় খাচ্ছেন, সবই যেন ভক্তদের জানা চাই
সুইফটকে মন জয় করতে কেলসিই প্রথম পদক্ষেপ নিয়েছিলেন বলে শোনা যায়। ২০২৩ সালের জুলাই মাসে কেলসি যখন সুইফটের বিখ্যাত ‘ইরাস ট্যুর’ কনসার্টে যান, তখন থেকেই নাকি সম্পর্কের শুরু
২০২৪ সালের ডিসেম্বরেই শেষ হয় সুইফটের রেকর্ড গড়া ইরাস ট্যুর। ৫৩টি শহরে ১৪৯টি শো করেন তিনি। এই ট্যুরের একাধিক কনসার্টে উপস্থিত ছিলেন ট্রাভিস কেলসি
ভাইয়ের সঙ্গে মিলে ‘নিউ হাইটস’ নামে একটি পডকাস্ট শো করেন কেলসি। শুরুর দিকের একটি এপিসোডে কেলসি জানান, একটি ফ্রেন্ডশিপ ব্রেসলেটের মাধ্যমে সুইফটকে নিজের ফোন নম্বর দিতে চেয়েছিলেন তিনি
সুইফট তখন মিজৌরির কানসাস সিটির অ্যারোহেড স্টেডিয়ামে পারফর্ম করেছিলেন। মাঠটি আবার কেলসির ক্লাব চিফসের খেলার মাঠ; কিন্তু নিজের মাঠে ব্রেসলেট বিনিময়ের সেই সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যায়
নম্বর দেওয়ার চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর সুইফটের কাছের কয়েকজন কেলসিকে সাহায্য করেন
শেষ পর্যন্ত টেইলর সুইফট নিজেই কেলসির সঙ্গে যোগাযোগ করেন। কিছুদিন দুজনের মধ্যে কথোপকথনের পর তাঁদের আনুষ্ঠানিক প্রথম ডেট হয় নিউইয়র্কে। এরপর থেকে এই জুটিকে আর আড়ালে রাখা যায়নি
এই আগস্টের শুরুর দিকে কেলসি ও তাঁর ভাই জেসনের পডকাস্ট শোতে অতিথি হয়ে আসেন সুইফট। সেখানে তাঁর নতুন অ্যালবাম ‘দ্য লাইফ অব আ শো গার্ল’-এর বিস্তারিত প্রথমবার প্রকাশ করেন। এই পর্ব প্রকাশের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই ইউটিউবে ১ কোটি ৩০ লাখ ভিউ হয়ে যায়
শোতে সুইফট বলেন, ‘আমার প্রিয় পডকাস্টে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ধন্যবাদ। আমরা সবাই জানি, তোমাদের পডকাস্টের ভক্ত অনেক খেলাপাগল পুরুষ। আর আমি মনে করি, এসব পুরুষ ভক্ত তাঁদের পছন্দের জায়গায় (নিউ হাইটস) আমাকেই বেশি দেখতে চান।’
বাগদানের ঘোষণা দেওয়ার পর থেকে তাঁদের সংগীত ও খেলাপ্রেমী ভক্তরা যেন আরও উন্মাদ হয়ে ইন্টারনেট ঘাঁটছেন নতুন তথ্যের আশায়
হলিউড রিপোর্টারের তথ্য অনুযায়ী, গায়িকার বাগদানের হীরার আংটিটি ওল্ড মাইন ব্রিলিয়ান্ট কাট নকশার। তাঁর গয়নাগুলোর নকশাও করেছেন ‘আর্টিফেক্স ফাইন জুয়েলারি’র নকশাকার কিন্ড্রেড লুবেক। ১৮ ক্যারেট হলুদ সোনায় তৈরি আংটিটিতে বসানো হীরাটির ওজন ১০ ক্যারেট (প্রায় ২ গ্রাম)
যদিও কোথাও আংটির প্রকৃত দাম প্রকাশ করা হয়নি, তার পরও রত্নবিশেষজ্ঞরা বলছেন, এটির দাম কম করে এক মিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি। বাংলাদেশি মুদ্রায় সোয়া ১২ কোটি টাকার কাছাকাছি
গয়নার নকশাকারদের ধারণা, লম্বা কুশন স্টাইলের অ্যান্টিক আংটিটি অচিরেই ট্রেন্ড হয়ে উঠবে
গয়নার নকশাকারদের এই অনুমান যদি সত্য হয়, তাহলে বলতেই হয়, সামনে বাগদানের অপেক্ষায় থাকা লাখ লাখ তরুণদের চাপ বাড়তে যাচ্ছে

সূত্র: ভ্যারাইটি, বিবিসি ও হলিউড রিপোর্টার

