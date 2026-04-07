ফ্যাশন

জয়া আহসান থেকে তাসনিয়া ফারিণ, দেখে নিন ‘নকশা আড্ডা’য় এলেন কোন তারকারা

‘প্রথম আলো’র লাইফস্টাইল ক্রোড়পত্র ‘নকশা’র প্রচ্ছদে নিয়মিত দেখা যায়, এমন বিভিন্ন প্রজন্মের একঝাঁক অভিনেত্রী ও মডেলদের নিয়ে হয়ে গেল ‘নকশা আড্ডা’। আজ ৭ এপ্রিল রাজধানীর প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁ হোটেলে বসেছিল আড্ডা।

‘নকশা আড্ডা’য় হাস্যোজ্জ্বল তারকারা
নকশা আড্ডা
জয়া আহসান এসেছিলেন স্নিগ্ধ সাজে
সুযোগ পেলেই ছবি তুলেছেন নিজেদের ফোনে
জয়া আহসান ও তাসনিয়া ফারিণ এলেন একসঙ্গে
সবার প্রথমে এসেছিলেন আজমেরী হক বাঁধন, পরনে জামদানি
মাসুমা রহমান নাবিলার ছিমছাম সাজও নজর কেড়েছিল
কানিজ আলমাস খান ও জয়া আহসান
তাসনিয়া ফারিণের স্নিগ্ধ সাজ
সবাই যখন মনোযোগী শ্রোতা
‘নকশা’ ছাপা প্রথম ছবি হাতে দোয়েল ম্যাশ
নিজেদের অভিজ্ঞতা জানাচ্ছিলেন মাসুমা রহমান নাবিলা, শবনম ফারিয়া ও তাসনিয়া ফারিণ
কোরিওগ্রাফার বুলবুল টুম্পা ও আজরা মাহমুদ
এসেছিলেন নীল ও রাজ ম্যানিয়া
এক ফ্রেমে সবাই
আরও পড়ুন