খেতে ভালোবাসলেও ফিটনেসের ব্যাপারে সচেতন শবনম বুবলী

ছবি: কবির হোসেন

রান্নার ব্যাপারে বুবলীর নিজস্বতা রয়েছে। রান্না করার সময় সব উপকরণই হওয়া চাই ফ্রেশ।

স্বাস্থ্যসচেতন বুবলী রান্নায় ব্যবহার করেন জলপাই না হলে শর্ষের তেল।

নিজেও খেতে ভালোবাসেন।

তাই বলে ফিটনেসের ব্যাপারে কিন্তু একটু ছাড় দিতে রাজি নন বুবলী।

ফিটনেস ঠিক রাখতে নিয়মিত যোগব্যায়াম করেন।

বুবলীর প্রিয় পোশাক শাড়ি।

চুলে দিয়েছেন নতুন হেয়ারকাট।

লুক নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করতে ভালোবাসেন বুবলী।

কনের সাজে ‘বর্ণিল বিয়ে’ ম্যাগাজিনের ২০১৭ সালের প্রচ্ছদে বুবলী।

সালোয়ার–কামিজে স্বচ্ছন্দ বুবলী।

যেকোনো লুকেই বুবলী যেন অনন্য।

