কে হলেন মিস ওয়ার্ল্ড ২০২৬

ভিয়েতনামের নিয়া ট্রাং শহরে শেষ হলো মিস ওয়ার্ল্ড ২০২৬–এর ফাইনাল। যেখানে ১১১টি দেশের মধ্যে সেরা হিসেবে মুকুট জেতেন ডমিনিকান রিপাবলিকের প্রতিযোগী জোহেইরি মোলা দোমিঙ্গেস।
প্রথম রানার আপ হয়েছেন মিস স্পেন এবং দ্বিতীয় রানার আপ হয়েছেন মিস মালয়েশিয়া।
ফাইনালের শুরুতেই ১১১টি দেশের প্রতিযোগীরা মঞ্চে আসেন। এরপর ঘোষণা করা হয় সেরা ৪০ জনের নাম। এরপর সেরা ২০, সেরা ১২ ও সেরা ৬ জনের নাম ঘোষণা করা হয়।
সেরা ৬ প্রতিযোগীকে নিয়ে চলে একাধিক পর্ব। শেষে বিচারকেরা তাঁদের নানা রকম প্রশ্ন করেন। আর এরপর ঘোষণা করা হয় বিজয়ীর নাম।
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